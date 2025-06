GATINEAU, QC, le 20 juin 2025 /CNW/ - Le Bureau de la concurrence a conclu une entente par voie de consentement avec Canadian Natural Resources Limited pour résoudre des préoccupations en matière de concurrence relativement à son acquisition proposée de la participation de Schlumberger N.V. (SLB) dans la coentreprise du bloc Palliser. Ces actifs comprennent la participation de SLB dans 16 usines de traitement du gaz naturel dans le Sud-Est de l'Alberta, qui s'élève à 87,5 %.

Le Bureau a constaté que la transaction proposée aurait vraisemblablement pour effet d'augmenter sensiblement la concentration du marché dans la région entourant trois usines de traitement du gaz naturel : Seiu Lake, Wintering Hills et Wayne Dalum, toutes situées à environ 130 kilomètres à l'est de Calgary. Cela pourrait se traduire par une hausse des prix et une diminution des options pour les producteurs de gaz naturel de cette région.

Pour résoudre les préoccupations du Bureau, Canadian Natural a convenu de vendre 75 % de ses titres de participation dans l'usine de traitement du gaz naturel de Seiu Lake à North 40 Resources Inc., une entreprise d'exploration de pétrole et de gaz naturel active dans la même région. North 40 sera l'exploitant de l'usine de traitement du gaz naturel, laissant à Canadian Natural une participation hors exploitation de 25 % dans l'installation.

Le Bureau est convaincu que la vente préservera la concurrence dans la région entourant l'usine de traitement du gaz naturel de Seiu Lake et permettra aux producteurs de la région de continuer à disposer de deux options pour le traitement du gaz naturel.

Le Bureau reconnaît la coopération des parties tout au long de l'examen afin de résoudre ses préoccupations.

Le texte intégral du consentement sera disponible sur le site Web du Tribunal de la concurrence.

Canadian Natural Resources Limited est une société canadienne d'énergie exerçant des activités dans l'industrie du pétrole et du gaz naturel dans l'Ouest canadien et à l'international. Son siège social est établi à Calgary , en Alberta .

, en . SLB mène ses activités dans le secteur de l'énergie à l'échelle mondiale, notamment en fournissant des services aux producteurs du secteur du pétrole et du gaz naturel au Canada .

. North 40 Resources Inc. est une société canadienne d'exploration pétrolière et gazière qui produit du pétrole et du gaz naturel dans le Sud-Est de l' Alberta , y compris dans la région entourant l'usine de traitement du gaz de Seiu Lake . Son siège social est établi en Alberta .

, y compris dans la région entourant l'usine de traitement du gaz de . Son siège social est établi en . Un consentement contient des mesures correctives visant à remédier aux effets anticoncurrentiels qui découleront vraisemblablement d'une fusion. Le consentement a la même force et le même effet qu'une ordonnance judiciaire une fois enregistré auprès du Tribunal de la concurrence.

