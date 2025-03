Lancement de la prévente du projet de Coopérative de propriétaires La Source

DRUMMONDVILLE, QC, le 26 mars 2025 /CNW/ - Fruit d'un partenariat entre le gouvernement du Québec et Fondaction, le projet de Coopérative de propriétaires La Source à Drummondville prend son envol. Premier de ce genre dans la région, le projet offrira des logements abordables de type copropriété pour les premiers acheteurs, qui sont invités dès maintenant à manifester leur intérêt.

Ce projet, d'une valeur de 31M$, verra le jour grâce à un partenariat innovant entre le promoteur immobilier IDA Développement, la Fondation pour le développement de l'habitation coopérative au Québec et PRIMAccès. Ce dernier est un fonds de 90M$, géré par Fondaction Gestion d'actifs (FGA) et constitué d'investissements de Fondaction et du gouvernement du Québec.

L'immeuble de sept étages, situé dans le quartier OTTERA, comptera 84 unités d'une, deux et trois chambres et inclura également une salle commune, des rangements et des stationnements sous-terrain et extérieurs. Afin de répondre à des normes de qualité élevées, la coop est conçue de façon à atteindre une efficacité supérieure en consommation énergétique et la réduction des GES.

Un projet unique en son genre dans la région

Cette coopérative de propriétaires - fonctionnant sous le modèle mis en place par la Fondation pour le développement de l'habitation coopérative au Québec - prévoit un accès à la propriété à un coût inférieur aux comparables du marché, tout en offrant un milieu de vie sain et sécuritaire. Pour y arriver, une approche innovante de droit de propriété est mise en place, où la Fondation est propriétaire du terrain et cède des droits d'usage à la coopérative. Cette dernière est propriétaire de l'immeuble et vend un droit d'usufruit aux membres sur une base individuelle. Au moment de la revente de leurs unités, les membres récupèreront alors leur mise de fonds et 40 % de la plus-value.

L'avantage de cette initiative est donc double, puisque les ménages qui acquerront ces copropriétés abordables à titre de premier acheteur libéreront des logements qui seront ainsi rendus accessibles à d'autres ménages sur le marché locatif. La prévente des unités est donc lancée et les gens intéressés peuvent trouver tous les détails et les rendus sur le site web du projet : https://otteralasource.ca/.

Citations

« Grâce à l'implication de partenaires publics, privés et communautaires, nous sommes en mesure d'offrir de nouvelles options abordables pour se loger. Ce modèle de coopérative de propriétaires permet d'assurer une abordabilité sur le long terme et demeurera un outil d'accession à la propriété pour un grand nombre d'acheteurs dans le temps. Nous sommes ravis de voir ce projet se concrétiser et nous avons hâte de le reproduire ailleurs au Québec également. »

Marc-André Binette, vice-président et directeur général de

Fondaction Gestion d'actifs

« Ces projets de copropriétés pourront offrir à des ménages l'opportunité d'accéder à la propriété à un coût abordable, permettant ainsi de libérer des logements pour d'autres familles sur le marché locatif. Cette initiative innovante démontre que des solutions accessibles et inclusives en matière de logement sont possibles grâce à la collaboration entre plusieurs partenaires. Un outil de plus qui s'ajoute pour que tous les Québécois aient un toit qui correspond à leurs besoins. »

France-Élaine Duranceau, ministre responsable de l'Habitation

« Chez IDA, nous croyons fermement que l'accès à la propriété doit être repensé pour répondre aux réalités d'aujourd'hui. En tant que développeur immobilier, nous sommes fiers de contribuer à un projet novateur comme la Coopérative de propriétaires La Source, qui offre une alternative abordable et durable aux premiers acheteurs. Grâce à une approche écoresponsable et une vision axée sur la communauté, ce projet représente une avancée concrète vers un milieu de vie plus accessible et équitable. »

Pierre Olivier Courchesne, président, IDA Développement

« Nous sommes heureux de lancer ce projet de 84 unités à Drummondville. Notre modèle d'accès à la propriété, non spéculatif, est une innovation sociale en habitation au Québec. S'inscrivant dans un mode coopératif, il permet à divers acquéreurs d'accéder à une première propriété tout en s'impliquant et en contribuant à construire un milieu de vie dynamique, sécuritaire et agréable. Pour nous, la coopérative de propriétaires est beaucoup plus qu'un montage juridique et financier. C'est donc un écosystème démocratique rassembleur qui se crée dès le début, qui se renforce et qui perdure.»

Clévis Cabrera, directrice générale de

la Fondation pour le développement de l'habitation coopérative au Québec

À propos de Fondaction Gestion d'actifs

Fondaction Gestion d'actifs est un gestionnaire d'impact qui crée et déploie des solutions financières innovantes et performantes pour résoudre de grands enjeux environnementaux et sociétaux tout en générant des rendements compétitifs.

Filiale de Fondaction, FGA canalise les capitaux à grande échelle vers des secteurs à fort potentiel d'impact, accélérant ainsi la transformation profonde et durable de l'économie. FGA gère actuellement des plateformes de fonds œuvrant dans des domaines comme la transition énergétique, la protection du capital naturel, les marchés environnementaux et l'économie circulaire.

Pour obtenir plus d'informations, consultez fondactiongestiondactifs.ca ou suivez-nous sur LinkedIn

À propos de Fondaction

Précurseur depuis plus de 25 ans, Fondaction, c'est le fonds d'investissement de celles et ceux qui se mobilisent pour la transformation positive de l'économie québécoise. Pour rendre notre économie plus équitable, plus inclusive, plus verte et plus performante. En tant que fonds de travailleurs, créé à l'initiative de la CSN, Fondaction représente des dizaines de milliers d'épargnants et des centaines d'entreprises engagées pour faire progresser le Québec. Il gère un actif net qui totalise plus de 3,99 milliards de dollars au 30 novembre 2024 investis en grande partie dans des centaines d'entreprises et sur les marchés financiers, en privilégiant des investissements qui génèrent des impacts économiques, sociaux et environnementaux positifs en plus d'un rendement financier. Fondaction participe au maintien et à la création d'emplois, à la réduction des inégalités et à la lutte contre les changements climatiques. Pour plus d'informations, consultez fondaction.com ou notre page LinkedIn.

À propos de la Société d'habitation du Québec

En tant que référence en habitation, la SHQ a pour mission de répondre aux besoins en habitation des citoyens du Québec par son expertise et ses services aux citoyens. Pour ce faire, elle offre des logements abordables ou à loyer modique et elle propose un éventail de programmes d'aide favorisant la construction et la rénovation résidentielles, l'adaptation de domicile et l'accession à la propriété.

Pour en savoir plus sur ses activités, consultez le www.habitation.gouv.qc.ca.

Suivez-nous sur : Facebook, X et LinkedIn.

À propos de IDA Développement

IDA Développement est un acteur clé dans la conception et la réalisation de projets immobiliers novateurs. Spécialisée dans le développement, la construction et la gestion d'actifs, l'entreprise intègre une approche stratégique qui allie vision, expertise et engagement envers la qualité. Forte d'une équipe pluridisciplinaire composée de développeurs, designers, gestionnaires, entrepreneurs généraux et actionnaires, IDA Développement prend en charge l'ensemble du cycle de vie des projets. De la conception des espaces à leur mise en valeur, en passant par l'aménagement des terrains et la coordination des travaux, chaque projet est pensé pour optimiser la fonctionnalité, l'esthétique et l'expérience des usagers. En s'appuyant sur une gestion rigoureuse et une approche centrée sur la viabilité et la rentabilité, IDA Développement s'assure d'offrir des espaces de vie et de travail durables et adaptés aux besoins des communautés.

Nous vous invitons à consulter notre site web pour en apprendre davantage sur nos services : https://idadev.ca/

Facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=61566773490792&locale=fr_CA

LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/105228731/admin/dashboard/

À propos de la Fondation pour le développement de l'habitation coopérative au Québec

Elle a été créée en 2011 par la Confédération québécoise des coopératives d'habitation (CQCH). La CQCH a conçu un modèle innovateur capable de répondre au problème d'endettement et à l'accès à la propriété.

La mission de la Fondation est de soutenir et de promouvoir le développement d'unités d'habitation coopérative permettant une forme d'accession à la propriété individuelle abordable ainsi que l'épargne pour les membres.

À cette fin, la Fondation peut, notamment :

Soutenir les coopératives et leurs membres pour la réalisation et le financement de projets d'habitation coopérative autres que locatifs;

Acquérir des biens fonciers voués au développement de tels projets de coopératives;

Réunir différents partenaires financiers et gouvernementaux, intéressés au développement de formules d'habitation favorisant l'accès à la propriété et l'épargne.

Un fonds dédié à la réalisation et au financement de projets de coopératives.

Pour en savoir plus sur nos projets réalisés, consultez le https://www.fondscap.ca/

SOURCE Fondaction Gestion d’actifs

Marie-Christine Fiset, Conseillère principale, Communications et relations publiques, Fondaction [email protected]; Marjolaine Ménard, Stratège marketing et communication, Chagall Construction [email protected]