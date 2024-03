TORONTO, le 18 mars 2024 /CNW/ - Joanne De Laurentiis, présidente du conseil d'administration de l'Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (ARSF), a le plaisir d'annoncer la nomination de Rob Wellstood à son conseil d'administration pour un mandat de deux ans, à compter du 7 mars 2024.

Rob Wellstood (Groupe CNW/L'Autorité ontarienne de réglementation des services financiers)

« Nous sommes ravis d'accueillir Rob au sein du conseil d'administration de l'ARSF, a déclaré Joanne De Laurentiis, présidente du conseil d'administration de l'ARSF. Sa vaste expérience et sa vision stratégique du secteur des caisses nous seront précieuses pour continuer à remplir notre mandat de protection de l'intérêt public et d'amélioration de la confiance des consommateurs dans le secteur des services financiers. »

Rob Wellstood a récemment pris sa retraite de son poste de président-directeur général de la Kawartha Credit Union Limited, apportant avec lui une grande expérience du secteur financier. Pendant son mandat à la Kawartha Credit Union, il a joué un rôle clé dans l'élaboration de la stratégie de croissance et a été chargé d'améliorer la capacité de gestion des risques de la caisse.

Il possède également une vaste expérience des conseils d'administration, notamment en siégeant à divers conseils d'administration d'organismes à but non lucratif et du secteur financier, y compris le conseil d'administration d'ABCP 2008 Limited Partnership et de la CUCO Co-operative Association pendant dix ans.

Il est détenteur d'un titre de comptable professionnel agréé de CPA Ontario et possède un baccalauréat en mathématiques de l'Université de Waterloo.

Pour en savoir plus :

Pour obtenir des informations biographiques sur tous les membres du conseil d'administration, veuillez consulter la page des membres de la gouvernance du conseil d'administration de l'ARSF.

