Examens de conduite - Une équipe mobile sera bientôt à La Tuque

LA TUQUE, QC, le 26 janv. 2026 /CNW/ - La Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) informe la population de La Tuque et des environs de la visite prochaine d'une équipe mobile qui permettra aux personnes désirant obtenir un permis de conduire de passer les examens pratiques.

L'équipe mobile sera sur place selon l'horaire suivant :

Dates : Le 19 février 2026

De 10h à 12h et de 13 h à 15 h





Le 26 février 2026

De 10 h à 12 h et de 13 h à 15 h



Lieu : 547-C

Rue Commerciale

La Tuque, Québec

G9X 3A7

Les examens de conduite pratique sont offerts sur rendez-vous en composant sans frais le 1 888 667-8687, entre 8 h et 17 h, du lundi au vendredi.

Noter qu'il faut aviser la SAAQ au moins 48 heures à l'avance d'une annulation de rendez-vous d'examen pratique, sinon des frais s'appliqueront.

saaq.gouv.qc.ca

Pour information : Relationnistes auprès des médias, Tél. : 418 528-4894, Sans frais : 1 866 238-4541, [email protected]