TORONTO, le 26 janv. 2023 /CNW/ - L'ARSF travaille d'arrache-pied pour que le point de vue des consommateurs soit pris en compte dans les décisions en matière d'orientation, de politique et de communication, et ce, afin de garantir la protection de l'intérêt public. Les contributions régulières de notre Comité consultatif des consommateurs sont essentielles à ce travail.

Aujourd'hui, l'ARSF a le plaisir d'annoncer la nomination de trois nouveaux membres du Comité consultatif.

Ces membres ont été sélectionnés après un appel public à candidatures. Ils apporteront leur expérience et leurs perspectives uniques centrées sur le consommateur afin de soutenir les dirigeants dans la défense des intérêts des consommateurs ici en Ontario et partout au Canada.

L'ARSF remercie tous les candidats de leur temps, de leurs efforts et de leur enthousiasme. Après une évaluation approfondie, l'ARSF a le plaisir d'annoncer la nomination des nouveaux membres du Comité consultatif, qui serviront un mandat de deux ans :

Chris Robinson - Professeur émérite en finances et chercheur principal à l'Université York

- Professeur émérite en finances et chercheur principal à l'Université York Udia Umoette - Cofondateur de Loystar Solutions, où il agit en qualité de conseiller

- Cofondateur de Loystar Solutions, où il agit en qualité de conseiller Todd White - Propriétaire exploitant de Brookside Retirement Living et ancien membre du conseil d'administration d'un credit union

L'ARSF remercie les membres sortants Kristian Bonn et Anish Chopra. M. Bonn et M. Chopra étaient membres du Comité consultatif depuis sa constitution et ont contribué notablement à l'établissement de sa capacité à fournir à l'ARSF des conseils centrés sur le consommateur.

L'ARSF publiera dans les mois à venir un rapport annuel sur les activités du Comité consultatif en 2022.

L'ARSF continue de travailler au nom de l'ensemble des intervenants, y compris les consommateurs, afin de garantir la sécurité financière, l'équité et le choix pour toutes et tous. Pour en savoir plus : www.fsrao.ca.

