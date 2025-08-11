Mise à l'honneur du courage, du dévouement et du professionnalisme des récipiendaires, dans notre lutte commune contre les crimes financiers

VICTORIA, BC, le 11 août 2025 /CNW/ - Durant le banquet qui aura lieu ce soir à Victoria dans le cadre de la conférence annuelle de l'Association canadienne des chefs de police, l'Association des banquiers canadiens (ABC) mettra à l'honneur des membres des forces de l'ordre. En fait, l'ABC leur remettra la Médaille d'honneur des banques canadiennes pour action policière méritoire (Médaille) en reconnaissance des efforts exceptionnels qu'ils ont déployés en vue d'enquêter sur des activités criminelles au Canada et de protéger ainsi la population contre les fraudeurs.

Célébration des lauréats de la Médaille d'honneur des banques canadiennes à Victoria, en Colombie-Britannique. Post this Célébration des lauréats de la Médaille d'honneur des banques canadiennes à Victoria, en Colombie-Britannique. (Groupe CNW/Association des banquiers canadiens)

La récompense individuelle revient à un membre du service de police de Toronto, et la récompense de groupe sera remise à des policiers de la Sûreté du Québec (SQ), du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), du Service de police de l'agglomération de Longueuil (SPAL) et de la Gendarmerie royale du Canada (GRC).

Prix individuel - L'enquête qu'a menée l'agent-détective Chris Devereux , de la Division 32 du Service de police de Toronto, s'est soldée par l'arrestation de deux individus qui fraudaient des entreprises et des institutions financières canadiennes au moyen de courriels hameçons.

- L'enquête qu'a menée l'agent-détective , de la Division 32 du Service de police de Toronto, s'est soldée par l'arrestation de deux individus qui fraudaient des entreprises et des institutions financières canadiennes au moyen de courriels hameçons. Prix de groupe - Les lauréats de ce prix, soit des policiers de la SQ, du SPVM, du SPAL et de la GRC, ont fait preuve d'une coordination exemplaire de leurs actions au sein du Projet RUER, et ont ciblé des responsables d'une fraude de faux représentants de banque, qui a coûté plusieurs millions de dollars à des institutions financières et à des particuliers partout au pays, et plus particulièrement au Québec.

« Ce soir, nous rendons hommage au courage, au dévouement et au professionnalisme des lauréats de la Médaille d'honneur pour leur contribution à notre lutte commune contre les crimes financiers, a déclaré Anthony G. Ostler, président et chef de la direction de l'Association des banquiers canadiens. Nous sommes fiers de poursuivre notre collaboration avec les forces de l'ordre, les gouvernements et les partenaires sectoriels dans ce combat contre les activités de fraude et les menaces à la sécurité. »

Les lauréats

Récompense individuelle

Agent-détective Chris Devereux

Service de police de Toronto, Division 32

En janvier 2024, à la suite d'une enquête interjuridictionnelle, l'agent-détective Chris Devereux a procédé à l'arrestation de deux hommes accusés de fraude contre des entreprises à travers le pays. L'enquête a commencé lorsque des entreprises dans la région du grand Toronto, ainsi qu'à travers l'Ontario et la Colombie-Britannique, ont signalé recevoir des courriels, qu'on soupçonnait d'être frauduleux, exigeant l'acquittement de factures impayées. Les entreprises ont été amenées, à modifier leurs informations bancaires, avant de découvrir que des fonds ont été volés de leurs comptes.

En collaboration avec le service de police d'Abbotsford, le service de police de Guelph ainsi que l'équipe des enquêtes sur le cybercrime de la Police provinciale de l'Ontario, l'agent-détective Devereux a joué un rôle clé dans l'identification et la poursuite des suspects. En avril 2024, un des suspects a été appréhendé par l'Agence des services frontaliers du Canada et accusé de fraude, de possession de biens criminellement obtenus, et de possession de cartes de crédit criminellement obtenues. Un second suspect arrêté ultérieurement a été accusé de complot en vue de commettre un acte criminel, de fraude, d'usage de cartes de crédit criminellement obtenues, et de recyclage de produits de la criminalité.

Le leadership dont a fait preuve l'agent-détective Devereux a été essentiel dans la suppression d'une opération de fraude complexe qui visait des entreprises et des institutions financières canadiennes.

Récompense de groupe

Sûreté du Québec

Service de la police de la Ville de Montréal

Service de police de l'agglomération de Longueuil

Gendarmerie royale du Canada

À l'automne 2023, la Sûreté du Québec a lancé le Projet RUER, un groupe de travail mixte composé de 16 policiers de la SQ, du Service de police de la Ville de Montréal, du Service de police de l'agglomération de Longueuil et de la Gendarmerie royale du Canada. Ce groupe avait pour mission de s'attaquer à un important stratagème de fraude de « faux représentants » qui visait les aînés partout au Canada, et plus particulièrement au Québec.

L'équipe du Projet RUER a réussi à identifier et à arrêter les suspects, en plus de mettre sur pied un modèle de collaboration entre les forces de l'ordre d'un côté et les organisations des secteurs public et privé de l'autre, dans le contexte d'enquêtes policières. Grâce au partenariat stratégique avec les principales institutions financières du Québec, le groupe de travail a facilité un échange de renseignements rapide et efficace sur les arnaques des faux représentants.

Ainsi, plus de 250 policiers en civil et en uniforme ont mené 22 perquisitions au Québec et en Ontario. Cette opération a mené à 28 arrestations et ordonnances de cessation.

En plus d'entraver le fonctionnement d'une large opération d'activités frauduleuses, cette initiative conjointe a établi des pratiques exemplaires pour la collaboration intersectorielle et représente une référence pour le soutien aux enquêtes futures.

Médaille d'honneur des banques canadiennes pour action policière méritoire

Depuis sa création en 1972, la Médaille d'honneur a été remise à plus de 300 policiers qui ont fait preuve de bravoure, de dévouement et d'autres réalisations remarquables dignes de mention dans la lutte contre le crime visant le secteur bancaire au Canada. Les lauréats sont mis en nomination par leurs pairs, par des organismes d'application de la loi ou par des banques membres, de partout au Canada. Vous trouverez de plus amples renseignements au sujet de la Médaille sur www.cba.ca/médaille.

Association des banquiers canadiens

L'Association des banquiers canadiens est la voix de plus de 60 banques canadiennes et étrangères qui contribuent à l'essor et à la prospérité économiques du pays. L'ABC préconise l'adoption de politiques publiques favorisant le maintien d'un système bancaire solide et dynamique, capable d'aider les Canadiennes et les Canadiens à atteindre leurs objectifs financiers. www.cba.ca.

Suivez @banquiersCDN sur Twitter

Rejoignez l'ABC sur LinkedIn

SOURCE Association des banquiers canadiens

Nathalie Bergeron, Association des banquiers canadiens, (438) 943-1706, [email protected]