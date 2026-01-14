Nomination de M. Serge Lamontagne à titre de président-directeur général de la SAAQ

QUÉBEC, le 14 janv. 2026 /CNW/ - Le Conseil des ministres a procédé aujourd'hui à la nomination de M. Serge Lamontagne à titre de président-directeur général (PDG) de la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ). Le nouveau PDG, dont les priorités seront de redresser la situation à la SAAQ et d'assurer des services de qualité à la population, entrera en fonction le 19 janvier prochain.

Directeur général de la Ville de Montréal de 2018 à 2024 et de la Ville de Laval de 2014 à 2018, M. Lamontagne est titulaire d'une maîtrise en administration des affaires et compte plus de 35 années d'expérience dans des rôles stratégiques dans la fonction publique.

Il est administrateur de sociétés certifié et a été nommé comme expert en résidence à l'École nationale d'administration publique en plus d'être conférencier pour l'École de la fonction publique du Canada.

Citations :

« La grande expérience de M. Lamontagne ainsi que son profil, ses compétences et son leadership font de lui la personne toute désignée pour relever les défis de la SAAQ et rétablir la confiance de la population. Les services aux citoyens et citoyennes demeurent au cœur de ses priorités. M. Lamontagne a toute ma confiance et mon soutien pour mener ce mandat. »

M. Jonatan Julien, ministre des Transports et de la Mobilité durable

« Nous sommes très heureux d'accueillir M. Serge Lamontagne au sein de la SAAQ. Son parcours professionnel impressionnant et ses nombreuses années d'expérience dans le domaine public sauront certainement profiter à l'organisation et, en l'occurrence, aux citoyens et citoyennes. Je tiens par ailleurs à remercier Mme Annie Lafond d'avoir assuré l'intérim au cours des derniers mois. »

Mme Dominique Savoie, membre et présidente du conseil d'administration de la SAAQ

Faits saillants :

M. Lamontagne a aussi été membre du groupe consultatif externe sur les services de l'Agence du revenu du Canada et a siégé à plusieurs conseils d'administration tout au long de sa carrière.

Au fil de son parcours, il a reçu plusieurs distinctions telles que la Médaille Vanier 2022 de l'Institut d'administration publique du Canada et le Prix Hommage 2021 de l'Institut d'administration publique du Québec.

