Réouverture du point de service de la SAAQ à Pointe-Claire

QUÉBEC, le 30 janv. 2026 /CNW/ - La Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) et CAA-Québec annoncent la réouverture du point de service de la SAAQ situé au 1000, boulevard Saint-Jean, bureau 90, à Pointe-Claire, dès aujourd'hui.

Rappelons que le 26 janvier, la fermeture du point de service était devenue nécessaire en raison d'un dégât d'eau qui rendait l'endroit inutilisable. Les travaux de nettoyage sont maintenant terminés. Les locaux étant de nouveau sécuritaires pour la clientèle et le personnel, les services peuvent maintenant être offerts selon l'horaire habituel :

Lundi de 9 h à 17 h

Mardi de 9 h à 17 h

Mercredi de 9 h 30 à 17 h

Jeudi de 9 h à 20 h

Vendredi de 9 h à 18 h

La SAAQ est consciente que, lors d'une reprise de services, une période d'ajustements peut être nécessaire avant le retour à la normale. Elle remercie à l'avance sa clientèle pour sa compréhension et sa collaboration.

Sources :

saaq.gouv.qc.ca

Adresse exclusive pour les médias :

saaq.gouv.qc.ca/salle-presse/

SOURCE Société de l'assurance automobile du Québec

Pour information : Relationnistes auprès des médias, Tél. : 418 528-4894, Sans frais : 1 866 238-4541