GATINEAU, QC, le 13 oct. 2025 /CNW/ - Normes d'accessibilité Canada est heureux d'annoncer la publication de la norme CAN-ASC-3.1:2025 - Langage clair. Cette norme, fondée sur l'équité, est la première norme nationale du Canada sur le langage clair. Sa publication coïncide avec la Journée internationale du langage clair et marque une étape importante dans la promotion de l'accessibilité au Canada.

Le langage clair est essentiel à l'accessibilité et à l'inclusion. Une communication est en langage clair lorsque sa formulation, sa structure et sa conception sont si claires que le public visé peut facilement :

trouver ce dont il a besoin;

comprendre ce qu'il trouve; et

utiliser l'information.

La norme CAN-ASC-3.1:2025 - Langage clair fournit aux organisations des exigences et des conseils utiles pour éliminer les obstacles à la communication. Elle :

explique quand il convient d'utiliser un langage clair;

décrit les obstacles auxquels les personnes peuvent être confrontées; et

définit des mesures et des stratégies claires pour éliminer et prévenir ces obstacles.

Le langage clair profite à tout le monde. Il aide les gens à comprendre et à faire confiance aux informations qu'ils reçoivent, à agir en conséquence et à éviter les erreurs. Il aide également les organisations à instaurer un climat de confiance avec leur public. Il leur permet de réduire les malentendus et les questions de suivi, de gagner du temps et de l'argent, et de renforcer leur crédibilité.

La norme a été élaborée par un comité technique de Normes d'accessibilité Canada. Ce comité est principalement composé de personnes en situation de handicap et de membres de groupes en quête l'équité. La norme a été finalisée après un examen public complet auquel ont participé des Canadiennes et Canadiens d'horizons divers.

La norme CAN-ASC-3.1:2025 - Langage clair a été approuvée par le Conseil canadien des normes en tant que norme nationale du Canada. Cette reconnaissance confirme que la norme répond aux exigences établies par le Conseil canadien des normes pour l'élaboration des normes. Cela signifie également qu'elle est conforme aux meilleures pratiques internationales.

Citations

« Tout le monde mérite une chance juste et égale de réussir et d'accéder à l'information dont chacun et chacune a besoin, peu importe son parcours ou sa situation. Grâce à Normes d'accessibilité Canada, nous lançons la norme sur le langage clair pour aider les institutions, les entreprises et les collectivités à éliminer les obstacles à la communication et à rendre l'information essentielle accessible à toute la population. Cette initiative permettra de bâtir un Canada plus inclusif, où chaque personne peut participer, contribuer et réaliser son potentiel. »

- L'honorable Patty Hajdu, ministre de l'Emploi et des Familles et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario

« Le langage clair, c'est plus qu'une bonne façon d'écrire. C'est une question d'accessibilité et d'inclusion. Ça permet aux gens de prendre des décisions éclairées, d'accéder à des services et de participer pleinement à la vie de leur collectivité. Cette nouvelle norme donne aux organisations les outils pour éliminer les obstacles et s'assurer que leur information sert vraiment à tout le monde. Avec cette publication, le Canada montre son leadership ici et sur la scène mondiale. »

- Dino Zuppa, Président-directeur général, Normes d'accessibilité Canada

Faits saillants

La norme CAN-ASC-3.1:2025 - Langage clair est une norme nationale du Canada approuvée par le Conseil canadien des normes.

La norme CAN-ASC-3.1:2025 - Langage clair définit comment : identifier le public cible et les obstacles auxquels il peut être confronté; évaluer une communication afin de s'assurer qu'elle réponde aux besoins du public cible; créer une structure efficace pour une communication; rendre l'information facile à comprendre pour le public ciblé; et utiliser des éléments physiques et visuels pour aider le public ciblé à trouver et à comprendre les informations dont il a besoin.

La norme est conçue comme un outil pratique. Les organisations peuvent l'adopter entièrement ou en partie afin d'améliorer la clarté de leurs communications.

La norme CAN-ASC-3.1:2025 - Langage clair est disponible gratuitement. Elle est offerte dans les deux langues officielles, en formats accessibles. Elle est également accompagnée d'un résumé rédigé en langage clair, ainsi qu'en Langue des signes québécoise (LSQ) et en American Sign Language (ASL).

(ASL). La norme est conforme à la « Directive sur la gestion des communications » du gouvernement du Canada. Cette directive exige que toutes les communications soient inclusives et rédigées en langage clair. Elle complète les directives existantes, telles que le guide de rédaction du contenu du site Canada.ca, et soutient les exigences de la Loi canadienne sur l'accessibilité .

. Le Canada est l'un des rares pays à disposer d'une norme officielle en matière de langage clair. Cette norme s'aligne sur la tendance mondiale et les normes internationales telles que la norme ISO 24495-1:2023.

Normes d'accessibilité Canada est un organisme d'élaboration de normes accrédité par le Conseil canadien des normes. Il a pour mandat de contribuer à créer un Canada sans obstacle d'ici 2040.

Liens connexes



Norme CAN-ASC-3.1:2025 - Langage clair

Résumé de la norme CAN-ASC-3.1:2025 - Langage clair

Normes d'accessibilité Canada

Directive sur la gestion des communications

Suivez-vous sur Facebook et LinkedIn

SOURCE Normes d’accessibilité Canada

Personne-ressource : Stefany Chénier, Gestionnaire, Communications, Normes d'accessibilité Canada, Courriel : [email protected]