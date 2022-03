GATINEAU, QC, le 15 mars 2022 /CNW/ - Le Bureau de la concurrence s'entretient avec des entrepreneurs canadiens dans le cadre du balado Canada's Podcast.

Le Bureau souhaite informer les propriétaires d'entreprise canadiens du rôle important qu'il joue, permettant aux entreprises du pays de continuer à exercer leurs activités et à croître dans un marché concurrentiel et innovateur.

Le Bureau de la concurrence aide à protéger une concurrence loyale, ce qui est très précieux pour les propriétaires d'entreprise canadiens.

Des prix concurrentiels et des choix parmi les produits sont essentiels pour les consommateurs et les entreprises, particulièrement dans le contexte de la pandémie.

Les marchés concurrentiels jouent un rôle clé dans la reprise et la croissance économiques, ce qui profite à tous les Canadiens.

Écoutez et regardez Matthew Boswell , commissaire de la concurrence, le 15 mars en visitant le https://canadaspodcast.com/matthew-boswell/. Écoutez et regardez Anthony Durocher , sous-commissaire responsable de la Direction générale de la promotion de la concurrence, le 31 mars en accédant à l'adresse https://canadaspodcast.com/anthony-durocher/ (l'épisode ne sera pas disponible avant le 31 mars).

Le Bureau de la concurrence soutient les entrepreneurs canadiens en protégeant et en favorisant une saine concurrence pour les petites et les grandes entreprises. Les prochains épisodes fournissent d'excellents renseignements sur le rôle joué par le Bureau, des exemples concrets et des conseils pratiques à l'intention des propriétaires d'entreprise canadiens. Vous pourrez entendre Matthew Boswell, commissaire de la concurrence, et Anthony Durocher, sous-commissaire de la Direction générale de la promotion de la concurrence du Bureau. Apprenez comment le Bureau fait la promotion de la Loi sur la concurrence et l'applique pour protéger les Canadiens contre les comportements commerciaux déloyaux comme les pratiques anticoncurrentielles, les pratiques commerciales de nature à induire en erreur, les fausses évaluations et d'autres conduites qui font obstacle à une concurrence loyale.

« Les entreprises canadiennes de toutes les tailles prospèrent dans une économie concurrentielle. La concurrence est un pilier essentiel d'une économie de marché équitable, et nous appliquons la Loi sur la concurrence pour la préserver et protéger les Canadiens. Ces balados aideront vraiment les entrepreneurs canadiens à comprendre comment le Bureau peut protéger les propriétaires d'entreprise canadiens et favoriser la reprise économique. »

Pour écouter, rendez-vous sur la chaîne YouTube de Canada's Podcast dont le lien se trouve sur la page https://canadaspodcast.com/matthew-boswell/ ou sur son site Web à www.canadaspodcast.com. Vous pouvez aussi visiter le https://www.competitionbureau.gc.ca/eic/site/cb-bc.nsf/eng/home pour visionner les balados.

À propos du Bureau de la concurrence Canada

Le Bureau de la concurrence est un organisme indépendant d'application de la loi qui protège la concurrence et en fait la promotion au bénéfice des consommateurs et des entreprises du Canada. La concurrence favorise la baisse des prix et l'innovation tout en alimentant la croissance économique. Le Bureau de la concurrence est actif dans le milieu des affaires canadien, protégeant les Canadiens contre les pratiques anticoncurrentielles, les pratiques commerciales de nature à induire en erreur, la collusion commerciale ainsi que les fusions et acquisitions anticoncurrentielles. L'accent mis sur le fait de jouer franc jeu crée un environnement favorable aux entrepreneurs, surtout lorsqu'il s'agit de la croissance des entreprises locales et des investissements.

À propos du Canada's Podcast

Le Canada's Podcast est le balado national numéro un pour les entrepreneurs. Il est axé sur la communauté et les relations avec d'autres acteurs du secteur des affaires! Nous avons une couverture nationale à travers le Canada et comptons de nombreux auditeurs aux États-Unis et dans le monde.

