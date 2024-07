- Double médaillé parapanaméricain, Shaw participera à ses deuxièmes Jeux paralympiques

- Les Jeux paralympiques Paris 2024 se dérouleront du 28 août au 8 septembre

OTTAWA, ON, le 18 juill. 2024 /CNW/ - Rob Shaw représentera le Canada aux Jeux paralympiques Paris 2024 en tennis en fauteuil roulant, ont annoncé, jeudi, le Comité paralympique canadien et Tennis Canada.

Équipe paralympique canadienne de Paris 2024 -- TENNIS EN FAUTEUIL ROULANT

Rob Shaw représentera le Canada aux Jeux paralympiques Paris 2024 en tennis en fauteuil roulant. PHOTO : Comité paralympique canadien (Groupe CNW/Canadian Paralympic Committee (Sponsorships))

Rob Shaw - North Bay, Ont.

Shaw, qui participera à ses deuxièmes Jeux paralympiques d'affilée, essaiera d'améliorer sa performance des Jeux de Tokyo 2020 où il s'était incliné dès la ronde préliminaire. Double médaillé des Jeux parapanaméricains, l'athlète de 34 ans a gagné l'or aux Jeux de Lima 2019 et l'argent à Santiago 2023. Il a été le co-porte-drapeau du Canada à la cérémonie d'ouverture des Jeux parapanaméricains de Santiago 2023.

« La qualification pour mes deuxièmes Jeux paralympiques est le fruit d'un travail acharné et du précieux soutien de l'équipe qui m'entoure », déclare Shaw. « La COVID a eu un impact énorme sur mon expérience à Tokyo, j'ai donc vraiment hâte de prendre part aux Jeux comme ils sont censés se dérouler. D'ici là, je projette de m'entraîner et de me préparer aussi intensément que possible afin de livrer une performance de la plus haute qualité aux Jeux. »

Actuellement classé au 9e rang mondial dans la division simple quad, Shaw a remporté son premier titre individuel de la saison le weekend dernier à l'Open d'Allemagne à Berlin, un tournoi de la série ITF 2. Il a également terminé deuxième à l'Open de Royan (série ITF 1) en France, au mois de juin. De plus, il a récolté quatre trophées en double, avec des victoires à l'Open de Géorgie (série ITF 1), à l'Open du Japon (Super série de l'ITF), à l'Open de Barcelone (série ITF 1), ainsi qu'à l'Open de Royan, avec son partenaire de longue date, l'Australien Heath Davidson.

« Ce fut une expérience incroyablement enrichissante d'être aux côtés de Rob dans son cheminement vers les Jeux paralympiques, avec tous les hauts et les bas que cela comporte », indique Kai Schrameyer, entraîneur national du tennis en fauteuil roulant de Tennis Canada. « On ne saurait trop souligner l'exploit remarquable réalisé par Rob en se qualifiant directement pour les Jeux parmi seulement 12 athlètes de la division quad. J'attends avec impatience la compétition à Paris où Rob se donnera à fond pour le Canada. »

Shaw s'est qualifié directement pour les Jeux grâce à son classement mondial. Les places allouées aux athlètes par la commission bipartite (invitation) seront révélées au début du mois d'août.

À Paris, le tournoi de tennis en fauteuil roulant se tiendra sur les terrains en terre battue du stade Roland-Garros. Le tournoi de simple quad débutera le 31 août et les matchs pour les médailles auront lieu le 5 septembre.

« Je suis ravie d'accueillir Rob au sein de l'Équipe paralympique canadienne », déclare Karolina Wisniewska, co-chef de mission, Équipe paralympique canadienne de Paris 2024. « Rob est un athlète et un ambassadeur incroyable pour son sport, et il a très bien représenté le Canada sur la scène internationale. Toute l'équipe sera derrière lui à Paris ! »

« Félicitations à Rob pour sa qualification en vue de concourir à ses deuxièmes Jeux paralympiques », ajoute Josh Vander Vies, co-chef de mission, Équipe paralympique canadienne de Paris 2024. « Rob est un des meilleurs joueurs au monde dans la très compétitive division quad depuis de nombreuses années maintenant, et je sais qu'il sera bien préparé pour les Jeux. J'ai beaucoup aimé le voir concourir l'automne dernier aux Jeux parapanaméricains et je me réjouis à l'idée de le soutenir de nouveau à Paris. »

Les Jeux paralympiques Paris 2024 se tiendront du 28 août au 8 septembre à Paris, en France. Le Canada prévoit d'envoyer une équipe d'environ 130 athlètes aux Jeux.

Avant la nomination officielle à l'Équipe paralympique canadienne, toutes les candidatures doivent être approuvées par le Comité paralympique canadien. La liste des athlètes nommés dans l'équipe paralympique à ce jour est accessible ICI. La liste définitive sera annoncée avant le début des Jeux.

