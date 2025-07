LONDRES, le 17 juill. 2025 /CNW/ -- North America's 50 Best Restaurants, sponsorisé par S.Pellegrino & Acqua Panna, a annoncé qu'Asmeret Berhe-Lumax, fondatrice et cheffe de la direction de One Love Community Fridge est la première lauréate du Champions of Change 2025. Le prix Champions of Change reconnaît et célèbre les héros méconnus du secteur hôtelier qui favorisent un changement positif dans leurs communauté et favorisent une société plus inclusive. Un don en argent de l'organisation 50 Best sera remis à la gagnante, afin de lui permettre de poursuivre son travail essentiel.

En 2020, Berhe-Lumax, ancienne dirigeante et entrepreneure des secteurs de la mode et de la beauté née en Afrique de l'Est et élevée en Suède, a tiré parti de son réseau pour mobiliser des appuis à Brooklyn, New York. Aujourd'hui, One Love Community Fridge exploite 10 réfrigérateurs communautaires et prend en charge 30 réfrigérateurs partenaires à New York et à Seattle ;Los Angeles et Atlanta suivront. L'organisme offre des aliments gratuits et nutritifs aux personnes dans le besoin et préconise un système alimentaire plus durable où chacun a un accès éducatif en matière de nutrition et à des aliments frais. En tant qu'organisme sans but lucratif enregistré, One Love Community Fridge s'associe à des agriculteurs, des jardins communautaires, des fournisseurs alimentaires, des chefs, des écoles et des partenaires qui ont les mêmes valeurs de dignité et de santé.

William Drew, directeur du contenu de North America's 50 Best Restaurants, a déclaré: "Nous sommes fiers de nommer Asmeret première lauréate du Champions of Change de North America's 50 Best Restaurants. Sous sa direction visionnaire de One Love Community Fridge, Asmeret a créé non seulement un accès à des aliments frais et sains, mais aussi un puissant mouvement communautaire fondé sur l'inclusion, l'éducation et le développement durable. Son travail incarne l'esprit du prix Champions of Change, une action communautaire qui favorise des progrès réels etlong terme dans les secteurs de l'alimentation et de la société."

Asmeret Berhe-Lumax déclare: "Je suis profondément honorée et extrêmement reconnaissante de cette reconnaissance et de cette bourse. Non seulement ce soutien augmente la portée et l'impact du projet, mais il servira également de grande source d'inspiration pour d'autres personnes qui souhaitent contribuer. Ce prix témoigne de ce qui est possible quand une collectivité se mobilise. One Love Community Fridge incarne le pouvoir de l'alimentaire pour nourrir, rassembler et promouvoir la santé, la guérison et les soins collectifs dans la dignité. De petits gestes constants peuvent entraîner un changement important."

La première cérémonie de remise de prix de North America's 50 Best Restaurants aura lieu le 25 septembre. Pour tout complément d'information, consultez le https://www.theworlds50best.com/northamerica

