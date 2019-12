Nomination de Maryann Turcke au conseil d'administration de la Banque Royale du Canada

TORONTO, le 4 déc. 2019 /CNW/ - La Banque Royale du Canada (RY aux bourses de Toronto et de New York) a annoncé aujourd'hui la nomination de Maryann Turcke à son conseil d'administration. Mme Turcke entrera en fonction le 1er janvier 2020.

Mme Turcke est chef de l'exploitation de la National Football League (NFL). À ce titre, elle encadre tous les aspects de l'exploitation, notamment le marketing, la technologie, les médias sociaux et les médias numériques, la marque, les événements mondiaux et les services généraux, qui comprennent les ressources humaines ainsi que les affaires publiques et gouvernementales. Avant de se joindre à la NFL en 2017 à titre de présidente, NFL Network, Mme Turcke a occupé pendant plus de douze ans des postes de direction d'importance croissante à Bell Canada Entreprises (BCE), et plus récemment celui de présidente, Bell Média. Précédemment, Mme Turcke y était présidente de groupe, Vente de publicité, Télévision locale et Radio. Son mandat consistait à tirer parti de l'ensemble des actifs et des marques de Bell Média afin de renforcer sa position sur le marché concurrentiel de la publicité. Sous sa direction, Bell Média a consolidé sa position parmi les plus grandes sociétés multimédias du Canada grâce à des innovations en matière de contenu télévisuel et à la demande, ainsi qu'à des investissements soutenus dans la programmation dans des créneaux de pointe et dans la couverture d'événements en direct, de nouvelles et de sports sur des plateformes télévision, radio et numériques.

Mme Turcke a été nommée au palmarès Adweek des femmes les plus influentes du monde des sports en 2018 et elle a été intronisée au temple de la renommée du Réseau des femmes exécutives -- deux distinctions qui soulignent ses réalisations remarquables sur le plan du leadership dans plusieurs secteurs. Elle a également figuré au palmarès des 50 personnes les plus influentes de 2016 de Toronto Life et a obtenu le titre de Femme de l'année 2015 décerné par l'organisme Les Femmes en communications et technologie.

Mme Turcke est titulaire d'un baccalauréat en génie civil et d'une maîtrise en administration des affaires de l'Université Queen's, ainsi que d'une maîtrise en génie de l'Université de Toronto. En outre, elle siège au conseil consultatif de la Smith School of Business de l'Université Queen's et participe à la direction de la campagne de financement de la faculté de génie et sciences appliquées de l'Université.

