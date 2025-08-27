FORT WORTH, Texas, 27 août 2025 /CNW/ - American Track, une filiale de North American Rail Solutions, est fière d'annoncer la nomination de Stacey Posey au poste de chef de l'exploitation.

American Track, une filiale de North American Rail Solutions, est fière d’annoncer la nomination de Stacey Posey au poste de chef de l’exploitation. (PRNewsfoto/North American Rail Solutions)

Forte de plus de 26 ans d'expérience en leadership dans les domaines de l'exploitation, de la stratégie d'entreprise et du développement des affaires, Posey a fait ses preuves dans l'industrie ferroviaire et au-delà. Il a commencé sa carrière ferroviaire chez CSX Transportation en 2001, où il a occupé des postes en ingénierie et en transport. Il a ensuite été vice-président de l'exploitation et président et chef de la direction de Montana Rail Link, où il a dirigé avec succès la croissance de l'entreprise, l'amélioration du rendement en matière de sécurité et une rentabilité record.

Il a également occupé des postes de direction au sein d'OmniTRAX, où il a contribué à l'ingénierie, à l'exploitation et aux acquisitions, et a occupé un poste dans le secteur des technologies de la construction, où il a positionné avec succès une entreprise en démarrage de logiciels pour l'acquisition. Reconnu pour son style de leadership collaboratif, Posey a constamment favorisé l'amélioration de la sécurité, de l'exploitation, du rendement financier et de la satisfaction de la clientèle dans une variété de marchés ferroviaires et d'environnements opérationnels.

Lorsqu'on l'a interrogé sur cette nomination, Tom Lucario, chef de la direction de North American Rail Solutions, a déclaré :

« American Track et North American Rail Solutions continuent de connaître une croissance remarquable, ce qui crée le besoin d'élargir notre groupe de direction à American Track avec des professionnels ferroviaires exceptionnels. Nous ne pourrions pas être plus heureux d'avoir l'occasion d'ajouter une personne du calibre de Stacey à l'équipe. Nous sommes impatients d'offrir son style de leadership « sur le terrain » à l'ensemble de l'organisation. »

Le leadership de Posey devrait soutenir davantage la mission d'American Track d'offrir des solutions ferroviaires sécuritaires, efficaces et fiables aux clients des réseaux ferroviaires industriels, municipaux et sur courtes distances.

North American Rail Solutions

Opérant à partir de plus de 30 bureaux à service complet stratégiquement situés aux États-Unis et au Canada, North American Rail Solutions (NARS) est le plus important et le plus fiable fournisseur de services d'inspection, d'entretien, de construction, de protection et de terminaux ferroviaires essentiels à la mission en Amérique du Nord. NARS soutient l'infrastructure ferroviaire de l'Amérique du Nord dans un large éventail d'industries, y compris la fabrication, la pétrochimie, l'exploitation minière, les produits agricoles, les aliments et boissons, les matières premières de base, les ports, les installations de transbordement, le transport collectif, la catégorie 1 et les chemins de fer d'intérêt local. www.NorthAmericanRailSolutions.com

American Track

American Track, dont le siège social est situé à Fort Worth, au Texas, est une filiale de North American Rail Solutions et le principal fournisseur indépendant de services clés en main en matière de conception, de réparation, d'entretien, de construction, d'inspection et de terminaux ferroviaires pour les infrastructures ferroviaires essentielles à l'industrie, les chemins de fer d'intérêt local, les sites municipaux et les sites logistiques aux États-Unis. www.AmericanTrack.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2759516/Posey_Profile.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2379017/North_American_Rail_Solutions_Logo_v2.jpg

SOURCE North American Rail Solutions

PERSONNE-RESSOURCE : Lauryn Todaro, [email protected]