HALIFAX, NS, le 29 janv. 2025 /CNW/ - Alors que les ministres de la Santé du Canada se réunissent aujourd'hui et demain, les organisations représentant le personnel infirmier et les médecins sont unanimes : les gouvernements doivent faire tout ce qui est en leur pouvoir pour soutenir les travailleuses et les travailleurs de la santé et leur permettre de continuer à prendre soin de la patientèle.

La récente lettre d'interprétation fédérale est un pas dans la bonne direction pour encourager la collaboration entre les prestataires de soins et favoriser l'offre de soins en équipe. Quand les professionnelles et professionnels de la santé travaillent ensemble et mettent pleinement à profit leurs connaissances, leurs compétences et leur expertise, ils peuvent prendre soin d'un plus grand nombre de patientes et de patients, se répartir la charge de travail et améliorer l'expérience globale de la patientèle et des prestataires de soins. Cependant, il reste du travail à faire pour soutenir ces professionnelles et professionnels dévoués.

Le système de santé est d'abord et avant tout un système de ressources humaines, et seuls des effectifs en bonne santé peuvent offrir un système de soins solide. Bien que le recrutement fasse partie de la solution, ce n'est pas suffisant pour régler le problème. Nous devons tenir compte des personnes qui sont déjà dans le système de santé pour qu'elles puissent continuer à prendre soin de la population canadienne.

Nous pressons donc les ministres de la Santé d'adopter les solutions suivantes :

Établir les soins en équipe comme principal modèle de soins primaires, partout au pays, optimisant ainsi la contribution de l'ensemble des professionnelles et professionnels de la santé afin d'améliorer l'accès et les résultats pour la patientèle.

Chercher à éliminer les tâches administratives chronophages et répétitives.

Optimiser l'utilisation des technologies en évolution comme l'IA pour réduire les tâches administratives et améliorer les soins.

Connecter tous les points d'intervention pour permettre à la patientèle d'avoir accès à l'information sur sa santé et faciliter l'interconnexion entre les prestataires de soins.

Soutenir et financer les soins virtuels au sein du système de santé public.

Améliorer la responsabilisation et la transparence du système de santé pour que la population canadienne comprenne mieux comment sa contribution fiscale est dépensée.

Bien que cette rencontre soit essentielle pour répondre aux besoins en matière de santé, nous rappelons qu'il est important que les décisionnaires maintiennent les canaux de communication ouverts en permanence afin d'établir des relations fondées sur la collaboration.

Citations

« Les gens sont l'élément le plus important de l'écosystème de santé. Il faut absolument offrir un financement approprié, soutenir et garder les travailleuses et les travailleurs de la santé, et les aider à s'épanouir au travail pour prodiguer des soins de qualité à la population canadienne. Nous ne pouvons pas nous permettre de perdre d'autres prestataires de soins. » - Dre Joss Reimer, présidente, Association médicale canadienne

« La population canadienne compte sur nous pour obtenir les soins dont elle a besoin. Des décisionnaires aux prestataires de soins, nous avons tous et toutes la responsabilité de travailler ensemble pour protéger et améliorer notre système de santé public. » - Linda Silas, présidente, Fédération canadienne des syndicats d'infirmières et infirmiers

« Alors que six millions de Canadiennes et de Canadiens n'ont pas accès à un médecin de famille attitré, notre système de santé est à un point critique. Il faut prendre des mesures décisives pour réduire les obstacles et investir dans des solutions qui rendront le système de santé du Canada plus fort et plus durable. » - Dre Carrie Bernard, présidente, Collège des médecins de famille du Canada

« Le système de santé du Canada est efficace quand l'ensemble des professionnelles et professionnels de la santé réalisent leur plein potentiel dans le cadre de modèles de soins en équipe. En travaillant ensemble et en optimisant les compétences et la collaboration, nous pouvons assurer que la population canadienne reçoit les soins dont elle a besoin, au moment et à l'endroit où elle en a besoin. » - Dre Kimberly LeBlanc, présidente, Association des infirmières et infirmiers du Canada

À propos de l'AMC

L'Association médicale canadienne est à l'origine d'un regroupement national de médecins et d'apprenantes et d'apprenants en médecine qui croient en un avenir meilleur pour la santé. Elle aspire à créer un système de santé viable et accessible où les patientes et patients participent à leurs soins, une culture médicale qui favorise l'équité, la diversité et le bien-être des médecins, ainsi que des communautés d'entraide où chaque personne peut vivre en bonne santé. Guidée par des valeurs de collaboration et d'inclusion, elle provoque des changements grâce à son travail de représentation, aux dons, commandites et subventions et au partage des connaissances.

À propos de la Fédération canadienne des syndicats d'infirmières et infirmiers

La FCSII est la plus grande organisation infirmière au Canada. Elle représente les infirmières et infirmiers syndiqués de première ligne de tous les secteurs de soins - soins à domicile, SLD, soins communautaires et actifs - ainsi que les étudiantes et étudiants en sciences infirmières. Elle se porte à la défense d'enjeux prioritaires afin de consolider les soins de santé publics partout au pays. Nous luttons avec acharnement pour la santé et la sécurité de nos membres et des patients d'un océan à l'autre.

À propos du Collège des médecins de famille du Canada

Représentant plus de 45 000 membres d'un bout à l'autre du pays, le Collège des médecins de famille du Canada (CMFC) est l'organisme professionnel responsable de l'établissement des normes et de l'agrément des programmes de formation postdoctorale en médecine de famille dans les 17 facultés de médecine du Canada. Il examine et certifie les programmes et les documents de développement professionnel continu qui permettent aux médecins de famille de satisfaire aux exigences de la certification et de l'obtention du permis d'exercice. Le CMFC offre des programmes et services de qualité, appuie l'enseignement et la recherche en médecine de famille et défend les intérêts de la spécialité de médecine de famille, des médecins de famille et de leurs patients.

À propos de l'Association des infirmières et infirmiers du Canada

L'Association des infirmières et infirmiers du Canada (AIIC) représente la profession infirmière du Canada à l'échelle nationale et mondiale. Elle fait progresser la profession infirmière afin d'améliorer les résultats sur la santé dans le système de santé sans but lucratif financé par le secteur public. L'AIIC est la seule association nationale porte-parole de tous les types d'infirmières et infirmiers dans l'ensemble des treize provinces et territoires. Elle représente les infirmières et infirmiers syndiqués et non syndiqués ainsi que retraités, les étudiants en sciences infirmières et le personnel infirmier de toutes les catégories (autorisés, auxiliaires autorisés, praticiens, et psychiatriques autorisés).

