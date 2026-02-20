MIRABEL, QC, le 20 févr. 2026 /CNW/ - Investissement Ray Junior, dirigé par l'entrepreneur visionnaire Ray Junior Courtemanche, annonce officiellement l'ouverture des opportunités commerciales liées au futur Mōrea Parc Aquatique, un projet récréotouristique d'envergure situé au cœur de Cité Mirabel.

Avec un investissement privé estimé entre 175 et 200 millions de dollars, le Mōrea Parc Aquatique deviendra le plus grand parc aquatique intérieur quatre saisons au Canada.

Un projet signature pour Cité Mirabel et la Rive-Nord

Implanté stratégiquement à Cité Mirabel, ce complexe multifonctionnel transformera la région en destination touristique majeure au Québec et au Canada.

Le projet comprendra :

20 glissades aquatiques innovantes

Une montagne russe aquatique RocketBLAST

Le toboggan HIVE (première au Canada)

Un RallyRACER multi-voies

Un Tornado 60 familial

Une lazy river

Des zones familiales et pour enfants

Deux hôtels totalisant environ 640 chambres

Un centre de congrès et salle de spectacle de 68 000 pi²

Restaurants, boutiques, spa

Un stationnement étagé de 1 400 cases

Le Mōrea Parc Aquatique s'inscrit dans une vision globale de destination complète : divertissement, tourisme d'affaires, hébergement et expériences immersives, 12 mois par année, pour avoir plus d'informations : https://youtu.be/JwjgeIpXUYs?si=KthzJPq6ljGPDJyT

Une opportunité commerciale stratégique

Dans le cadre du développement du Mōrea Parc Aquatique, Investissement Ray Junior ouvre officiellement la porte aux partenaires, détaillants, restaurateurs, fournisseurs et entreprises souhaitant s'associer à ce projet unique au Canada.

Les opportunités incluent notamment :

Espaces commerciaux et boutiques spécialisées

Concepts de restauration innovants

Partenariats hôteliers et corporatifs

Fournisseurs spécialisés en loisirs, divertissement et tourisme

Grâce à l'achalandage anticipé massif et au positionnement stratégique de Cité Mirabel, le projet représente une occasion exceptionnelle de visibilité et de croissance.

Un leadership visionnaire

« Mōrea n'est pas simplement un parc aquatique. C'est une destination signature qui positionnera Mirabel et le Québec sur la carte des grands projets récréotouristiques nord-américains », affirme Ray Junior Courtemanche, président d'Investissement Ray Junior.

« Nous recherchons des partenaires ambitieux qui souhaitent faire partie de cette aventure historique. »

Un projet responsable et durable

Le Mōrea Parc Aquatique intégrera des systèmes avancés de filtration et de recyclage de l'eau (récupération estimée entre 80 et 90 %), ainsi qu'une conception favorisant la réduction des émissions de GES, notamment grâce à son stationnement étagé innovant.

Ce développement générera environ 1 000 emplois directs et d'importantes retombées économiques pour la région de Mirabel et le Grand Montréal.

ENTREPRISES INTÉRESSÉES : C'EST LE MOMENT D'AGIR

Les entreprises et partenaires intéressés à se positionner dans le cadre du développement du Mōrea Parc Aquatique à Cité Mirabel sont invités à communiquer dès maintenant avec l'équipe d'Investissement Ray Junior.

Les espaces sont limités et les discussions stratégiques sont déjà en cours.

Pour soumettre votre intérêt commercial : [email protected] & [email protected]

À propos d'Investissement Ray Junior

Fondé par Ray Junior Courtemanche, Investissement Ray Junior est un acteur majeur du développement immobilier sur la Rive-Nord de Montréal, notamment à Cité Mirabel, Laval, Saint-Jérôme et Blainville. L'entreprise se distingue par ses projets d'envergure, son innovation et son engagement envers la communauté.

Contactez-nous pour avoir plus d'informations :

450-241-0144

[email protected] & [email protected]

https://www.investissementrayjunior.com

Information : Chloé Courtemanche, Directrice Marketing, [email protected], 514-433-5355