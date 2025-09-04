FORT WORTH, Texas, 4 septembre 2025 /CNW/ - North American Rail Solutions (« NARS »), une société de portefeuille de DFW Capital Partners, est heureuse d'annoncer une combinaison stratégique avec ZA Construction (« ZA ») pour former le principal fournisseur de services de conception ferroviaire, des services d'entretien, de réparation, de construction et d'autres services de soutien aux États-Unis et au Canada.

ZA, dont le siège social est situé à Brandon, au Mississippi, est un important fournisseur de services de soutien ferroviaire impartis au secteur des chemins de fer de catégorie I, des chemins de fer d'intérêt local et des chemins de fer industriels aux États-Unis. ZA a été fondée par Zach Ainsworth en 2010, et a été conçue pour offrir des capacités de service réactives, fiables et axées sur les solutions, à un rythme qui réduit au minimum les perturbations opérationnelles pour ses clients. Grâce à cette approche, et sous la direction de Zach, ZA s'est imposé comme un chef de file dans le secteur des services ferroviaires impartis.

Tom Lucario, président et chef de la direction de North American Rail Solutions, a déclaré : « Nous sommes impatients de nous associer à Zach et à toute l'équipe de ZA, qui ont bâti une excellente entreprise américaine effectuant un travail d'une importance cruciale pour assurer le fonctionnement sécuritaire et efficace des chemins de fer de catégorie 1 et des chemins de fer d'intérêt local du pays. Nous sommes convaincus que nous pouvons apporter une orientation stratégique, des capitaux précieux, des services partagés et d'autres soutiens pour aider ZA à continuer de devenir l'acteur de premier plan sur ses marchés. »

Zachary Ainsworth a déclaré : « Je suis ravi de cette combinaison avec NARS, qui permettra à ZA de continuer à servir nos importants clients de catégorie 1, lignes ferroviaires sur courtes distances et secteurs industriels, tout en profitant des ressources et de la portée nord-américaine d'une entreprise beaucoup plus grande. Je me réjouis à l'idée de faire partie de l'équipe Ventes régionales et d'élargir la clientèle, les capacités et la proposition de valeur de l'entreprise combinée. »

Solutions ferroviaires nord-américaines

En 2021, DFW Capital Partners s'est associée à l'équipe de gestion d'American Track par l'acquisition et a établi la société mère, North American Rail Solutions. Exploitant maintenant plus de 45 bureaux stratégiquement situés aux États-Unis et au Canada, North American Rail Solutions fournit à ses clients des services essentiels qui garantissent la sécurité, la conformité et l'exploitabilité des actifs ferroviaires sur place. North American Rail Solutions dessert un large éventail d'industries, y compris la fabrication, la pétrochimie, l'exploitation minière, les produits agricoles, les aliments et boissons, les matières premières de base, les ports, les installations de transbordement, le transport collectif, les chemins de fer de catégorie 1 et les chemins de fer d'intérêt local. www.northamericanrailsolutions.com

DFW Capital Partners

DFW Capital Partners est une société de capital-investissement axée sur les sociétés du marché intermédiaire inférieur. Avec environ 2 milliards de dollars sous gestion, l'entreprise se concentre sur les entreprises de services, en mettant l'accent sur les services impartis de soutien aux entreprises et à l'industrie, ainsi que sur les entreprises de soins de santé. DFW a plus de 20 ans d'expérience dans la création d'entreprises de premier plan et la reconnaissance de rendements attrayants pour ses investisseurs. DFW a son siège social à New York, dans l'État de New York, et exploite un bureau à Chevy Chase, au Maryland. Des renseignements supplémentaires sont disponibles sur le site Web de DFW à www.dfwcapital.com.

