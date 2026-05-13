FORT WORTH, Texas, le 13 mai 2026 /CNW/ - North American Rail Solutions (« NARS »), via sa filiale American Track, est fier d'annoncer qu'elle a acquis Queen City Railroad Construction (« QCRC »). American Track est une société sœur de Universal Rail et Tri Innovations au sein de la famille NARS. Basée à Knoxville, TN, QCRC fournit des services d'entretien ferroviaire et de construction pour des clients industriels et de courtes lignes. Queen City sera intégrée au groupe de construction ferroviaire d'American Track, élargissant ainsi ses capacités et sa portée géographique. Le président actuel, Mark Edmands, continuera à diriger l'organisation après la vente.

Interrogée sur cette acquisition, Stacey Posey, directrice des opérations d'American Track, a déclaré : « Nous sommes ravis d'accueillir Queen City au sein de l'équipe American Track. Leur réputation et leur leadership en font un choix solide et élargissent notre capacité à servir les clients sur une couverture plus large. »

Mark Edmands a commenté : « Notre équipe est ravie de rejoindre American Track et de rejoindre North American Rail Solutions. L'expérience combinée, les capacités et la portée nationale de nos organisations nous positionnent pour mieux servir nos clients tout en créant de nouvelles opportunités pour nos employés. J'attends avec impatience la route à venir aux côtés de Stacey Posey et de toute l'équipe américaine d'athlétisme. »

Thomas Lucario, Directeur général de North American Rail Solutions, a ajouté : « Intégrer Queen City sur la plateforme American Track représente une étape importante dans notre croissance continue. La réputation de longue date de QCRC et son expertise sectorielle approfondie nos capacités existantes et renforce notre capacité à fournir des solutions de haute qualité à travers l'Amérique du Nord. Mark et son équipe joueront un rôle clé dans l'avancement de notre stratégie et le soutien aux clients à l'échelle nationale. »

North American Rail Solutions & American Track sont ravis de notre croissance continue dans le secteur des services ferroviaires aux États-Unis.

North American Rail Solutions

En 2021, DFW Capital Partners s'est associé à l'équipe de direction d'American Track via une acquisition, puis a créé la société mère, North American Rail Solutions. Opérant depuis 50+ emplacements stratégiques aux États-Unis et au Canada, North American Rail Solutions fournit à ses clients des services critiques qui garantissent la sécurité, la conformité et l'opérabilité des actifs ferroviaires sur site. North American Rail Solutions dessert un large éventail d'industries, notamment la fabrication, la pétrochimie, l'exploitation minière, les produits agricoles, l'alimentation et les boissons, les matières premières de base, les ports, les installations de transbordement, le transport en commun, les chemins de fer de classe 1 et les chemins de fer de courte distance. www.NorthAmericanRailSolutions.com

American Track

Basée à Fort Worth, TX, American Track est une filiale de North American Rail Solutions et le principal fournisseur indépendant de services clés en main de conception, réparation, maintenance, construction, inspection et terminaux ferroviaires pour les infrastructures ferroviaires critiques sur les sites industriels, courts, municipaux et logistiques aux États-Unis. www.AmericanTrack.com

DFW Capital Partners

DFW a son siège à New York, NY, et possède un bureau à Chevy Chase, MD. Des informations supplémentaires sont disponibles sur le site web de DFW à www.DFWCapital.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2379017/North_American_Rail_Solutions_Logo_v3.jpg

SOURCE North American Rail Solutions

CONTACT : Lauryn Todaro, [email protected]