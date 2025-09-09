LADDER 4 NOMMÉ LAURÉAT DU PRIX RESY ONE TO WATCH DANS LE CADRE DES NORTH AMERICA'S 50 BEST RESTAURANTS POUR 2025

LONDRES, le 9 sept. 2025 /CNW/ -- Ladder 4 est le premier lauréat du prix Resy One To Watch, dans le cadre des North America's 50 Best Restaurants pour 2025. Cette distinction rend hommage à un restaurant émergent dont la vision distinctive et l'excellence culinaire lui ont valu d'être reconnu comme un chef de file sur la scène nord-américaine.

Detroit’s Ladder 4 has been named the Resy One To Watch Award recipient as part of North America’s 50 Best Restaurants 2025.

Dirigée par le chef cuisinier John Yelinek, les copropriétaires et les frères James et Patrick Cadariu et le directeur général Preston Smith, Ladder 4 a redéfini la scène gastronomique de Detroit depuis son ouverture en février 2022. S'approvisionnant d'ingrédients auprès d'agriculteurs connus personnellement et servant des vins provenant de vignerons profondément attachés à leur métier, Ladder 4 propose une philosophie gastronomique à la fois chaleureuse et exigeante.

La carte des vins du Ladder 4 privilégie les vins peu interventionnistes, en mettant l'accent sur les petits producteurs familiaux du monde entier. L'équipe met en avant des variétés moins connues, en particulier les raisins d'Europe de l'Est et de l'Ancien Monde, préservant ainsi des saveurs qui pourraient autrement être perdues. Le chef Yelinek a élaboré un menu qui célèbre la cuisine classique et réconfortante de nos grands-mères, rehaussée d'une touche d'un bistrot raffinée. De nombreux plats s'inspirent du jardin du restaurant, où sont cultivés diverses herbes et légumes utilisés dans l'ensemble du menu.

William Drew, directeur du contenu de North America's 50 Best Restaurants, a déclaré: "Ladder 4 incarne parfaitement l'esprit du prix Resy One To Watch, avec son atmosphère unique et son engagement indéfectible envers l'authenticité. Grâce à ses saveurs d'inspiration locale, ses techniques innovantes et son approche profondément personnelle, il s'est imposé comme l'un des restaurants les plus passionnants d'Amérique du Nord."

John Yelinek, chef cuisinier chez Ladder 4, a déclaré: "Il est rare que nos pairs de Détroit et nous-mêmes soyons reconnus sur une scène comme celle-ci, mais ce qui rend ce prix si significatif, c'est que toute la ville de Détroit a le sentiment d'être 'One To Watch'. Notre scène gastronomique regorge de chefs, de barmans, de restaurateurs et d'agriculteurs dévoués ; et quand l'un d'entre nous gagne, c'est nous tous qui gagnons. Cette distinction est comme une reconnaissance pour tous ceux qui construisent quelque chose ici. Pour nous, c'est un honneur de faire partie de cette histoire et de partager ce moment avec notre équipe et notre ville."

La cérémonie de remise des prix des North America's 50 Best Restaurants aura lieu le 25 septembre et sera diffusée en direct sur la chaîne YouTube ici à 8.00 PM, heure de Las Vegas.

Pour tout complément d'information, consultez le https://www.theworlds50best.com/northamerica

Centre de presse :

https://mediacentre.theworlds50best.com/

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2762605/50_Best.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2629929/50_Best_NA_2025_Logo.jpg

SOURCE 50 Best

Personne-ressource pour les médias : Becca PR, [email protected]