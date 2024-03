Une nouvelle force émerge dans le domaine des minéraux critiques et de l'ingénierie minière

La CDPQ et BMO contribuent à cette expansion

QUÉBEC, le 1er mars 2024 /CNW/ - Norda Stelo, reconnue pour son riche héritage d'excellence en ingénierie et comme pionnière en matière de solutions novatrices et durables, a annoncé aujourd'hui la signature d'une convention visant l'acquisition d'InnovExplo, une entreprise réputée pour son expertise en géologie et en ingénierie minière.

Norda Stelo et Innovexplo (Groupe CNW/Norda Stelo Inc.)

Alors que le monde s'oriente vers les énergies renouvelables et les avancées technologiques, la demande pour les minéraux critiques augmente fortement. Cette nouvelle alliance marque une étape importante dans la stratégie de Norda Stelo visant à créer une nouvelle avant-garde dans l'industrie minière, en fournissant une gamme de services intégrés sur l'ensemble de la chaîne de valeur des métaux critiques, stratégiques et précieux, ainsi que des minéraux industriels, essentiels à la transition énergétique. Les capacités accrues de Norda Stelo permettront de répondre aux besoins croissants de ces ressources, en veillant à ce que les pratiques responsables et durables soient mises au premier plan.

Cette acquisition s'inscrit dans la vision de Norda Stelo de devenir le leader canadien des opérations intelligentes, de la source à la distribution, en diversifiant son expertise en matière d'exploitation minière et de métaux, y compris l'or et les minéraux stratégiques.

« Compte tenu du rôle essentiel du secteur minier dans l'économie mondiale, l'impératif d'innovation, de gestion environnementale et de gouvernance sociale n'a jamais été aussi grand », a déclaré Alex Brisson, président et chef de la direction de Norda Stelo. « Norda Stelo est particulièrement bien outillée pour répondre à ces besoins, en s'appuyant sur l'expertise remarquable d'InnovExplo pour optimiser la réalisation des projets et les services aux clients à chaque étape du cycle de vie de l'exploitation minière. En intégrant les connaissances spécialisées d'InnovExplo en matière de géologie et d'ingénierie minière à notre solide modèle d'ingénierie d'impact, nous améliorons considérablement notre capacité à naviguer dans le paysage ESG complexe auquel nos clients sont confrontés. Ensemble, nous nous concentrons sur l'entretien de notre héritage d'innovation et de leadership, en visant une croissance d'impact dans nos futurs projets. »

Carl Pelletier, coprésident d'InnovExplo, a fait écho à ce sentiment : « L'union des forces avec Norda Stelo représente une étape charnière dans notre parcours. L'héritage d'InnovExplo en matière d'excellence dans les domaines de la géologie et de l'ingénierie minière est désormais magnifié par cette union. Cette collaboration associe notre connaissance approfondie de l'industrie à l'innovation technologique de Norda Stelo, ce qui nous permet de répondre aux besoins changeants du secteur minier de manière plus efficace et plus durable. »

Alain Carrier, coprésident d'InnovExplo, a ajouté : « Cette union avec Norda Stelo nous ouvre de nouveaux horizons. En tirant parti des vastes ressources de Norda Stelo et de notre expertise profondément enracinée, nous sommes déterminés à faire des progrès remarquables dans le domaine de l'ingénierie minière, en misant sur l'innovation et notre engagement en faveur d'un impact positif et durable. Nous sommes enthousiastes à l'idée de contribuer au progrès du secteur, en offrant notre expertise combinée pour aider à façonner un paysage minier plus durable et plus prospère. »

Cette alliance stratégique représente une transformation charnière pour Norda Stelo et l'industrie minière au sens large. Cette collaboration marque une avancée significative dans l'industrie, en devenant un nouveau joueur capable d'exécuter des projets miniers à grande échelle en se concentrant résolument sur la durabilité, l'atténuation des émissions de carbone et la durabilité des actifs. Grâce à ce partenariat, Norda Stelo sera en mesure d'accéder à des marchés plus vastes et d'offrir des solutions complètes, de bout en bout, qui englobent chaque étape du cycle de vie du projet, établissant ainsi une référence en matière de durabilité et de responsabilité dans le secteur minier.

L'acquisition d'InnovExplo par Norda Stelo souligne non seulement son engagement inébranlable en faveur d'une approche véritablement humaine de la qualité, de l'excellence et des valeurs d'intégrité et d'innovation, mais aussi son statut d'entreprise indépendante appartenant à des intérêts canadiens. Norda Stelo s'apprête à élever l'expertise minière canadienne sur la scène nord-américaine et mondiale. « Cette acquisition marque un tournant dans notre parcours, en amplifiant notre portée et notre impact du Canada aux États-Unis et au-delà, tout en contribuant à la croissance et à la représentation du Québec et des prouesses de l'ingénierie canadienne sur la scène internationale », a souligné M. Brisson.

Compte tenu de cette acquisition, une intégration réfléchie et progressive des activités et de la main-d'œuvre d'InnovExplo au sein de Norda Stelo est prévue tout au long de l'année 2024. Cette stratégie garantit la rétention de l'équipe dirigeante actuelle d'InnovExplo, qui jouera un rôle clé dans la conduite de notre croissance combinée. Cette approche promet non seulement d'élargir notre offre de services, mais aussi de renforcer notre engagement envers les valeurs fondamentales de qualité et d'innovation que partagent les deux entreprises.

Cette acquisition reflète la vision stratégique de Norda Stelo qui vise non seulement à consolider et à développer de nouveaux marchés en Amérique du Nord et au niveau international, mais aussi à valoriser le rôle crucial de l'exploitation minière dans l'économie d'aujourd'hui.

La CDPQ et la Banque de Montréal participent à la fusion de Norda Stelo et InnovExplo

La CDPQ et la BMO octroient également chacune un prêt dans le cadre de cette acquisition ralliant les expertises de Norda Stelo et InnovExplo.

« Il s'agit de la deuxième transaction de Norda Stelo après un investissement initial de la CDPQ en 2023 pour soutenir son plan de développement stratégique pancanadien et accélérer sa croissance », a indiqué Kim Thomassin, première vice-présidente et cheffe, Québec de la CDPQ. « La CDPQ est fière de collaborer à cette nouvelle acquisition et de poursuivre son accompagnement visant à propulser les activités de cette entreprise québécoise aux visées internationales. »

Cette transaction s'inscrit d'ailleurs dans la stratégie Ambition ME de la CDPQ, qui a pour objectif d'appuyer les moyennes entreprises à fort potentiel de développement afin de les propulser au prochain stade de leur croissance.

« BMO est un fier partenaire de Norda Stelo, un fleuron québécois en ingénierie depuis plus de 60 ans et un leader en matière de durabilité. Nous sommes très heureux de supporter cette nouvelle étape dans leur croissance à travers le Canada », a mentionné Viviane Croux, Première Vice-présidente & Chef Québec, BMO Entreprise.

À propos de Norda Stelo

Fondée en 1963 et basée au Québec, Canada, Norda Stelo est une société d'ingénierie indépendante réputée. Depuis six décennies, elle se distingue par sa grande expertise dans l'exécution de projets intégrés dans un large éventail de secteurs. Ceux-ci comprennent les infrastructures de transport tels que les routes, les ports et le ferroviaire, ainsi que diverses industries telles que les mines et les métaux, l'énergie et l'industrie manufacturière. L'héritage durable de l'entreprise est marqué par son engagement en faveur de l'innovation, de la qualité et de la réalisation de projets complexes. L'entreprise soutient ses clients à chaque étape de leurs projets, en mettant l'accent sur son engagement en matière de qualité, d'innovation et de création de valeur.

Norda Stelo est présente dans plus de 50 pays et est certifiée B Corp, ce qui témoigne de son engagement en faveur du bien commun et de la durabilité. Pour plus d'informations sur Norda Stelo et ses services, visitez le site www.norda.com.

À propos du groupe Innovations et solutions de Norda Stelo

Le groupe Innovations et Solutions de Norda Stelo développe et fournit des solutions et des services innovants aux clients des infrastructures de transport routier, portuaire et ferroviaire, ainsi qu'à divers secteurs, notamment les mines et les métaux, l'énergie, la fabrication et la transformation. Ces solutions comprennent la gestion d'actifs, les initiatives ESG, la décarbonisation et la plateforme technologique de gestion d'actifs STELAR. Pour plus d'informations sur la plateforme Stelar, visitez le site www.stelar.ai.

À propos d'InnovExplo

InnovExplo, une entreprise canadienne bien établie fondée en 2003, est une société de conseil indépendante en géologie et d'ingénierie minière.

Notre gamme de services couvre la plupart des aspects d'un projet minier, de l'exploration initiale à l'exploitation minière. Nous avons rédigé de nombreuses études et rapports techniques selon le Règlement 43-101 (Estimé des Ressources Minérales, Étude Économique Préliminaire, Pré-Faisabilité et Faisabilité) pour des projets d'exploration et minier (à ciel ouvert et souterrains).

Comptant 34 professionnels (ingénieurs, géologues et techniciens) avec des bureaux à Val-d'Or, Longueuil et Québec, ainsi que des professionnels hors bureaux à Sudbury (Ontario). InnovExplo réalise des études de façon novatrice, rigoureuse et efficiente menant à l'évolution de projets miniers au Canada et à l'international. Sa solide expertise en géologie et ingénierie minière est inspirée par l'expérience terrain d'une équipe multidisciplinaire combinée à la maîtrise de logiciels à la fine pointe de la technologie. InnovExplo une firme canadienne de réputation internationale est un incontournable pour des conseils d'experts, des avis éclairés et des solutions efficientes dans le cadre de projets miniers et d'exploration minérale. https://innovexplo.com/

À propos de la CDPQ

La CDPQ investit de façon constructive pour générer des rendements durables à long terme. Comme groupe mondial d'investissement qui gère des fonds provenant de régimes de retraite et d'assurances publics, nous appuyons nos partenaires pour bâtir des entreprises qui stimulent la performance et le progrès. Nous sommes actifs dans les grands marchés financiers, en placement privé, en infrastructures, en immobilier et en crédit privé. Au 31 décembre 2023, l'actif net de la CDPQ s'élevait à 434 G$ CA. Pour en savoir plus sur la CDPQ, visitez le site cdpq.com, consultez nos pages LinkedIn ou Instagram, ou suivez-nous sur X.

CDPQ est une marque de commerce déposée par la Caisse de dépôt et placement du Québec et utilisée sous licence par ses filiales.

À propos de BMO Groupe financier

Fort d'actif total de 1 300 milliards de dollars au 31 janvier 2024, BMO Groupe financier est la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est une équipe diversifiée d'employés hautement engagés qui offre à 13 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine, des marchés mondiaux et des services de banque d'affaires, au Canada, aux États-Unis et dans certains marchés mondiaux. Animé par une seule raison d'être : avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires, BMO s'engage à susciter des changements positifs dans le monde et à favoriser le progrès vers une économie prospère, un avenir durable et une société inclusive.

SOURCE Norda Stelo Inc.

Renseignements: Norda Stelo, CATHERINE MOUNIER-DESROCHERS, Consultante, 819-209-3728, [email protected]; CDPQ, Kate Monfette, Directrice, Relations médias, + 1 438 525-2520, [email protected]; BMO, Relations média, [email protected]