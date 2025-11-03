Votre Argent-Étudiants, mis à jour pour aider à mieux déceler les tentatives de fraude

TORONTO, le 3 nov. 2025 /CNW/ - L'Association des banquiers canadiens (ABC) marque le début du mois de la littératie financière avec une bonification de son programme Votre Argent-Étudiants, un séminaire gratuit et non commercial destiné aux élèves préuniversitaires partout au Canada. Un nouveau contenu est ajouté à la section du programme dédiée à la prévention de la fraude, en vue d'aider les étudiants à prendre conscience des tentatives de fraude dont ils sont la cible. Parallèlement, le programme les encourage à suivre le thème de la campagne nationale du Mois de la littératie financière de cette année, soit Parlons argent, et, donc, à parler de leurs expériences avec l'argent.

Les ajouts au programme comprennent certaines des tactiques nouvelles que les fraudeurs utilisent pour cibler les jeunes au Canada.

Fraudes de l'emploi - Les fraudeurs exploitent des personnes qui sont activement à la recherche d'un emploi en publiant des postes factices ou en impliquant les candidats dans des combines de blanchiment d'argent.

- Les fraudeurs exploitent des personnes qui sont activement à la recherche d'un emploi en publiant des postes factices ou en impliquant les candidats dans des combines de blanchiment d'argent. Hameçonnage - Les criminels utilisent des courriels, des textos, des messages vocaux et des sites Web frauduleux afin de se faire passer pour légitimes en vue de voler des renseignements personnels, comme des numéros de compte, des mots de passe et des NIP.

Les criminels utilisent des courriels, des textos, des messages vocaux et des sites Web frauduleux afin de se faire passer pour légitimes en vue de voler des renseignements personnels, comme des numéros de compte, des mots de passe et des NIP. Fraude des jeux en ligne - Les cybercriminels lancent des fraudes vraisemblables liées aux jeux en ligne pour voler des renseignements personnels et financiers, le plus souvent au moyen de faux profils, de sites Web frauduleux ou de liens malveillants.

- Les cybercriminels lancent des fraudes vraisemblables liées aux jeux en ligne pour voler des renseignements personnels et financiers, le plus souvent au moyen de faux profils, de sites Web frauduleux ou de liens malveillants. Cyberimposture - Les fraudeurs créent de fausses identités en ligne, souvent au moyen de photos volées et de renseignements personnels fallacieux, habituellement sur des applications de rencontre ou sur les réseaux sociaux - à des fins de manipulation financière ou émotionnelle.

- Les fraudeurs créent de fausses identités en ligne, souvent au moyen de photos volées et de renseignements personnels fallacieux, habituellement sur des applications de rencontre ou sur les réseaux sociaux - à des fins de manipulation financière ou émotionnelle. Fraudes générées par l'IA - Les fraudeurs utilisent l'intelligence artificielle pour reproduire des voix, créer de fausses identités et publier du contenu erroné dans l'objectif d'amener les gens à communiquer leurs renseignements personnels ou à transférer de l'argent.

« La littératie financière n'est pas qu'une affaire d'épargne et de budget. La sécurité et la sensibilisation y occupent une part importante, surtout dans le contexte de l'environnement numérique actuel en perpétuelle mutation, affirme Anthony Ostler, président et chef de la direction de l'Association des banquiers canadiens. En bonifiant notre programme Votre Argent-Étudiants avec du nouveau contenu sur la prévention de la fraude, nous contribuons à donner à la nouvelle génération les moyens de reconnaître les signes révélateurs de la fraude, de prendre des décisions financières éclairées et de gérer son argent en sécurité et en toute confiance. »

Conçu en partenariat avec l'Agence de la consommation en matière financière du Canada, Votre Argent-Étudiants, pièce maîtresse des efforts de littératie financière de l'ABC, est animé par des banquiers bénévoles dans leurs collectivités respectives, en français et en anglais. Axés sur les étudiants du secondaire 5 et du cégep, ces séminaires sont destinés à aider ces jeunes à acquérir les connaissances de la gestion responsable des finances, en préparation à des études plus poussées ou à l'entrée sur le marché du travail.

Votre Argent-Étudiants porte sur les bases essentielles des finances personnelles, comme :

Établissement d'un budget - choisir un objectif financier et travailler à l'atteindre.

- choisir un objectif financier et travailler à l'atteindre. Épargne et investissement - comprendre les avantages de l'intérêt composé et économiser pour son avenir.

- comprendre les avantages de l'intérêt composé et économiser pour son avenir. Usage responsable du crédit - apprendre à bien gérer le crédit et à éviter les pièges.

- apprendre à bien gérer le crédit et à éviter les pièges. Protection de l'argent - savoir déceler et éviter les tentatives de fraude dans notre monde de plus en plus numérique.

