Nouvelles fournies parInvestissement Ray Junior
20 févr, 2026, 19:09 ET
20 févr, 2026, 19:09 ET
MIRABEL, QC, le 20 févr. 2026 /CNW/ - Investissement Ray Junior annonce le lancement de son nouveau complexe commercial situé à Cité Mirabel, à proximité de l'autoroute 15. Conçu comme un véritable lieu de vie, le projet allie modernité, proximité et bien-être au cœur d'un secteur en pleine croissance.
Implanté dans l'environnement dynamique de Cité Mirabel, qui regroupe plus de 3 500 unités résidentielles ainsi que des écoles et de nombreux services, le Complexe Nordéa contribuera à structurer l'offre commerciale du Domaine Vert Nord.
Le complexe comprendra deux bâtiments :
Plus de 190 cases de stationnement sont prévues afin d'assurer un accès simple et fonctionnel.
Les espaces, offerts en pré-location, accueilleront une variété de commerces et services : détail, restauration, santé et services professionnels, dans une approche complémentaire et équilibrée.
Une opportunité d'affaires à Mirabel
Nordéa représente une occasion stratégique pour les entrepreneurs et professionnels souhaitant établir leur local à Mirabel. Situé dans un secteur résidentiel en expansion et bénéficiant d'une visibilité accrue, le projet offre un environnement moderne, flexible et propice à la croissance des entreprises.
À propos d'Investissement Ray Junior
Fondé par Ray Junior Courtemanche, Investissement Ray Junior est un acteur majeur du développement immobilier sur la Rive-Nord de Montréal, notamment à Cité Mirabel. L'entreprise se distingue par ses projets d'envergure, son innovation et son engagement envers la communauté.
Contactez-nous pour avoir plus d'informations :
450-241-0144
[email protected]
https://www.investissementrayjunior.com
SOURCE Investissement Ray Junior
Information : Chloé Courtemanche, Directrice Marketing, [email protected], 514-433-5355
Autres communiqués de la compagnie
Partager cet article