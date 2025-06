GATINEAU, QC, le 16 juin 2025 /CNW/ - Le 19 juin 2025, le Bureau de la concurrence publiera le rapport final de son étude de marché sur l'industrie du transport aérien.

Le rapport présentera les conclusions du Bureau et formulera des recommandations sur la manière dont les gouvernements à travers le Canada peuvent accroître la concurrence dans l'industrie du transport aérien au Canada, dans l'intérêt des passagers canadiens, ainsi que des travailleurs et des entrepreneurs qui permettent d'offrir ces services.

Après la publication du rapport, le Bureau tiendra une séance d'information technique sur les conclusions de l'étude.

Les représentants du Bureau feront d'abord une présentation, puis répondront aux questions des médias.

Date : Le 19 juin 2025 Heure : 10 h (HE) Endroit : Virtuel (webinaire)

Les médias sont priés de communiquer avec le service des relations avec les médias du Bureau de la concurrence à l'adresse [email protected] pour recevoir le lien vers la séance d'information technique.

Les médias sont invités à se connecter 15 minutes avant le début de la séance d'information technique.

