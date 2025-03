/R E P R I S E -- Avis aux médias : Un investissement de 31M$ pour faciliter l'accès à la propriété/

DRUMMONDVILLE, QC, le 20 mars 2025 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités au lancement officiel du projet de Coopérative de propriétaires La Source à Drummondville.

Les partenaires du projet présenteront les détails de cette initiative et son rôle dans l'évolution du modèle d'accession à la propriété au Québec.

Date :

Le mercredi 26 mars 2025

Heure :

13h30

Lieu :

Centrexpo Promutuel Assurance

550, rue Saint-Amant, Drummondville (Québec) J2C 6E3

Ce projet novateur vise à rendre l'achat d'une propriété plus accessible, tout en ayant un impact positif sur le marché du condo.

SOURCE Fondaction Gestion d’actifs

Pour plus d'information, contactez : Marie-Christine Fiset, Conseillère principale, Communications et relations publiques, Fondaction [email protected] ; Marjolaine Ménard, Stratège marketing et communication, Chagall Construction, [email protected]