LONDRES, le 12 août 2025 /CNW/ -- North America's 50 Best Restaurants a annoncé que Tanière3 de la Ville de Québec est le premier lauréat du prix Art of Hospitality Award 2025, commandité par Lee Kum Kee. Ce prix est le deuxième des prix annoncés cette année avant la cérémonie de lancement qui aura lieu à Las Vegas en septembre.

Tanière3 a été salué pour son approche audacieuse et immersive de la cuisine québécoise, offrant aux invités une expérience culinaire à la fois inventive et inoubliable. L'expérience culinaire se présente sous la forme d'un menu de dégustation saisonnière de 10 à 15 plats conçus par le chef François-Emmanuel Nicol, méticuleusement élaboré pour refléter le paysage local et le patrimoine culinaire du Québec. La plupart des ingrédients proviennent exclusivement du Québec et un grand nombre d'entre eux poussent à l'état sauvage. Chaque plat est révélé en temps réel, et le menu est intentionnellement gardé secret pour accroître la curiosité et créer un sentiment de découverte tout au long du repas.

Niché dans les caves voûtées de la maison historique Leber et Charest, entre le fleuve Saint-Laurent et la Place Royale, Tanière3 offre un environnement aussi essentiel à l'expérience que la cuisine elle-même. Le restaurant présente deux formats de restauration distincts: La Voûte comptoir-chef, une expérience qui favorise l'interaction directe avec le chef Nicol et sa brigade; et la Voûte salle à manger, un espace plus traditionnel, mais tout aussi immersif. Dirigée par le chef Nicol et le copropriétaire et directeur Roxan Bourdelais, l'équipe de Tanière3 est réputée pour son excellence culinaire et son accueil exceptionnel.

William Drew, directeur du contenu de North America's 50 Best Restaurants, a déclaré: "Nous sommes ravis d'annoncer que Tanière3 est le premier lauréat du Art of Hospitality Award, commandité par Lee Kum Kee, dans le cadre des prix de North America's 50 Best Restaurants. Tanière3 offre bien plus qu'une simple gastronomie : de l'arrivée à la dernière bouchée, chaque détail de l'expérience reflète une véritable volonté de raconter une histoire à travers la générosité, proposant des ingrédients locaux, des techniques ancestrales et un esprit culinaire avant-gardiste."

Roxan Bourdelais, directeur et copropriétaire de Tanière3, a déclaré: "Recevoir le Art of Hospitality Award, commandité par Lee Kum Kee, est un grand honneur. Chez Tanière3, nous nous efforçons de créer plus qu'une simple expérience culinaire, nous visons à offrir un moment profondément personnel et immersif enraciné dans notre terroir et nos traditions. Cette reconnaissance témoigne de la passion et du dévouement de toute notre équipe."

La cérémonie de remise de prix de North America's 50 Best Restaurants aura lieu le 25 septembre. Pour tout complément d'information, consultez le https://www.theworlds50best.com/northamerica

