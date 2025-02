MONTRÉAL, le 13 févr. 2025 /CNW/ - Fondaction Gestion d'actifs et Priori-T Capital sont heureux d'annoncer la nomination d'Étienne Lavoie-Gagnon au poste de directeur général de leur fonds en finance carbone, le Fonds Inlandsis. Fort de 25 années d'expérience dans le domaine de l'investissement et de la durabilité, notamment dans les secteurs de l'énergie et des infrastructures, Étienne a su développer des ententes de financement innovantes, tant au Canada qu'à l'international.

Étienne Lavoie-Gagnon (Groupe CNW/Fondaction Gestion d’actifs)

Dans ses nouvelles fonctions, il aura pour mission d'accélérer le déploiement du financement en décarbonation offert par le Fonds Inlandsis depuis 2017 sur les marchés du carbone réglementés et volontaires à travers l'Amérique du Nord.

Selon lui, la finance durable est désormais le nouveau standard du secteur financier, car seule une vision globale de nos impacts peut garantir la viabilité économique à long terme. Dans cette optique, il considère le marché du carbone comme un levier clé pour financer les projets de décarbonation des entreprises et les positionner avantageusement sur le plan de la transition.

Avant de rejoindre Inlandsis, Étienne était associé chez EY, où il a mis en place des solutions financières novatrices soutenant la transition énergétique. Il a également occupé le poste de vice-président, gestion d'actifs et stratégie d'investissement chez SNC-Lavalin (aujourd'hui AtkinsRéalis), où il a géré un portefeuille d'investissements de plus de quatre milliards de dollars dans les secteurs de l'énergie et des infrastructures. Il a aussi dirigé dans ce cadre des projets phares au Québec et au Nouveau-Brunswick tels que la Maison symphonique de Montréal et le Centre Hospitalier Restigouche.

Titulaire d'un baccalauréat en génie des bioressources de l'Université McGill, Étienne est également détenteur du titre CFA.

À propos d'Inlandsis

Créée en 2017, la plateforme de fonds Inlandsis est soutenue depuis ses débuts par Fondaction et Priori-T Capital, tous deux basés à Montréal. Cette association a mené à la création d'un partenariat stratégique pour assurer le succès des fonds Inlandsis.

Géré par Fondaction Gestion d'actifs (FGA), Inlandsis est la seule plateforme de fonds canadienne, et l'une des rares au monde, qui génère du rendement à ses investisseurs en utilisant les marchés du carbone pour financer des projets de réductions d'émissions de gaz à effet de serre. Pour plus d'informations, consultez fondsinlandsis.com.

À propos de Fondaction Gestion d'actifs

Fondaction Gestion d'actifs est un gestionnaire d'impact qui crée et déploie des solutions financières innovantes et performantes pour résoudre de grands enjeux environnementaux et sociétaux tout en générant des rendements compétitifs.

Filiale de Fondaction , FGA canalise les capitaux à grande échelle vers des secteurs à fort potentiel d'impact, accélérant ainsi la transformation profonde et durable de l'économie.

FGA gère actuellement des plateformes de fonds totalisant plus de 455 M$ œuvrant dans des domaines comme la transition énergétique, la protection du capital naturel, les marchés environnementaux et l'économie circulaire.

Pour obtenir plus d'informations, consultez fondactiongestiondactifs.ca ou suivez-nous sur LinkedIn.

À propos de Priori-T Capital

Priori-T Capital développe des solutions d'investissement alternatives de lutte aux changements climatiques. L'entreprise s'appuie sur l'expérience de ses dirigeants qui, depuis 2017, ont réalisé des investissements privés en partenariat avec Fondaction dans divers projets de lutte contre les changements climatiques, dont la plateforme de fonds Inlandsis. Aujourd'hui, elle vise à créer un écosystème offrant aux investisseurs des occasions de placements misant sur le marché du carbone et offrant aux entrepreneurs un accès à des capitaux pour bâtir une économie plus verte. Pour plus d'informations : https://www.prioritcapital.com/accueil.

SOURCE Fondaction Gestion d’actifs