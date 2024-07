- Le Canada sera représenté par Stefan Daniel, Kamylle Frenette et Leanne Taylor

- Les Jeux paralympiques Paris 2024 se dérouleront du 28 août au 8 septembre

OTTAWA, ON, le 10 juill. 2024 /CNW/ - Une équipe composée de trois puissants athlètes a été nommée pour représenter le Canada en paratriathlon aux Jeux paralympiques Paris 2024, ont annoncé, mercredi, le Comité paralympique canadien et Triathlon Canada.

Équipe paralympique canadienne de Paris 2024 - PARATRIATHLON

Une équipe composée de trois puissants athlètes a été nommée pour représenter le Canada en paratriathlon aux Jeux paralympiques Paris 2024 (G à D) : Stefan Daniel, Leanne Taylor, Kamylle Frenette (Groupe CNW/Canadian Paralympic Committee (Sponsorships))

Stefan Daniel, le paratriathlète le plus prolifique du Canada, concourra à ses troisièmes Jeux. Daniel est le premier Canadien à avoir remporté une médaille paralympique dans ce sport, ayant récolté l'argent à Rio 2016 et le bronze à Tokyo 2020. Il concourt dans la catégorie masculine PTS5 et est un quintuple champion du monde. Il occupe actuellement le numéro un du classement mondial dans sa catégorie.

« Je suis très enthousiaste à l'idée de prendre part à mes troisièmes Jeux. Les personnes qui ont la possibilité de participer à plus d'une édition des Jeux ne sont pas nombreuses, et c'est quelque chose que je ne tiendrai jamais pour acquis », affirme Daniel. « Lorsqu'on a été à plusieurs Jeux, on constate à quel point c'est une expérience unique et spéciale, dont on se souviendra toute notre vie. Je suis heureux de concourir encore une fois pour le Canada et je vais profiter de l'expérience autant que possible avec ma famille, mes amis et mes coéquipiers. »

Kamylle Frenette, qui concourt dans la catégorie PTS5 féminine, tentera d'améliorer le résultat obtenu à ses débuts paralympiques à Tokyo 2020 où elle avait terminé à la quatrième place. Frenette a par la suite décroché son premier podium en championnat du monde, avec une médaille de bronze en 2022. Classée quatrième au monde, elle a récemment remporté sa première victoire à la Série Para World Triathlon à Montréal à la fin du mois de juin.

« Être nommée à ma deuxième équipe paralympique signifie beaucoup pour moi. C'est un honneur de pouvoir montrer tout le travail que nous avons accompli au cours des dernières années aux Jeux paralympiques et de porter encore une fois l'unifolié », indique Frenette. « Cette fois-ci, ma famille et mes amis seront là en personne et leur présence rendra cette expérience encore plus spéciale. Je suis impatiente de prendre le départ de mon épreuve le 1er septembre ! »

Leanne Taylor, de Winnipeg, se prépare quant à elle pour ses débuts sur la scène paralympique, cinq ans après avoir commencé ce sport. Concourant dans la catégorie femmes en fauteuil roulant, Taylor a fait des progrès significatifs dans son développement cette année, ayant remporté sa première médaille d'or à la World Triathlon Para Series le mois dernier à Swansea, au pays de Galles. Elle occupe actuellement le troisième rang du classement dans sa catégorie.

« Il y a cinq ans, mon regard était tourné vers les Jeux paralympiques, et à cette époque, c'était un rêve fou », raconte Taylor. « Ma nomination dans l'Équipe paralympique canadienne me semble surréaliste. C'est un véritable honneur, et j'ai hâte de faire ce que j'aime sur la scène mondiale. »

Daniel et Frenette concourront le 1er septembre, tandis que Taylor sera en action le 2 septembre. L'équipe sera entraînée à Paris par Carolyn Murray. Le départ des épreuves de paratriathlon sera donné sur le Pont Alexandre III, un monument emblématique du centre de Paris.

Ce sont les troisièmes Jeux paralympiques où le sport du paratriathlon est inclus dans le programme de compétition après les Jeux de Rio 2016 et ceux de Tokyo 2020.

« Je suis ravie d'accueillir Stefan, Kamylle et Leanne au sein de l'Équipe paralympique canadienne », déclare Karolina Wisniewska, co-chef de mission, Équipe paralympique canadienne de Paris 2024. « Ces trois athlètes ont formé un trio puissant qui a remporté de nombreux podiums sur la scène internationale au cours des dernières années, et je sais qu'ils seront prêts pour Paris. Ce sera une joie de les regarder concourir aux Jeux. »

« Toutes mes félicitations à Stefan, Kamylle et Leanne pour leur nomination dans l'équipe pour Paris », ajoute Josh Vander Vies, co-chef de mission, Équipe paralympique canadienne de Paris 2024. « Stefan est, depuis de nombreuses années, la référence en paratriathlon, tandis que Kamylle et Leanne ont réussi à se faire un nom dans le sport. C'est un groupe qui a beaucoup de succès à son actif, et il aura le soutien de toute l'Équipe paralympique canadienne durant son parcours à Paris. »

Les Jeux paralympiques Paris 2024 se tiendront du 28 août au 8 septembre à Paris, en France. Le Canada prévoit d'envoyer une équipe d'environ 130 athlètes aux Jeux.

Avant la nomination officielle à l'Équipe paralympique canadienne, toutes les candidatures doivent être approuvées par le Comité paralympique canadien. La liste des athlètes nommés dans l'équipe paralympique à ce jour est accessible ICI. La liste définitive sera annoncée avant le début des Jeux.

