OTTAWA, ON, le 3 mars 2025 /CNW/ - Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada et le Comité de transition du Conseil national de réconciliation.

Pour réaliser une réconciliation véritable, le Canada doit se confronter avec son histoire, marquée par les pensionnats, et suivre l'orientation des Premières Nations, des Inuit, des Métis, des survivants, de leurs familles et des communautés autochtones. Nous devons honorer leurs voix, leurs perspectives et leurs expériences vécues au moment de tracer le chemin vers l'avant, en mettant en œuvre les appels à l'action de la Commission de vérité et réconciliation.

Aujourd'hui, dans le cadre d'une avancée historique, l'honorable Gary Anandasangaree, ministre des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord, et le Comité de transition du Conseil national de réconciliation, formé de Édith Cloutier, Mitch Case et Mike DeGagné, ont annoncé la sélection du conseil d'administration inaugural du Conseil.

Le Conseil, qui constitue une réponse directe aux appels à l'action de la Commission de vérité et réconciliation, répond à l'appel à l'action 53, en établissant une organisation permanente, indépendante, non politique et dirigée par les Autochtones. Le gouvernement du Canada est ainsi en mesure de répondre aux appels à l'action 54 à 56. Le Conseil surveillera et évaluera les efforts de réconciliation et élaborera un plan d'action national pluriannuel. Par la recherche, les partenariats et l'éducation publique, le Conseil favorisera un changement systémique et fera la promotion d'une réconciliation significative à travers tous les secteurs de la société canadienne. Le Conseil publiera également un rapport annuel sur les progrès du Canada envers la réconciliation.

Le premier conseil d'administration du Conseil est formé de :

• Charlene Bearhead

• Édith Cloutier

• Mike DeGagné

• Jonathan Dewar

• Peter Dinsdale

• Joseph Murdoch-Flowers

• Mahalia Yakeleya Newmark

• Belinda Webb

• Julie Ann Wriston

La création du Conseil national de réconciliation est plus qu'une étape, c'est un tournant qui rend le statu quo impossible. Cette étape permettra de mettra en valeur et de faire la promotion des efforts de réconciliation dans toute la société et de tenir le gouvernement du Canada responsable, en garantissant que la réconciliation est une réalité vivante qui rend hommage aux voix des survivants des pensionnats, de leurs familles et des communautés. Fort des voix autochtones montrant la route à suivre, Le Conseil favorisera un changement systémique durable qui produira des résultats concrets, non seulement aujourd'hui, mais pour les générations futures.

« Aujourd'hui est un jour significatif pour les survivants des pensionnats, leurs familles et tous les Canadiens. La création d'un Conseil national de réconciliation indépendant, apolitique et dirigé par les Autochtones, ainsi que la nomination de son premier conseil d'administration, marque un jalon historique dans l'avancement de la réconciliation. Ce fut un honneur de faire partie de ce parcours, et nous avons hâte de voir le Conseil remplir son mandat pour faire progresser la réconciliation entre les peuples autochtones et non autochtones du Canada. »

Mitch Case, Édith Cloutier et Mike DeGagné

Anciens membres du Comité de transition

« La force du Canada repose sur les voix, les cultures et les histoires des Premières Nations, des Inuit et des Métis. Le premier conseil d'administration du Conseil national pour la réconciliation reflète cette diversité et fera avancer un véritable changement. Leur leadership favorisera la responsabilisation, permettra de mesurer les progrès accomplis et d'obtenir des résultats tangibles, notamment la mise en œuvre complète des appels à l'action. Je tiens à exprimer mes sincères remerciements aux membres du conseil intérimaire et du Comité de transition dont le dévouement et le leadership ont permis la création du Conseil national de réconciliation. Il s'agit d'un tournant pour la réconciliation au Canada, qui se traduit par des actions concrètes et une véritable responsabilisation. »

L'honorable Gary Anandasangaree

Ministre des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord et ministre responsable de l'Agence canadienne de développement économique du Nord

Faits en bref

Édith Cloutier et Mike DeGagné, deux anciens membres du Comité de transition et du conseil intérimaire, ont été invités par le ministre des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord Canada à siéger au premier conseil d'administration, car leur dévouement, leur expertise et leur expérience seront essentiels pour opérationnaliser le Conseil dans les 18 prochains mois. Mitch Case , ancien membre du Comité de transition et contributeur précieux à cette initiative, occupe une fonction politique et, conformément aux mesures législatives, ne peut être nommé à un poste au sein du Conseil.

et Mike DeGagné, deux anciens membres du Comité de transition et du conseil intérimaire, ont été invités par le ministre des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du à siéger au premier conseil d'administration, car leur dévouement, leur expertise et leur expérience seront essentiels pour opérationnaliser le Conseil dans les 18 prochains mois. , ancien membre du Comité de transition et contributeur précieux à cette initiative, occupe une fonction politique et, conformément aux mesures législatives, ne peut être nommé à un poste au sein du Conseil. Sept administrateurs ont été sélectionnés conjointement par le ministre des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord Canada et le Comité de transition, dans un processus ouvert et transparent à l'automne 2024, en fonction des qualifications, de la composition du conseil et des exigences définies dans la Loi portant sur un conseil national de réconciliation .

et le Comité de transition, dans un processus ouvert et transparent à l'automne 2024, en fonction des qualifications, de la composition du conseil et des exigences définies dans la . Quatre postes d'administrateurs resteront ouverts jusqu'à ce qu'ils soient nommés par l'Assemblée des Premières Nations, Inuit Tapiriit Kanatami, le Conseil national des Métis et l'Association des femmes autochtones du Canada.

Le mandat du premier conseil d'administration sera de 18 mois, après quoi le Conseil élira son nouveau conseil d'administration pour un mandat de 4 ans.

En 2015, la Commission de vérité et réconciliation (CVR) a publié son rapport final, qui comprenait 94 appels à l'action (CAA), afin d'aborder l'héritage des pensionnats et faire avancer la réconciliation au Canada. L'adoption de la Loi portant sur un conseil national de réconciliation le 2 juillet 2024 répond à l'appel à l'action no 53 de la CVR et contribue aux appels à l'action 54, 55 et 56.

le 2 juillet 2024 répond à l'appel à l'action no 53 de la CVR et contribue aux appels à l'action 54, 55 et 56. Dans le budget de 2019, le gouvernement du Canada a annoncé un financement de 126,5 millions de dollars pour former le Conseil, comprenant un fonds de dotation de 125 millions de dollars et 1,5 million de dollars pour la première année de fonctionnement.

