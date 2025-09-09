TORONTO, le 9 sept. 2025 /CNW/ - Les grandes organisations canadiennes de services financiers, de télécommunications et de technologie s'unissent aux autorités policières et au gouvernement fédéral pour former la « Coalition canadienne antifraude » (Coalition ou CCA). Il s'agit d'une première initiative intersectorielle fédératrice, destinée à lutter contre la menace croissante de la fraude qui cible les consommateurs au pays.

Créée de manière informelle il y a un an, la Coalition lancera cet automne une vaste campagne nationale de sensibilisation, marquant ainsi une nouvelle approche collaborative de la lutte contre la fraude au Canada. L'annonce a été faite lors d'un événement organisé au Canadian Club de Toronto. Un résumé du profil de chaque panéliste (en anglais) se trouve sur le site Web du Canadian Club.

« Les tentatives de fraude évoluent à une vitesse jamais vue auparavant, et les méthodes que les criminels utilisent pour cibler les Canadiennes et Canadiens sont de plus en plus sophistiquées », explique Anthony Ostler, président du comité directeur de la CCA.

« Initiative inédite, cette Coalition rassemble les principales organisations canadiennes, dont celles des secteurs des finances, des télécommunications, de la technologie et des forces de l'ordre, autour d'une cause commune. On estime à plus de mille milliards de dollars la somme annuelle que les criminels soutirent à leurs victimes partout dans le monde, au moyen d'activités de fraude qui servent souvent à financer le crime organisé. Pour les victimes, les conséquences sont dévastatrices. »

La CCA est une intervention coordonnée face à la sophistication croissante des tentatives de fraude qui ciblent la population à travers de nombreux canaux, du traditionnel appel téléphonique aux stratagèmes perfectionnés en ligne, sans oublier les outils naissants de l'intelligence artificielle.

Le besoin de créer une telle Coalition reflète une prise de conscience de la nécessité d'unir les efforts de tous les secteurs dans la lutte contre la fraude.

Les organisations membres ont investi des fonds et mis à profit leur expertise dans la création de la prochaine campagne nationale contre la fraude. Elles collaborent au développement de solutions pour protéger la population des activités frauduleuses en pleine croissance.

Coalition canadienne antifraude

La Coalition canadienne antifraude (CCA) est une collaboration des secteurs des finances, des télécommunications et de la technologie avec le gouvernement et les forces de l'ordre. La Coalition est vouée à la protection de la population au moyen d'initiatives coordonnées dans les domaines de l'éducation, de la sensibilisation et de la prévention, en lien avec les activités de fraude. La Coalition représente la plus vaste entreprise intersectorielle de lutte contre la fraude de l'histoire du pays. EnsembleContrelaFraude.ca

SOURCE Association des banquiers canadiens

Renseignements : Veritas, [email protected]; Demandes d'entrevues avec Anthony Osler : Nathalie Bergeron, Vice-présidente, Stratégie médias et communications, Association des banquiers canadiens, (438) 943-1706, [email protected]