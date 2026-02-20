MIRABEL, QC, le 20 févr. 2026 /CNW/ - À la suite de l'annonce officielle de la Ville de Mirabel concernant son intention de déposer sa candidature pour l'organisation des Jeux du Canada d'hiver 2031, le projet Mōrea Parc Aquatique confirme aujourd'hui son intention d'accueillir le Village des athlètes au cœur de son complexe en développement à Cité Mirabel.

Projet récréotouristique majeur représentant un investissement privé estimé entre 175 et 200 millions de dollars, Mōrea s'impose comme une infrastructure stratégique pour soutenir la candidature de Mirabel et de la région des Laurentides.

Un site central et structurant pour les Jeux

Comme le souligne la lettre officielle portant sur l'importance stratégique du projet Mōrea dans le cadre des Jeux du Canada 2031, le complexe serait appelé à devenir le cœur opérationnel du Village des Jeux pendant les trois semaines de l'événement.

Le site de Mōrea regroupera :

Deux hôtels totalisant 640 chambres

Un centre de congrès/salle de spectacle de 68 000 pi²

Des espaces de restauration et services intégrés

Un stationnement étagé de 1 400 cases

Les deux hôtels pourront accueillir plus de 1 350 athlètes et entraîneurs provenant de toutes les provinces et territoires du Canada, assurant une occupation complète et un environnement logistique optimisé durant l'événement.

Un levier économique majeur pour la région

Les Jeux du Canada représentent des retombées économiques significatives. Lors de la dernière édition, les retombées ont dépassé 250 millions de dollars.

Le Service du développement économique de la Ville de Mirabel a d'ailleurs confirmé son appui au projet Mōrea, soulignant son impact structurant et ses retombées positives pour la collectivité.

De son côté, l'Assemblée nationale du Québec a également manifesté son soutien officiel au projet, reconnaissant son importance stratégique pour le développement économique et touristique de la région.

Un levier économique majeur pour la région

Au-delà de l'hébergement, le centre de congrès intégré pourrait servir de Maison des Jeux, accueillir des activités médiatiques, des rencontres officielles et des opérations stratégiques.

Le projet intègre également :

Des systèmes de récupération et recyclage de l'eau

Une efficacité énergétique optimisée

Une gestion stratégique des flux et des stationnements

Une vision de développement durable alignée avec les objectifs régionaux

Une vision à long terme pour Mirabel et les Laurentides

« Mōrea a été pensé comme une destination quatre saisons capable d'accueillir des événements d'envergure nationale et internationale. Accueillir le Village des athlètes des Jeux du Canada 2031 s'inscrit parfaitement dans notre vision : faire de Mirabel un pôle récréotouristique et événementiel majeur au Canada », a déclaré Ray Junior Courtemanche, promoteur du projet.

En plus de soutenir la candidature de Mirabel, l'intégration du Village des athlètes au sein du complexe Mōrea laissera un héritage durable en matière d'infrastructures hôtelières, touristiques et événementielles pour la région.

À propos de Mōrea Parc Aquatique

Situé à la sortie 28 de l'autoroute 15, à Cité Mirabel, Mōrea est un complexe intégré comprenant :

Un parc aquatique intérieur quatre saisons

Deux hôtels

Un centre de congrès et salle de spectacle

Des espaces commerciaux et de restauration

Le début des travaux est prévu au printemps 2026, pour une ouverture en 2029.

https://www.investissementrayjunior.com

SOURCE Investissement Ray Junior

Contactez-nous pour avoir plus d'informations : 450-241-0144, [email protected] & [email protected]; Information : Chloé Courtemanche, Directrice Marketing, [email protected], 514-433-5355