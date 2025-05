LONDRES, le 14 mai 2025 /CNW/ -- 50 Best annonce le premier classement North America's 50 Best Restaurants, commandité par S.Pellegrino & Acqua Panna, qui sera dévoilé au Wynn Las Vegas le jeudi 25 septembre 2025. Cette cérémonie en direct marque la première fois que 50 Best publie un classement des restaurants pour le continent nord-américain.

"Las Vegas offre depuis longtemps des services hôteliers de classe mondiale, ce qui en fait le l'endroit idéal pour la toute première cérémonie de remise des prix North America's 50 Best Restaurants," a déclaré William Drew, directeur du contenu de North America's 50 Best Restaurants. "Nous sommes ravis de réunir la communauté culinaire de l'Amérique du Nord dans un endroit aussi emblématique, et nous sommes impatients de mettre en lumière les talents et les histoires incroyables qui façonnent la culture alimentaire de la région."

Les prix rassemblent les meilleurs talents culinaires de l'Amérique du Nord, ce qui a mené à la toute première annonce de The Best Restaurant in North America. Des annonces spéciales précéderont la cérémonie de remise des prix, y compris le prix Champions of Change, le Art of Hospitality Award et le One To Watch Award. Des prix spéciaux seront également présentés lors de la soirée elle-même, en hommage aux réalisations des chefs et des établissements.

"Chez Wynn Las Vegas, nous tirons une immense fierté de notre programme culinaire et nous reconnaissons l'importance de favoriser et de célébrer les talents culinaires," a déclaré Brian Gullbrants, chef de l'exploitation, Wynn Resorts North America. "Nous sommes honorés de participer à une série unique d'événements culinaires mettant en vedette les chefs les plus renommés en Amérique du Nord."

Le classement reflétera les expériences de 300 spécialistes participant au vote: chefs cuisiniers, restaurateurs, journalistes spécialisés en aliments et boissons, formateurs et gourmets passionnés de voyage. Les personnes qui votent de façon anonyme sont recrutées par Academy Chairs dans huit sous-régions d'Amérique du Nord, notamment: le nord-est des États-Unis; le sud des États-Unis; le Midwest des États-Unis; l'ouest des États-Unis; l'est du Canada; le centre du Canada; l'ouest du Canada; et les Caraïbes (à l'exclusion de Cuba et de la République dominicaine). Les membres de l'organisation 50 Best et les commanditaires ne votent pas.

Le programme de l'événement North America's 50 Best Restaurants comprendra des événements clés: le forum sur le leadership éclairé #50BestTalks, qui explorera des sujets d'accueil pertinents; une conférence de presse officielle 50 Best avec des chefs de file de l'industrie; Chefs' Feast, qui mettent en vedette les meilleurs ingrédients et les meilleures techniques de cuisson, ainsi que la cérémonie de remise des prix et le compte à rebours.

Pour en savoir plus sur North America's 50 Best Restaurants, consultez le site : https://www.theworlds50best.com/northamerica

Centre de presse :

https://mediacentre.theworlds50best.com/

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2629929/50_Best_NA_2025_Logo.jpg

SOURCE 50 Best

Personne-ressource pour les médias : Alyce Bonnar, Becca PR, [email protected]