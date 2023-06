TORONTO, le 6 juin 2023 /CNW/ - La présidente du conseil d'administration de l'Autorité ontarienne de réglementation des services financiers, Joanne De Laurentiis, est heureuse d'annoncer la nomination de Peggy McCallum au conseil d'administration de l'ARSF pour un mandat de deux ans, à compter du 18 mai 2023.

Nomination de Peggy McCallum au conseil d’administration de l’ARSF (Groupe CNW/L'Autorité ontarienne de réglementation des services financiers)

Peggy McCallum a une riche expérience dans la prestation de services juridiques et de conseils de gouvernance sur tous les aspects des régimes de retraite et des avantages sociaux d'employés. Ancienne associée, elle est actuellement avocate au cabinet Fasken Martineau DuMoulin LLP, où elle a rempli les fonctions de présidente du groupe du droit des régimes de retraite et des avantages sociaux pendant plusieurs années. Elle était auparavant avocate pour l'ancien organisme de réglementation des régimes de retraite, la Commission des régimes de retraite de l'Ontario.

Mme McCallum a siégé au comité des promoteurs du régime de retraite conjoint des collèges d'arts appliqués et de technologie, pendant 12 ans. Elle a exercé des mandats de présidente de la section Droit des régimes de retraite et des avantages sociaux de l'Association du Barreau de l'Ontario et siégé à divers comités de L'Association canadienne des administrateurs de régimes de retraite.

« Peggy est une chef de file du domaine des régimes de retraite et des avantages sociaux. Elle possède une expertise démontrée en matière de gouvernance des régimes de retraite et d'avantages sociaux, de gestion des risques, d'administration et d'investissement. Son expérience du secteur et de la gouvernance fait d'elle un atout idéal pour le conseil d'administration de l'ARSF », a affirmé la présidente Joanne DeLaurentiis.

Les biographies des membres du conseil sont consultables à : https://www.fsrao.ca/fr/propos-de-larsf/gouvernance.

L'ARSF continue de travailler pour tous ceux qu'elle réglemente pour assurer la sécurité financière, l'équité et le choix pour tous. Pour en savoir plus : www.fsrao.ca/fr.

RENSEIGNEMENTS POUR LES MÉDIAS :

Russ Courtney

Agente principale des relations avec les médias et des communications numériques

Autorité ontarienne de réglementation des services financiers

Tél. cell. : 437 225-8551

Courriel : [email protected]

SOURCE L'Autorité ontarienne de réglementation des services financiers