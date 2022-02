« Les 17 joueurs nommés dans l'équipe canadienne ont démontré une persévérance, un dévouement et un engagement indéfectibles lors du processus de sélection, et nous nous réjouissons déjà à l'idée de les encourager aux Jeux paralympiques d'hiver de 2022 », déclare Tom Renney, chef de la direction de Hockey Canada. « Qu'ils soient de retour dans l'équipe paralympique ou qu'ils participent à leurs premiers Jeux, nous espérons que ces athlètes sont tous fiers de porter l'unifolié et de faire partie d'une équipe qui est une source d'inspiration pour tous les Canadiens, d'un bout à l'autre du pays. »

« Nous sommes ravis d'annoncer les noms des athlètes qui représenteront Équipe Canada en para-hockey sur glace aux Jeux paralympiques d'hiver de 2022 », ajoute Marshall Starkman, gestionnaire des opérations de hockey. « Cette équipe a travaillé sans relâche dans des circonstances incroyables en vue de se préparer pour la compétition à Beijing, et elle est impatiente de représenter notre pays avec fierté et honneur. »

Dix membres de l'équipe paralympique de 2018 qui avait remporté l'argent pour le Canada sont de retour dans l'équipe. Il s'agit des athlètes suivants : Armstrong, Bridges, Delaney, Dixon, Dunn, Henry, Hickey, Larocque, McGregor et Westlake.

Bridges et Westlake sont les vétérans les plus expérimentés de l'équipe. Le premier se prépare à prendre part à ses sixièmes Jeux paralympiques d'hiver, tandis que Westlake participera aux Jeux pour la cinquième fois. Tout juste après vient Dixon, qui en sera à ses quatrièmes Jeux, alors que Delaney, Larocque et McGregor concourront à leur troisième tournoi paralympique. Hickey participera également aux Jeux pour la troisième fois, mais pour la deuxième fois en tant que membre de l'équipe de para-hockey sur glace, ayant concouru une fois aux Jeux d'été en basketball en fauteuil roulant.

« Chaque occasion de porter l'unifolié est une occasion très spéciale, et c'est un honneur de faire partie de cette équipe et d'aller chercher la médaille d'or à Beijing », affirme McGregor. « Nous espérons inciter tous les jeunes Canadiens qui nous regarderont jouer à saisir les occasions de poursuivre leurs rêves. »

« Représenter le Canada aux Jeux paralympiques est un immense privilège », affirme Larocque. « Ce groupe est devenu extrêmement proche au cours des quatre dernières années en se préparant pour les Jeux, et nous avons hâte d'amorcer le tournoi paralympique, le 5 mars. »

Sept athlètes feront leurs débuts paralympiques : Crane, Jacobs-Webb, Kingsmill, Lavin, Lehoux, Riley, et Sison.

Le Canada essaiera de remonter sur la plus haute marche du podium paralympique pour la première fois depuis les Jeux de 2006. Au cours des années qui ont suivi, le pays a décroché le bronze en 2014 et l'argent en 2018. Les Canadiens figurent actuellement au deuxième rang mondial derrière les États-Unis, ayant remporté récemment la médaille d'argent aux Championnats du monde de 2019 et de 2021, ainsi qu'aux Jeux paralympiques d'hiver de 2018.

« L'annonce d'aujourd'hui est un moment de grande émotion pour nos athlètes et les membres de notre personnel, alors que le compte à rebours jusqu'à la mise au jeu à Beijing est commencé », explique Ken Babey, entraîneur-chef de l'équipe canadienne. « Notre équipe a un objectif en tête, celui de ramener la médaille d'or à la maison, et nous sommes convaincus que ce groupe fera la fierté des Canadiens d'un océan à l'autre. »

Le Canada jouera dans le groupe A aux côtés des États-Unis, du RPC et de la Corée. Les deux premières équipes du tournoi à la ronde passeront directement en demi-finale, tandis que les deux dernières disputeront les quarts de finale. L'horaire du tour préliminaire se présente comme suit pour le Canada :

5 mars : Canada c. États-Unis 13 h 5 (0 h 5 HE / 21 h 5 HP, 4 mars)

6 mars : Canada c. RPC 9 h 35 (20 h 35 HE, 5 mars / 17 h 35 HP, 5 mars, 5 mars)

8 mars : Canada c. Corée 13 h 5 (0 h 5 HE / 21 h 5 HP, 7 mars)

Par ailleurs, les quarts de finale sont prévus le 9 mars, les demi-finales, le 11 mars, le match pour la médaille de bronze, le 12 mars et le match pour la médaille d'or, le 13 mars.

« J'adresse mes plus vives félicitations aux 17 joueurs de para-hockey sur glace qui ont été sélectionnés pour défendre les couleurs du Canada à Beijing », déclare Josh Dueck, chef de mission de l'Équipe paralympique canadienne de Beijing 2022. « Le hockey est le symbole du Canada, et cette équipe, qui a déjà connu son lot de succès, fera certainement la fierté du pays aux Jeux. Je sais à quel point tous les membres de la formation ont travaillé fort pour se préparer pour ces Jeux, et je suis convaincu que nous vivrons de nombreux moments palpitants lorsque nous l'encouragerons au cours de ce qui promet d'être un tournoi de para-hockey sur glace fascinant à Beijing. Allez Canada! »

Les Jeux paralympiques de Beijing 2022 se dérouleront du 4 au 13 mars 2022 en Chine. Le Canada devrait envoyer une équipe d'environ 50 athlètes aux Jeux, et partout au pays, les auditoires auront la possibilité de suivre l'action en direct, grâce à la couverture du Consortium médiatique paralympique canadien, y compris les partenaires de diffusion CBC/Radio-Canada, AMI et Sportsnet et les partenaires numériques Twitter, Facebook et MXZN.

CLIQUEZ ICI pour voir la liste complète des athlètes nommés dans l'Équipe paralympique canadienne. Le Comité paralympique canadien publiera la liste officielle de l'équipe à l'approche des Jeux.

