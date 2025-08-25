FORT WORTH, Texas, 25 août 2025 /CNW/ - North American Rail Solutions est heureuse d'annoncer que Doug Severidt a rejoint l'entreprise en tant que directeur de l'approvisionnement. Il sera sous la responsabilité directe du vice-président de la division Actifs et approvisionnement. À ce poste, M. Severidt sera responsable de l'élaboration et de la mise en œuvre de stratégies d'approvisionnement qui correspondent aux objectifs de croissance de l'entreprise. Il devra également déterminer les possibilités de réduction des coûts et identifier les risques dans l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement.

À titre de directeur de l'approvisionnement, M. Severidt collaborera étroitement avec les fournisseurs, les gestionnaires de projet, les estimateurs, les chefs opérationnels et d'autres intervenants clés pour élaborer des tactiques et des stratégies d'approvisionnement évolutives et efficaces dans l'ensemble des activités de North American Rail Solutions aux États-Unis et au Canada.

M. Severidt possède plus de 15 ans d'expérience dans le domaine de l'approvisionnement et de la direction de la chaîne d'approvisionnement. Il peut également faire valoir une solide expérience dans la promotion de l'efficacité opérationnelle et de l'impact financier. Plus récemment, M. Severidt a occupé le poste de gestionnaire principal des stocks chez SRS Distribution, un distributeur national de produits de construction d'une valeur de 10 milliards de dollars. À ce titre, il a reconstruit le processus de réapprovisionnement de la division des bassins de l'entreprise, passant d'un modèle géographique à une approche fondée sur les fournisseurs et les catégories, simplifiant l'achat de plus de 400 millions de dollars en stocks physiques et de 900 millions de dollars en dépenses directes annuelles en matériaux.

Auparavant, M. Severidt a occupé des postes de direction dans les opérations d'approvisionnement au sein de l'industrie hôtelière à titre de directeur de l'approvisionnement des services alimentaires et de chef. Enfin, ce vétéran de l'armée américaine s'appuie sur une approche disciplinée et axée sur l'exécution en matière de leadership opérationnel.

M. Severidt sera basé à Plano, au Texas, et jouera un rôle central dans l'amélioration des capacités d'approvisionnement et des partenariats avec les fournisseurs de l'entreprise partout en Amérique du Nord.

North American Rail Solutions

Opérant à partir de plus de 30 bureaux à service complet stratégiquement situés aux États-Unis et au Canada, North American Rail Solutions (NARS) est le plus important fournisseur de services d'inspection, d'entretien, de construction, de protection et de terminaux ferroviaires essentiels à la mission en Amérique du Nord. Il est également le fournisseur le plus fiable. NARS soutient l'infrastructure ferroviaire d'Amérique du Nord dans un large éventail d'industries, y compris la fabrication, la pétrochimie, l'exploitation minière, les produits agricoles, les aliments et les boissons, les matières premières de base, les ports, les installations de transbordement, le transport collectif, les chemins de fer de catégorie 1 et les chemins de fer d'intérêt local. www.NorthAmericanRailSolutions.com

