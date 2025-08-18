TORONTO, le 18 août 2025 /CNW/ - L'Association des banquiers canadiens (ABC) accepte désormais les mises en candidature pour la Médaille d'honneur des banques canadiennes pour action policière méritoire (Médaille) de la part des banques et des agences de maintien de l'ordre au Canada. Grâce à cette récompense, le secteur bancaire met à l'honneur les membres des forces de l'ordre qui se sont dépassés par leurs actions policières exceptionnelles dans la lutte contre le crime financier et dans la protection des particuliers, des employés de banque et du système financier canadien.

« Les banques ont toujours accordé la priorité à la protection des renseignements personnels et financiers de leurs clients et au maintien de la stabilité de notre système financier, a affirmé Anthony Ostler, président et chef de la direction de l'ABC. Depuis 1972, la Médaille est remise à des membres des forces de l'ordre en reconnaissance de leur lutte exemplaire contre le crime financier. Nous serons ravis d'examiner les nouvelles mises en candidature et de jeter la lumière sur le travail exceptionnel des lauréates et lauréats. »

Tous les formulaires de nomination doivent parvenir à l'ABC d'ici le 20 octobre 2025. Les médailles seront remises lors du sommet annuel de l'Association canadienne des chefs de police de 2026.

Téléchargement des formulaires de mise en candidature

Les formulaires dûment remplis doivent être soumis à [email protected].

Admissibilité

La Médaille d'honneur peut être présentée à des membres assermentés des forces de l'ordre (dont les agents spéciaux et les gendarmes auxiliaires assermentés) pour leur apport exceptionnel à une enquête impliquant des banques au Canada. La récompense peut être remise à un individu ou à un groupe. Voici les critères de mise en candidature :

Individuelle - Cette récompense est remise à un policier assermenté pour une enquête singulière, et pas nécessairement médiatisée, impliquant une banque. Le policier aura fait preuve de diligence exceptionnelle en vue de surmonter des obstacles et des circonstances difficiles. Également, cette récompense peut être attribuée à un policier qui s'est exposé, délibérément, à un grand risque (menaces de blessures corporelles graves ou de mort, danger imminent, etc.) afin de protéger des vies - dont la vie d'employés et de clients d'une banque - ou des biens matériels appartenant à une banque.

Groupe (Équipe) - Cette récompense est remise aux membres assermentés des forces de l'ordre (dont les gendarmes auxiliaires assermentés) qui travaillent au sein d'un groupe ou d'une équipe sur une enquête impliquant une ou plusieurs banques au Canada . Les résultats de l'enquête devront démontrer un rendement exemplaire dans des circonstances difficiles menant à une conclusion réussie de l'enquête. Il peut s'agir d'une enquête sur un vol de succursale, où des employés et des clients auraient été exposés à des dangers, ou d'une enquête sur des actes frauduleux contre une ou plusieurs banques, posés par un groupe du crime organisé.

Des renseignements additionnels au sujet du processus de mise en candidature et de l'admissibilité se trouvent sur le site de l'ABC.

Médaille d'honneur des banques canadiennes pour action policière méritoire

Depuis sa création en 1972, la Médaille d'honneur a été remise à plus de 300 policiers de partout au Canada, qui ont fait preuve de bravoure, de dévouement et d'autres réalisations remarquables dignes de mention dans la lutte contre le crime visant le secteur bancaire au Canada.

Association des banquiers canadiens

L'Association des banquiers canadiens est la voix de plus de 60 banques canadiennes et étrangères qui contribuent à l'essor et à la prospérité économiques du pays. L'ABC préconise l'adoption de politiques publiques favorisant le maintien d'un système bancaire solide et dynamique, capable d'aider les Canadiennes et les Canadiens à atteindre leurs objectifs financiers. www.cba.ca

