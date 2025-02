MONTRÉAL, le 27 févr. 2025 /CNW/ - Il n'existe aucune relation plus importante pour le Canada que celle qu'il entretient avec les peuples autochtones, premiers habitants et gardiens de ses terres et de ses eaux depuis des temps immémoriaux. Nous restons déterminés à travailler avec nos partenaires autochtones pour faire progresser la réconciliation, à reconnaître le rôle des dirigeants autochtones dans l'intendance environnementale et à veiller à ce que le monde que nous laisserons aux générations futures soit sécuritaire et en bonne santé.

Aujourd'hui, le premier ministre Justin Trudeau était accompagné du président de l'Association inuite du Qikiqtani (AIQ), Olayuk Akesuk, pour annoncer la signature de l'accord de financement de projets pour la permanence de SINAA entre le gouvernement du Canada, l'AIQ, The Pew Charitable Trusts et l'Aajuraq Conservation Fund Society.

Les contributions à l'accord de SINAA comprennent 200 millions de dollars prévus par le gouvernement du Canada, ainsi que 70 millions de dollars promis par des donateurs philanthropiques du Canada et du monde entier. On s'attend à ce que ces investissements attirent 318 millions de dollars au cours des 15 prochaines années dans la région de Qikiqtani, ce qui devrait créer davantage d'emplois et d'opportunités tout en assurant la gestion des terres et des eaux par les Inuits. L'accord permettra également de faire progresser de manière considérable l'objectif de conserver 30 % des océans du pays d'ici à 2030, ajoutant une contribution supplémentaire de 3,68 % aux écosystèmes aquatiques du Canada.

Cet accord important pour la promotion de la conservation gérée par les Inuits et la réconciliation prévoit notamment un nouveau plan de conservation visant l'établissement d'un réseau solide et durable de zones de conservation des eaux et des terres proposées et protégées par les Inuits dans l'Arctique canadien. La protection de ces zones garantira la santé et la durabilité à long terme des écosystèmes, tout en préservant le bien-être et le mode de vie des communautés inuites de la région. En inuktitut, le terme sinaa signifie « la lisière de la banquise », là où la mer libre rencontre la mer gelée, devenant ainsi un dynamique écosystème de la vie marine. Avec l'accord de SINAA, nous renforcerons les écosystèmes protégés et conservés existants grâce à un partenariat renforcé avec la gouvernance inuite.

Dans le but de soutenir davantage les possibilités économiques des Inuits de Qikiqtani, Pêches et Océans Canada et l'AIQ ont conclu l'Accord sur les pêches de Qikiqtani. Cet accord prévoit un financement sur les dix prochaines années pour soutenir à la fois l'accès à la pêche commerciale hauturière, l'acquisition de navires et d'engins de pêche, et la formation à la pêche commerciale hauturière dans les eaux adjacentes.

Grâce à ces investissements, nous bâtissons une économie axée sur la conservation, nous investissons dans les infrastructures communautaires comme le port pour petits bateaux dans Arctic Bay, et nous créons des emplois où les connaissances des Inuits seront mises à profit et valorisées pour assurer la protection des écosystèmes nordiques.

La région de Qikiqtani, l'une des zones les plus riches en biodiversité de l'Arctique, abrite certaines des espèces les plus emblématiques du monde, notamment des narvals, des baleines et des ours polaires. Grâce à l'accord historique d'aujourd'hui, nous réaffirmons notre engagement à travailler avec les Inuits et les partenaires du Nord pour protéger ces précieux écosystèmes si intimement liés à la culture, à l'économie et au bien-être des Inuits. Ensemble, nous veillons à ce que la biodiversité et les moyens de subsistance soient préservés pour les générations à venir.

« L'Arctique canadien regorge d'écosystèmes dynamiques et constitue le foyer de communautés autochtones depuis des générations. Avec l'annonce d'aujourd'hui, nous réaffirmons notre détermination à protéger les terres, les eaux et la faune, à soutenir les efforts de conservation menés par les Inuits et à progresser sur la voie commune de la réconciliation. En travaillant avec les provinces, les territoires, les communautés inuites et d'autres partenaires, nous pouvons bâtir un avenir où les traditions, les histoires et les modes de vie sont préservés et respectés. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

« Aujourd'hui marque une étape déterminante dans l'histoire du Canada. L'accord conclu aujourd'hui jette les bases d'une initiative de conservation menée et dirigée par les Inuits pour protéger notre culture, nos terres, nos eaux et notre faune. C'est un jour de fierté, et je remercie le gouvernement du Canada, les donateurs ainsi que la communauté philanthropique d'avoir cru en notre vision et d'avoir travaillé avec nous pour la concrétiser. »

-- Olayuk Akesuk, président de l'Association inuite du Qikiqtani

« Le Canada est fier d'être partie à l'accord de SINAA qui fera progresser la conservation dans l'Arctique sous la direction des Inuits. Cet accord marque un tournant important en matière de partenariat et reconnaît le rôle essentiel de l'intendance inuite dans la protection de l'environnement. Grâce à cet important partenariat, nous soutenons le bien-être des Inuits dans la région de Qikiqtani dès aujourd'hui, tout en préservant les écosystèmes pour nos enfants et nos petits-enfants. »

-- L'hon. Diane Lebouthillier, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

« La nature et les océans sont des caractéristiques qui définissent l'identité canadienne. Il est crucial de les protéger, non seulement pour lutter contre la perte de biodiversité et les changements climatiques, mais aussi pour préserver notre lien privilégié avec la nature et bâtir un avenir durable, où les traditions et les connaissances autochtones sont au cœur de nos efforts de conservation. Nous sommes fiers de travailler avec des partenaires inuits et des gouvernements territoriaux dans le cadre de l'accord de SINAA pour faire progresser la création et l'amélioration de zones de conservation marine dirigées par les Inuits dans l'Arctique, et ce, afin de garantir la prospérité des écosystèmes marins variés et uniques de la région. »

-- L'hon. Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

Le modèle de Financement de projets pour la permanence (FPP) prévoit des investissements multipartenaires et un financement durable pour des projets de conservation et de développement durable à grande échelle. Ces initiatives regroupent des organisations autochtones, des gouvernements et la communauté philanthropique afin de définir des objectifs communs pour protéger la nature et, à terme, freiner la perte de biodiversité tout en favorisant le bien-être des communautés et la réconciliation avec les peuples autochtones.

Au cours des dernières années, le gouvernement du Canada a investi des sommes historiques dans des projets de conservation dirigés par des Autochtones, notamment par l'entremise d'initiatives comme le programme Gardiens autochtones.

En décembre 2022, à l'occasion de la 15 e Conférence des Parties (COP15) à la Convention sur la diversité biologique qui s'est tenue à Montréal, au Québec, le gouvernement fédéral s'est engagé à verser jusqu'à 800 millions de dollars pour soutenir jusqu'à quatre initiatives de FPP dirigées par des Autochtones. L'annonce d'aujourd'hui sur les sinaa représente la troisième de ces initiatives, après le lancement du FPP de la mer Great Bear et du FPP « Notre territoire pour l'avenir » des Territoires du Nord-Ouest l'an dernier.

Conférence des Parties à la Convention sur la diversité biologique qui s'est tenue à Montréal, au Québec, le gouvernement fédéral s'est engagé à verser jusqu'à 800 millions de dollars pour soutenir jusqu'à quatre initiatives de FPP dirigées par des Autochtones. L'annonce d'aujourd'hui sur les sinaa représente la troisième de ces initiatives, après le lancement du FPP de la mer Great Bear et du FPP « Notre territoire pour l'avenir » des Territoires du Nord-Ouest l'an dernier. L'accord de SINAA (anciennement le FPP du Qikiqtani) est dirigé par l'AIQ et vise à conserver jusqu'à 3,68 % de l'environnement marin au Canada, en plus de renforcer les zones protégées existantes à long terme qui contribuent déjà, dans une proportion de 8,60 %, aux objectifs de conservation marine.

Pêches et Océans Canada a collaboré avec Parcs Canada et Environnement et Changement climatique Canada afin de promouvoir ce modèle de financement novateur, dans le cadre duquel les organismes philanthropiques verseront au moins un dollar pour chaque tranche de quatre dollars versée par le gouvernement fédéral. Ce financement comprend un montant de 200 millions de dollars prévu par le gouvernement fédéral, auquel s'ajoutent 70 millions de dollars promis par des organismes philanthropiques pour soutenir les efforts de conservation menés par les Inuits au Nunavut . Ensemble, ces contributions seront gérées et investies par l'Aajuraq Conservation Fund Society, une société dirigée par des Canadiens et administrée par des membres nommés par l'AIQ et The Pew Charitable Trusts, dans le but de garantir un financement durable et à long terme des activités de conservation et de gestion menées par l'AIQ.

. L'accord de SINAA représente une étape importante dans les efforts de conservation menés par les Inuits dans la région de Qikiqtani. Les principaux éléments de l'accord sont les suivants : un plan de conservation qui propose plusieurs nouvelles zones protégées et conservées et des protections accrues pour les zones existantes. du soutien au programme d'intendance inuite de Nauttiqsuqtiit permettant aux partenaires responsables d'exercer une surveillance de l'eau, des terres et de la glace. du soutien aux centres de conservation de Nauttiqsuqtiit afin que les gestionnaires inuits disposent du matériel et des espaces de travail nécessaires pour assurer l'intendance de l'eau, des terres et de la glace. du soutien à la gouvernance régionale dirigée par les Inuits afin que les partenaires inuits puissent mettre en œuvre une vision intégrée et régionale de la conservation qui tient compte des réalités locales et régionales ainsi que des connaissances inuites.

Pendant toute la phase de planification de l'initiative, le gouvernement du Canada, l'AIQ et The Pew Charitable Trusts ont collaboré avec le gouvernement du Nunavut , et continueront de le faire pendant la mise en œuvre, notamment en faisant progresser le plan de conservation.

, et continueront de le faire pendant la mise en œuvre, notamment en faisant progresser le plan de conservation. S'appuyant sur la science, le savoir autochtone et les réalités locales, le gouvernement du Canada est déterminé à travailler avec des partenaires de partout au pays afin d'assurer la conservation de 30 % des terres et des eaux d'ici 2030.

