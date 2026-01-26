Fermeture temporaire du point de service de la SAAQ à Pointe-Claire

QUÉBEC, le 26 janv. 2026 /CNW/ - En raison d'un dégât d'eau, la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) et CAA-Québec annoncent la fermeture temporaire, pour une période indéterminée, du point de service de la SAAQ situé au 1000, boulevard Saint-Jean, bureau 90, à Pointe-Claire.

Des travaux d'urgence sont en cours, mais les travaux de nettoyage et de sécurisation des lieux nécessiteront plus de temps.

Le bâtiment où se trouve le point de service appartient à un tiers. Celui-ci travaille en étroite collaboration avec CAA-Québec afin de corriger rapidement la situation. La SAAQ accompagne CAA-Québec tout au long de ces démarches.

Nous contacterons chaque personne ayant un rendez-vous pour déplacer celui-ci dans un autre point de service. Les clientes et clients peuvent également choisir de reporter leur rendez-vous à Pointe-Claire.

La clientèle est aussi invitée à se rendre dans les points de service environnants :

point de service CAA-Québec Chomedey (Laval);

point de service CAA-Québec St-Jacques;

point de service de Vaudreuil-Soulanges;

point de service Rendez-vous familial Pointe-St-Charles;

point de service Association culturelle arménienne Tekeyan de Montréal;

Centre de services de Kirkland;

Centre de services Henri-Bourassa;

Centre de services de Laval.

Les clients peuvent aussi, lorsque possible, effectuer leurs transactions en ligne.

La SAAQ est consciente que cette situation pourrait occasionner des désagréments pour sa clientèle. Nous la remercions pour sa compréhension et sa collaboration.

Sources :

Adresse exclusive pour les médias :

SOURCE Société de l'assurance automobile du Québec

Pour information : Relationnistes auprès des médias, Tél. : 418 528-4894, Sans frais : 1 866 238-4541