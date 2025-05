GATINEAU, QC, le 29 mai 2025 /CNW/ - Normes d'accessibilité Canada a le plaisir d'annoncer aujourd'hui la publication de la version révisée de la norme CAN/ASC-1.1:2024 (RÉV-2025)-L'emploi.

Publiée pour la première fois en décembre 2024, cette édition révisée comprend des mises à jour importantes. Ces révisions contribueront à créer un environnement de travail équitable, accessible et inclusif pour tous les travailleurs, y compris les personnes en situation de handicap.

La norme révisée introduit de nouvelles exigences pour éliminer et prévenir les obstacles à l'accessibilité liés à l'emploi, notamment en précisant comment les organisations peuvent améliorer l'accessibilité en milieu de travail. Elle clarifie également des exigences existantes afin d'aider les organisations à mieux soutenir les travailleurs en situation de handicap.

Les révisions de la norme comprennent :

une mise à jour du libellé de plusieurs clauses;

une section sur la culture, l'engagement et l'éducation, qui présente des exigences pour favoriser des cultures et des environnements de travail inclusifs, respectueux et positifs;

une section sur les systèmes de soutien en matière d'accessibilité, qui fournit aux organisations des exigences pour répondre aux besoins individuels des membres du personnel;

trois annexes informatives qui donnent un aperçu du contexte de la norme, de l'expérience vécue du handicap et des conseils pratiques pour l'intégration aux politiques existantes.

La norme aide les organisations à identifier, éliminer et prévenir les obstacles à chaque étape de l'emploi. Elle leur donne les outils nécessaires pour créer des milieux de travail équitables et inclusifs, qui valorisent les compétences et les talents des employés en situation de handicap.

Cette édition révisée est le fruit d'une collaboration avec des personnes en situation de handicap ayant une expérience vécue, des experts techniques, des spécialistes de l'accessibilité et d'autres partenaires. Elle reflète l'approche fondée sur l'équité de Normes d'accessibilité Canada et son engagement à élaborer des normes d'accessibilité de calibre mondial.

« Le gouvernement fédéral s'efforce d'égaliser les chances dans les milieux de travail canadiens. La publication révisée de Normes d'accessibilité Canada, mise en ligne aujourd'hui, aide les organisations à l'échelle du pays à apporter des changements nécessaires pour créer des milieux de travail plus inclusifs et accessibles pour l'ensemble des travailleurs. Gouvernement et industrie, nous travaillons à mettre sur pied une main-d'œuvre plus équilibrée, capable de relever les défis de notre temps et digne des ambitions de chacun. »

- La ministre de l'Emploi et des Familles, Patty Hajdu

« Notre norme sur l'emploi reflète notre vision de milieux de travail accessibles et équitables à travers le Canada. Elle a été élaborée par des personnes en situation de handicap, pour les personnes en situation de handicap qui connaissent le mieux les besoins de la communauté. L'édition révisée fournit aux organisations un ensemble complet d'exigences pour créer un environnement de travail où chaque membre du personnel peut s'épanouir et contribuer à son plein potentiel. En tant que norme inclusive et complète, elle constitue un modèle de ce que devrait ressembler un emploi accessible, tant au Canada qu'à l'échelle mondiale. »

- Le président-directeur général de Normes d'accessibilité Canada, Dino Zuppa

CAN/ASC-1.1:2024 (RÉV-2025)-L'emploi est une norme nationale du Canada approuvée par le Conseil canadien des normes.

approuvée par le Conseil canadien des normes. La norme met l'accent sur des exigences clés, notamment : les politiques et systèmes organisationnels; la culture, l'engagement et l'éducation au sein du milieu de travail; la gestion de l'incapacité au travail; les mesures d'adaptation; les obstacles rencontrés lors du recrutement, de l'embauche et de l'intégration; les obstacles liés à la rétention du personnel, au développement professionnel, à l'équité salariale (rémunération), à la gestion du rendement et à la fin d'emploi.

La norme est offerte gratuitement sur notre site Web, en français et en anglais, en formats HTML et Word. Elle est accompagnée d'un résumé en langage clair dans les 2 langues officielles et en langue des signes.

Le comité technique de Normes d'accessibilité Canada a dirigé l'élaboration de cette norme. La majorité de ses membres s'identifient comme personnes en situation de handicap, et la majorité s'identifient comme membres de groupes en quête d'équité.

a dirigé l'élaboration de cette norme. La majorité de ses membres s'identifient comme personnes en situation de handicap, et la majorité s'identifient comme membres de groupes en quête d'équité. La norme CAN/ASC-1.1:2024 (RÉV-2025)-L'emploi est alignée avec le Plan d'action pour l'inclusion des personnes en situation de handicap du Canada ainsi qu'avec la Stratégie sur l'emploi pour les personnes en situation de handicap, contribuant directement à leur inclusion socioéconomique.

ainsi qu'avec la Stratégie sur l'emploi pour les personnes en situation de handicap, contribuant directement à leur inclusion socioéconomique. Normes d'accessibilité Canada est un organisme d'élaboration de normes accrédité par le Conseil canadien des normes. Il a pour mandat de créer un Canada sans obstacles d'ici 2040. Pour y parvenir, l'organisme : élabore et révise des normes d'accessibilité; fait progresser la recherche en accessibilité; partage des renseignements précieux pour favoriser l'inclusion et l'équité.

est un organisme d'élaboration de normes accrédité par le Conseil canadien des normes. Il a pour mandat de créer un sans obstacles d'ici 2040. Pour y parvenir, l'organisme :

