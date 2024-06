Le médaillé de bronze parapanaméricain fera ses débuts paralympiques

Les Jeux paralympiques Paris 2024 se dérouleront du 28 août au 8 septembre

OTTAWA, ON, le 14 juin 2024 /CNW/ - Kyle Tremblay a été nommé en vue de concourir pour le Canada en paratir à l'arc aux Jeux paralympiques Paris 2024 au mois d'août, ont annoncé, vendredi, le Comité paralympique canadien et Tir à l'arc Canada.

Équipe paralympique canadienne de Paris 2024 -- PARATIR À L'ARC

Kyle Tremblay a été nommé en vue de concourir pour le Canada en paratir à l’arc aux Jeux paralympiques Paris 2024. PHOTO : Comité paralympique canadien (Groupe CNW/Canadian Paralympic Committee (Sponsorships))

Kyle Tremblay -- Deep River, Ont.

Ce sera une première participation aux Jeux paralympiques pour Tremblay. L'automne dernier, il avait fait son entrée sur la scène des Grands Jeux à l'occasion des Jeux parapanaméricains qui s'étaient déroulés à Santiago, au Chili. Médaillé de bronze à l'épreuve masculine ouverte de tir à l'arc à poulies à l'issue d'un bris d'égalité, sa performance a permis au Canada d'obtenir une place de quota pour cette épreuve à Paris.

Ce podium est venu couronner une solide saison pour Tremblay, l'année dernière, alors qu'il effectuait un retour à la compétition. Il détient le record canadien dans sa catégorie avec une note de qualification de 703 (sur une possibilité de 720). Après une absence de trois ans pour cause de maladie, Tremblay est revenu à la compétition en 2023 et a pris part à ses troisièmes championnats du monde en carrière (2017, 2019, 2023). Bien qu'il ait été le meilleur Canadien qualifié, il s'est incliné dans les premières rondes éliminatoires.

Plus récemment, Tremblay a remporté la médaille de bronze aux Championnats parapanaméricains qui avaient eu lieu à Sao Paulo, au Brésil, en avril.

« Ma participation à mes premiers Jeux paralympiques restera le fait saillant de ma carrière d'athlète et ma plus grande réalisation », affirme Tremblay. « Je me prépare pour cet événement depuis mon retour au sport en 2023. Je savais que je réussirais si je mettais tout en œuvre pour y parvenir. Tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai dû surmonter pendant mon parcours pour arriver jusqu'ici m'ont permis d'acquérir des connaissances et de renforcer ma confiance en plus de m'apprendre comment me préparer pour un événement aussi important et aussi prestigieux. »

« Même si cela m'a pris plus longtemps pour y parvenir que ce que j'avais anticipé, je pense que le fait d'avoir surmonté tous ces revers et d'avoir travaillé avec tant d'acharnement m'a doté d'une plus grande force mentale et physique qui m'a permis de me préparer pour mes débuts paralympiques. Je me suis toujours efforcé de placer la barre haut, et je suis fier et honoré de représenter le Canada en tir à l'arc aux Jeux paralympiques de 2024 ! »

Le tournoi de paratir à l'arc se déroulera du 29 août au 5 septembre à l'Esplanade des Invalides à Paris. L'épreuve masculine de tir à l'arc à poulies est prévue pour les 29 et 30 août et le 1er septembre.

« J'ai eu la chance d'assister à la victoire incroyable de Kyle dans le match pour la médaille de bronze aux Jeux parapanaméricains, l'automne dernier, et sept mois plus tard, c'est un honneur de l'accueillir dans sa première équipe paralympique », déclare Josh Vander Vies, co-chef de mission, Équipe paralympique canadienne de Paris 2024. « Ce sont la persévérance, le dévouement et la passion de Kyle pour le tir à l'arc qui lui ont permis d'atteindre ce nouveau sommet en carrière et nous sommes impatients de l'encourager de nouveau, à Paris. »

« Félicitations à Kyle pour sa nomination en vue de prendre part à ses premiers Jeux paralympiques », ajoute Karolina Wisniewska, co-chef de mission, Équipe paralympique canadienne de Paris 2024. « C'est toujours spécial de concourir à ses premiers Jeux, et je l'encourage à les vivre pleinement, à profiter de l'expérience et à la savourer. Et il peut être assuré que toute l'équipe sera derrière lui tout au long de son parcours. »

Les Jeux paralympiques Paris 2024 se tiendront du 28 août au 8 septembre à Paris, en France. Le Canada devrait envoyer une équipe d'environ 140 athlètes aux Jeux.

Avant la nomination officielle à l'Équipe paralympique canadienne, toutes les candidatures doivent être approuvées par le Comité paralympique canadien. La liste courante des athlètes nommés dans l'équipe paralympique est accessible ICI. La liste définitive sera annoncée avant le début des Jeux.

