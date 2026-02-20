MIRABEL, QC, le 20 févr. 2026 /CNW/ - Investissement Ray Junior annonce le lancement de son nouveau complexe commercial situé à Cité Mirabel, à proximité de l'autoroute 15. Conçu comme un véritable lieu de vie, le projet allie modernité, proximité et bien-être au cœur d'un secteur en pleine croissance.

Implanté dans l'environnement dynamique de Cité Mirabel, qui regroupe plus de 3 500 unités résidentielles ainsi que des écoles et de nombreux services, le Complexe Nordéa contribuera à structurer l'offre commerciale du Domaine Vert Nord.

Nordéa Cité Mirabel : un nouveau pôle commercial moderne au cœur du Domaine Vert Nord Post this

Le complexe comprendra deux bâtiments :

Bâtiment B : 25 200 pi² sur deux étages

Bâtiment D : 9 172 pi² sur un étage

Plus de 190 cases de stationnement sont prévues afin d'assurer un accès simple et fonctionnel.

Les espaces, offerts en pré-location, accueilleront une variété de commerces et services : détail, restauration, santé et services professionnels, dans une approche complémentaire et équilibrée.

Une opportunité d'affaires à Mirabel

Nordéa représente une occasion stratégique pour les entrepreneurs et professionnels souhaitant établir leur local à Mirabel. Situé dans un secteur résidentiel en expansion et bénéficiant d'une visibilité accrue, le projet offre un environnement moderne, flexible et propice à la croissance des entreprises.

À propos d'Investissement Ray Junior

Fondé par Ray Junior Courtemanche, Investissement Ray Junior est un acteur majeur du développement immobilier sur la Rive-Nord de Montréal, notamment à Cité Mirabel. L'entreprise se distingue par ses projets d'envergure, son innovation et son engagement envers la communauté.

Contactez-nous pour avoir plus d'informations :

450-241-0144

[email protected]

https://www.investissementrayjunior.com

SOURCE Investissement Ray Junior

Information : Chloé Courtemanche, Directrice Marketing, [email protected], 514-433-5355