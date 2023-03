GATINEAU, QC, le 21 mars 2023 /CNW/ - Le Bureau de la concurrence est ravi d'annoncer la nomination de M. Markus von Wartburg, docteur en sciences économiques, en tant que nouvel économiste en chef.

M. von Wartburg agira à titre d'économiste en chef du Bureau pour un mandat d'un an commençant le 3 avril 2023 et il offrira des conseils sur les questions économiques liées aux enquêtes du Bureau, aux litiges, aux efforts de promotion et à la politique de la concurrence.

M. von Wartburg est vice-président du bureau montréalais d'Analysis Group, Groupe d'analyse, où il a occupé plusieurs postes depuis 2008. Il est spécialisé dans l'application de méthodes économétriques et de théories microéconomiques à des questions complexes dans les domaines de la concurrence, des médias et télécommunications, de la finance, des litiges commerciaux et de la propriété intellectuelle.

M. von Wartburg est titulaire d'un doctorat en sciences économiques de la Vancouver School of Economics de l'Université de la Colombie-Britannique et d'une maîtrise en sciences économiques de l'Université de Toronto.

M. von Wartburg occupera ses fonctions au Bureau dans le cadre du programme Échanges Canada du gouvernement fédéral.

Citations

« Nous nous réjouissons de la nomination de M. von Wartburg en tant que nouvel économiste en chef et titulaire de la Chaire T.D. MacDonald en économie industrielle. Le Bureau bénéficiera énormément de la richesse des connaissances, de l'expertise et de l'expérience qu'il apporte au travail important que nous effectuons en tant qu'organisme indépendant d'application de la loi. »

Matthew Boswell

Commissaire de la concurrence

Faits en bref

L'économiste en chef du Bureau de la concurrence est également désigné comme le titulaire de la Chaire T.D. MacDonald en économie industrielle. Le poste a été créé en 1990, et est nommé en l'honneur de T.D. MacDonald pour souligner ses importantes contributions à la loi moderne sur la concurrence au Canada .

en économie industrielle. Le poste a été créé en 1990, et est nommé en l'honneur de T.D. MacDonald pour souligner ses importantes contributions à la loi moderne sur la concurrence au . L'économiste en chef fournit au Bureau des conseils sur les questions économiques relatives à la politique de la concurrence et participe à l'analyse économique des questions importantes relatives à l'application de la loi et aux efforts de promotion du Bureau.

Le programme Échanges Canada du gouvernement fédéral facilite les affectations temporaires d'employés à la fonction publique fédérale ou à l'extérieur de celle-ci.

Renseignements généraux :

Le Bureau de la concurrence est un organisme indépendant d'application de la loi qui protège la concurrence et en fait la promotion au bénéfice des consommateurs et des entreprises du Canada. La concurrence favorise la baisse des prix et l'innovation tout en alimentant la croissance économique.

