MONTRÉAL, le 13 avril 2022 /CNW Telbec/ - Pharmascience est heureuse d'accueillir un nouveau membre dans son équipe de direction, Roger-Ketcha Ngassam, qui s'est joint à l'équipe le 4 avril dernier à titre de Vice-président des Opérations. Roger-Ketcha remplacera John Primak, Vice-président, Opérations globales, qui quitte à la retraite en juin 2022.

Œuvrant depuis plus de 20 ans dans le milieu pharmaceutique, Roger-Ketcha apporte avec lui un bagage de connaissances et une expérience de gestion hors du commun. Il a occupé divers rôles tout au long de sa carrière, tant au niveau opérationnel que commercial.

Au cours des dernières années, son expertise l'a amené à voyager en Europe, alors qu'il a occupé des postes de gestion en Suisse et en Bulgarie. Durant cette période, il a œuvré à mettre en place des initiatives stratégiques d'envergure.

Fort d'une grande expérience tant au niveau de la production en environnement stérile que dans la fabrication des solides (OSD), ses réalisations marquantes sont nombreuses.

« L'aspect humain est primordial aux yeux de Roger-Ketcha, et il met un point d'honneur à reconnaître l'impact que les gens peuvent avoir sur l'entreprise. Sa grande écoute, ainsi que son sens du leadership, en feront un atout de taille pour nous aider à poursuivre le développement et l'exécution de nos différentes stratégies opérationnelles. », dit Jean-Guy Goulet, Chef des opérations à Pharmascience.

Toute l'équipe de Pharmascience souhaite la bienvenue à Roger-Ketcha!

À PROPOS DE PHARMASCIENCE INC.

Fondée en 1983, Pharmascience inc. est le plus grand employeur pharmaceutique au Québec. Avec son siège social situé à Montréal et ses 1 500 employés, Pharmascience inc. est une entreprise pharmaceutique privée à service complet ayant de profondes racines au Canada, et dont la portée mondiale est croissante, entre autres grâce à la distribution de ses produits dans plus de 50 pays. Figurant au 47e rang parmi les 100 principaux investisseurs canadiens en recherche et développement (R&D) en 2019, grâce à 40-50 millions de dollars d'investissement annuels, Pharmascience inc. est parmi les plus grands manufacturiers de médicaments au Canada.

Au quotidien, Pharmascience inc. accorde une grande importance à investir dans ses employés et dans les jeunes et mise sur divers programmes et initiatives pour les soutenir dans leur développement personnel et leur vie quotidienne. En 2022, l'entreprise a d'ailleurs été reconnue pour ses engagements en remportant le prix d'un des Meilleurs employeurs pour les jeunes au Canada, et celui d'un des Meilleurs employeurs de Montréal, attribués par le groupe Canada's Top 100 Employers. Également en 2022, Pharmascience a été certifiée en tant que Great Place to Work.

SOURCE Pharmascience inc.

Renseignements: Pour toute question, veuillez contacter [email protected]