MONTRÉAL, le 12 août 2024 /CNW/ - Dans le cadre de l'expansion des services de télécommunication de Vidéotron et de Freedom Mobile à travers le Canada, le président et chef de la direction de Québecor, Pierre Karl Péladeau est fier d'annoncer la nomination de deux membres de la direction de l'entreprise qui se sont largement démarqués au fil des dernières années. Ainsi, Jean-François Lescadres deviendra vice-président principal et chef de la direction financière de Vidéotron et de Freedom Mobile et Jean B. Péladeau agira désormais à titre de vice-président principal et chef de la direction marketing de Vidéotron et de Freedom Mobile. Ces nominations prennent effet dès aujourd'hui.

« Jean-François Lescadres et Jean B. Péladeau ont occupé diverses fonctions stratégiques et ont joué un rôle-clé dans le succès de la croissance de l'entreprise au fil des ans, notamment dans l'établissement de Québecor comme 4e grand fournisseur de services sans fil au Canada. Ces gestionnaires chevronnés auront comme mandat d'assurer la réussite de notre plan d'affaires et d'élargir la portée de nos marques en déployant tous les efforts nécessaires pour stimuler le marché des télécommunications, tout en conservant une discipline financière rigoureuse. Grâce au travail de leurs équipes de Vidéotron et de Freedom Mobile, nous poursuivrons la mise en place des stratégies concurrentielles qui continueront à transformer le marché canadien du sans fil et à faire baisser les prix des services de télécommunications au bénéfice des Canadiennes et des Canadiens », a déclaré Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction de Québecor.

Jean-François Lescadres

Fort d'une solide expérience acquise depuis 2003 au sein de Québecor, Jean-François Lescadres aura sous sa direction l'ensemble du secteur financier de Vidéotron et de Freedom, en plus des équipes du Réseau de détail. Reconnu pour son leadership mobilisateur, Jean-François a grandement contribué aux solides performances et à la création de valeur de Vidéotron, en plus d'avoir toujours assuré une saine gestion des coûts. Son expertise en planification stratégique lui a également permis de mener plusieurs projets d'envergure qui ont façonné Vidéotron au fil des années dont le lancement de la téléphonie sans fil, le développement du réseau de détail et plus récemment, l'acquisition de Freedom Mobile.

Jean B. Péladeau

Jean B. Péladeau est nommé vice-président principal et chef de la direction marketing de Vidéotron et de Freedom. Fort de ses habiletés stratégiques, il aura l'important mandat de la mise en marché de tous les produits de Vidéotron, de Vidéotron Affaires, de Fizz et de Freedom pour développer et fidéliser la clientèle à travers le Canada. Ses responsabilités liées à ce nouveau rôle s'ajouteront à celles qu'il occupe présentement auprès des équipes digitales, de l'expérience client et de la marque de Freedom.

Jean B. Péladeau œuvre au sein de Québecor et de ses filiales depuis 2010 où il a développé une expertise en télécommunications, en publicité et en performance numérique. Agissant à titre de vice-président, Convergence opérationnelle, depuis 2021, il a guidé les stratégies multi-sectorielles prioritaires.

À propos de Vidéotron

Vidéotron filiale à part entière de Québecor Média inc., est une société intégrée de communications œuvrant dans les domaines de la télédistribution, du divertissement, des services d'accès Internet, de la téléphonie filaire et de la téléphonie mobile. Avec l'acquisition de Freedom Mobile inc., Videotron est devenu le quatrième fournisseur de services sans-fil solide et hautement concurrentiel au Canada. Au 30 juin 2024, Vidéotron et Freedom avaient activé ensemble 3 918 600 lignes du service de téléphonie mobile. Vidéotron est également un chef de file en nouvelles technologies, grâce notamment à Helix, sa plateforme de divertissement et de gestion du domicile, et est aussi le numéro un d'Internet haute vitesse au Québec. Au 30 juin 2024, Vidéotron comptait 1 321 900 clients à son service de télédistribution, 1 722 500 clients abonnés à ses services Internet et 643 400 à son service de téléphonie filaire. Finalement, Vidéotron a remporté le très convoité titre d'entreprise de télécommunications la plus admirée des Québécois pour une 18e fois depuis 2006, selon l'étude Réputation 2024 de Léger.

Suivez-nous sur le Web

Suivez-nous sur X

Pour les dernières nouvelles

SOURCE Vidéotron ltée

Contact média: [email protected]