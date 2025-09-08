FORT WORTH, Texas, 8 septembre 2025 /CNW/ - North American Rail Solutions est heureuse d'annoncer que Steve Schmotzer s'est joint à l'entreprise à titre de chef du développement, succédant à David Goretski, qui conservera ses fonctions de conseiller principal pour soutenir les initiatives stratégiques. Schmotzer possède plus de 25 ans d'expérience en leadership dans les domaines des transports, de la fabrication et des services industriels, et a de solides antécédents en matière de création d'équipes très performantes, de stimulation de la croissance commerciale et de direction d'initiatives stratégiques à l'échelle de l'Amérique du Nord.

North American Rail Solutions accueille Steve Schmotzer à titre de chef du développement

Avant de se joindre à North American Rail Solutions, M. Schmotzer a été vice-président des ventes pour le Nord-Est, le Moyen-Atlantique et l'Est du Canada chez The Greenbrier Companies. Au cours de son mandat, il a joué un rôle clé dans l'élaboration d'une stratégie de mise en marché, l'expansion de la présence sur le marché, la négociation d'accords commerciaux complexes et la promotion d'offres de produits et de services novatrices, y compris de nouvelles conceptions de wagons et de solutions de service qui ont généré un BAIIA important et de longue durée.la valeur à terme pour l'entreprise et ses partenaires de coentreprise. Il a également dirigé une mission d'extension réussie lors du lancement d'une coentreprise de remorques commerciales produisant plus de 4 000 unités en moins de deux ans.

La carrière de Schmotzer comprend des postes de direction chez Kenworth (PACCAR), Mack Trucks et dans l'ensemble du réseau de distribution de camions commerciaux, où il a constamment obtenu des résultats commerciaux transformateurs. Connu comme un spécialiste du développement des affaires, il a permis à des unités sous-performantes de retrouver leur rentabilité, a créé des canaux d'affaires internationaux et a amélioré leur rendement opérationnel grâce à une restructuration stratégique, à la direction des ventes, au positionnement sur le marché et au développement de produits.

« Steve apporte un ensemble d'expérience unique à l'équipe Solutions ferroviaires Amérique du Nord qui aidera à lancer notre présence d'entreprise dans la prochaine phase de croissance. « Nous sommes ravis qu'il soit de la partie », a déclaré Tom Lucario, chef de la direction de North American Rail Solutions.

« Je suis honoré de diriger le prochain chapitre de North American Rail Solutions, qui fera progresser notre héritage tout en redéfinissant l'innovation dans l'infrastructure et les services ferroviaires, a déclaré M. Schmotzer. « Je me joins à l'équipe à un moment critique de son évolution, et je me réjouis à l'idée d'élaborer et de mettre en œuvre des solutions créatives et évolutives pour soutenir notre croissance rapide et offrir une valeur concrète à nos clients. »

Solutions ferroviaires nord-américaines

En 2021, DFW Capital Partners s'est associée à l'équipe de gestion d'American Track par l'acquisition et a établi la société mère, North American Rail Solutions. Exploitant maintenant plus de 45 bureaux stratégiquement situés aux États-Unis et au Canada, North American Rail Solutions fournit à ses clients des services essentiels qui garantissent la sécurité, la conformité et l'exploitabilité des actifs ferroviaires sur place. North American Rail Solutions dessert un large éventail d'industries, y compris la fabrication, la pétrochimie, l'exploitation minière, les produits agricoles, les aliments et boissons, les matières premières de base, les ports, les installations de transbordement, le transport collectif, les chemins de fer de catégorie 1 et les chemins de fer d'intérêt local. www.northamericanrailsolutions.com

