WINNIPEG, MB, le 24 mai 2023 /CNW/ - L'eau est la ressource naturelle la plus précieuse du Canada. Nous avons au pays 20 % des réserves d'eau douce mondiales, et l'eau est essentielle à notre bien-être et à notre économie. De plus, comme les changements climatiques et la pollution menacent de plus en plus notre eau, nous devons travailler tous ensemble pour faire en sorte qu'elle reste propre et saine, maintenant et pour l'avenir.

Qu'il s'agisse d'interdire les plastiques nocifs à usage unique ou de protéger de grandes étendues naturelles du Canada, nous avons déjà réalisé des progrès sans précédent. Aujourd'hui, le premier ministre Justin Trudeau a souligné une nouvelle avancée, soit un investissement prévu au Budget 2023 pour protéger les réserves d'eau douce du Canada en établissant la nouvelle Agence canadienne de l'eau.

Installée à Winnipeg, au Manitoba, l'Agence canadienne de l'eau travaillera en collaboration avec les provinces, les territoires, les peuples autochtones, les autorités locales, les scientifiques et d'autres partenaires afin de trouver les meilleurs moyens d'assurer la sécurité, la propreté et la bonne gestion de l'eau, pour le bien de tous. Comme le premier ministre l'a annoncé, l'une des grandes priorités de l'Agence sera d'entamer la modernisation de la Loi sur les ressources en eau du Canada pour qu'elle reflète les nouvelles réalités entourant l'eau douce au Canada, notamment les effets des changements climatiques et l'importance des droits des peuples autochtones. Il est en effet essentiel de mener des consultations auprès des peuples autochtones et de travailler en coopération avec eux, car ils sont les gardiens de ces terres et de ces eaux depuis des millénaires.

Le Budget 2023 prévoit aussi des mesures pour renouveler et étendre le Plan d'action sur l'eau douce, qui appuiera des mesures adaptées aux situations régionales afin de mieux protéger les réserves d'eau douce au pays - que ce soit le lac Winnipeg, le fleuve Saint-Laurent, les Grands Lacs ou la rivière Mackenzie. Le plan permettra de continuer à améliorer la qualité de l'eau et à atténuer les répercussions des changements climatiques, notamment au moyen de travaux de suivi, d'évaluation et de restauration. C'est l'Agence canadienne de l'eau qui dirigera la mise en œuvre des principales mesures prévues au Plan d'action sur l'eau douce.

Ensemble, nous pouvons veiller à ce que les Canadiens aient accès à une eau propre pendant des générations.

Citations

« Que ce soit pour s'approvisionner en eau potable ou pour profiter des endroits où ils aiment passer du temps dans la nature, les Canadiens dépendent chaque jour de la salubrité et de la pureté de l'eau douce. En mettant sur pied l'Agence canadienne de l'eau, nous travaillerons avec tous les ordres de gouvernement ainsi qu'avec les peuples autochtones tout en créant de nouveaux emplois de qualité à Winnipeg. Ensemble, nous pouvons préserver la propreté de notre eau aujourd'hui et dans les années à venir. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

« Que vous soyez agriculteur, pêcheur, rameur ou nageur, ou que vous souhaitiez simplement boire un grand verre d'eau froide, le Canada possède des ressources en eau douce qui contribuent à définir notre pays. La gestion de cette ressource naturelle vitale doit se fonder sur l'inclusion et la collaboration, la participation des régions et la prise de mesures pour contrer les conséquences des changements climatiques. Le gouvernement du Canada a écouté, et notre investissement sans précédent est une réponse aux appels à l'élaboration d'un plan d'action renforcé pour l'eau douce et à la création de l'Agence canadienne de l'eau. Les avantages de la protection et de la restauration de l'eau douce au Canada se feront sentir sur la santé et le bien-être de millions de Canadiens, sur nos écosystèmes et sur l'économie. »

-- L'hon. Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Les répercussions des changements climatiques sur la quantité d'eau douce et la qualité de celle-ci préoccupent les Canadiens. Dans un pays aussi vaste que le Canada, la gestion de l'eau douce est complexe et les défis varient selon les régions. La création de l'Agence canadienne de l'eau est une occasion unique pour le Canada de travailler en étroite collaboration avec les régions, les peuples autochtones, les scientifiques et les communautés, entre autres, afin de trouver les meilleurs moyens de garantir que notre eau douce est adéquatement gérée et protégée pour les générations à venir. »

-- Terry Duguid, secrétaire parlementaire auprès du ministre de l'Environnement et du Changement climatique

Faits saillants

Depuis 2017, le Plan d'action sur l'eau douce sert de cadre pour faire progresser l'engagement du gouvernement du Canada à protéger et à restaurer la qualité de l'eau douce dans les bassins d'eau douce du Canada. Le plan renouvelé et renforcé permettra le nettoyage des secteurs préoccupants des Grands Lacs, par exemple.

L'investissement de plus de 750 millions de dollars annoncé aujourd'hui figurait parmi les propositions du Budget 2023 et il prévoit ce qui suit :

L'octroi de 650 millions de dollars sur 10 ans pour appuyer les travaux de surveillance, d'évaluation et de remise en état d'importants plans d'eau au Canada, dont les Grands Lacs, le lac Winnipeg , le lac des Bois, le fleuve Saint-Laurent , le fleuve Fraser, la rivière Saint-Jean, le fleuve Mackenzie et le lac Simcoe ;

, le lac des Bois, le fleuve , le fleuve Fraser, la rivière Saint-Jean, le fleuve Mackenzie et le lac ;

L'octroi de 22,6 millions de dollars sur trois ans pour favoriser une meilleure coordination des efforts que déploient le gouvernement du Canada, les provinces et territoires, les peuples autochtones et d'autres intervenants afin de protéger l'eau douce dans l'ensemble du Canada;



L'octroi de 85,1 millions de dollars sur cinq ans et de 21 millions de dollars par année par la suite pour soutenir la création de l'Agence canadienne de l'eau.

Le Plan d'action sur l'eau douce prévoit un investissement de 420 millions de dollars sur 10 ans dans des initiatives de protection des Grands Lacs, notamment pour :

d'action sur l'eau douce prévoit un investissement de 420 millions de dollars sur 10 ans dans des initiatives de protection des Grands Lacs, notamment pour : achever l'assainissement de 12 des 14 secteurs préoccupants des Grands Lacs canadiens d'ici 2030 et achever l'assainissement de tous les secteurs préoccupants des Grands Lacs canadiens d'ici 15 ans;

achever l'assainissement de tous les secteurs préoccupants des Grands Lacs canadiens d'ici 15 ans;

réduire de plus de 200 tonnes par an, en l'espace de 15 ans, les nutriments provenant de sources canadiennes qui pénètrent dans le lac Érié, afin de résoudre le problème croissant de la prolifération d'algues nuisibles;



fixer des objectifs binationaux de réduction des nutriments pour tous les Grands Lacs canadiens.

Dans le cadre du processus de consultation publique de l'Agence canadienne de l'eau, plus de 2 700 Canadiens ont fait part de leur point de vue sur les défis les plus pressants concernant l'eau douce au Canada et sur le rôle que l'Agence canadienne de l'eau peut jouer pour contribuer à la gestion durable de l'eau douce dans l'ensemble du pays.

Compte tenu de l'importance de l'eau douce pour les peuples autochtones et de l'engagement du gouvernement du Canada en faveur de la réconciliation, nous collaborons directement avec les Premières Nations, les Inuits et les Métis, depuis 2020, pour relever les défis liés à l'eau douce et mettre sur pied l'Agence canadienne de l'eau.

De plus amples détails sur le mandat et les priorités de l'Agence canadienne de l'eau seront communiqués prochainement. De plus, un projet de loi sera présenté d'ici la fin de l'année 2023 pour établir un organisme autonome qui relèvera du ministre de l'Environnement et du Changement climatique.

