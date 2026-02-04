GATINEAU, QC, le 4 févr. 2026 /CNW/ - Normes d'accessibilité Canada et le ministère de l'Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail du Nouveau-Brunswick ont annoncé aujourd'hui la signature d'un protocole d'entente. Cet accord renforce la collaboration entre les deux gouvernements en vue de faire progresser les normes d'accessibilité. L'accord soutient un Nouveau-Brunswick plus inclusif et contribue à une expérience d'accessibilité plus cohérente à travers le Canada.

Le protocole d'entente encourage les deux parties à s'appuyer sur leurs priorités respectives en matière d'accessibilité. De plus, il les encourage à coordonner davantage leurs efforts dans les domaines d'intérêt commun. Il établit un cadre de collaboration qui facilite :

le partage de la recherche,

l'apprentissage mutuel, et

l'identification des domaines où leurs normes peuvent s'harmoniser ou se renforcer mutuellement.

Le partage d'informations et d'expertise en matière d'accessibilité permet d'élaborer des normes plus fortes et mieux informées. Des normes qui reflètent les besoins et les expériences réels des personnes en situation de handicap au Canada.

Avantages pour les gens du Canada

La collaboration permet aux deux gouvernements de réduire les chevauchements, de mieux utiliser les ressources publiques et d'investir plus efficacement dans des solutions d'accessibilité. Surtout, la collaboration sur des principes communs à l'échelle du Canada profite à l'ensemble des personnes vivant au Canada :

Elle garantit que les normes sont conçues pour éliminer les obstacles, quelle que soit la juridiction.

Elle réduit le risque de divergences entre les normes d'accessibilité. Ceci garantis une expérience d'accessibilité homogène et inclusive à l'échelle du Canada.

Elle favorise l'équité et la cohérence en matière d'accessibilité pour les personnes en situation de handicap qui vivent, travaillent et voyagent au Canada.

Une plus grande cohérence des normes d'accessibilité permettra de réduire les obstacles. Ce travail soutient directement l'objectif commun du Nouveau-Brunswick et du gouvernement du Canada : un pays sans obstacles d'ici 2040.

Citations

« Ensemble, grâce à la collaboration et à l'harmonisation, nous pouvons faire progresser l'accessibilité et contribuer à un Canada où tout le monde peut participer pleinement. Cet accord avec le Nouveau-Brunswick reflète notre engagement commun à mettre en place une approche plus solide et mieux coordonnée en matière d'accessibilité. Il garantit également que notre travail est fondé sur les réalités vécues par les personnes en situation de handicap. En unissant nos forces et en tirant parti des atouts de chacun, nous pouvons apporter des améliorations significatives qui éliminent les obstacles et, en fin de compte, rendent la vie plus accessible à tout le monde. »

- Dino Zuppa, président-directeur général, Normes d'accessibilité Canada

« Tout le monde mérite de mener une vie sans obstacles. L'amélioration de l'accessibilité dans la province est une priorité pour notre gouvernement. Je suis donc heureux de faire un pas de plus vers la création d'un Nouveau-Brunswick plus inclusif. Nous sommes impatients de collaborer avec Normes d'accessibilité Canada. Nous savons que leur expérience et leurs connaissances renforceront nos efforts continus et nous donneront l'occasion de contribuer à rendre l'accessibilité la même pour tout le monde au Canada. »

- L'honorable Jean-Claude D'Amours, ministre de l'Éducation postsecondaire et de la Formation

Faits saillants

Le protocole d'entente entre Normes d'accessibilité Canada et le gouvernement du Nouveau-Brunswick a été officiellement signé le 21 septembre 2025. Il est prévu pour une durée de 5 ans, avec possibilité de renouvellement.

Le protocole d'entente officialise une relation de travail mutuellement avantageuse. Cette relation vise à optimiser les objectifs individuels et collectifs de chaque partie en matière d'accessibilité. Le partage des connaissances et des pratiques exemplaires permet de réduire et d'éliminer le double emploi des ressources et des efforts.

Le protocole d'entente favorise la mise en place de solutions d'accessibilité cohérentes dans toutes les juridictions. Il garantit que les deux gouvernements travaillent ensemble pour éliminer les obstacles à l'accessibilité.

Normes d'accessibilité Canada est un organisme fédéral chargé d'élaborer des normes, de faire progresser la recherche en matière d'accessibilité et de partager des informations sur l'accessibilité.

L'entente avec le Nouveau-Brunswick porte à 9 le nombre total de protocoles d'entente signés entre Normes d'accessibilité Canada et des partenaires provinciaux. Des ententes similaires sont déjà en place avec les gouvernements de l'Alberta, de la Nouvelle-Écosse, du Manitoba, de la Saskatchewan, de la Colombie-Britannique (2) et de l'Ontario (2).

Le Nouveau-Brunswick a adopté la Loi sur l'accessibilité en juin 2024. La province a également publié son premier Plan stratégique quinquennal sur l'accessibilité en 2025.

en juin 2024. La province a également publié son premier Plan stratégique quinquennal sur l'accessibilité en 2025. Le Conseil consultatif sur l'accessibilité a été nommé en août 2024. Il fournit des conseils en matière d'accessibilité au ministre de l'Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail.

Un bureau de l'accessibilité a été créé au sein du ministère de l'Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail afin de diriger la mise en œuvre de la Loi sur l'accessibilité .

. Le plan stratégique définit les trois premiers domaines prioritaires pour l'élaboration de règlements sur les normes d'accessibilité : l'information et la communication, l'emploi et l'environnement bâti.

Liens connexes

