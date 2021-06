Diplômé de l'Université de Montréal en Science politique, il dispose d'une vaste expérience tant dans les secteurs publics que privés. Il a ainsi au cours de sa carrière participé à la mise sur pied de multiples initiatives visant l'amélioration de la qualité de vie des personnes âgées, des personnes vivant en situation de handicap et des personnes issues de la diversité. Durant les huit dernières années, M. Pinard occupait le poste de directeur général de la Fondation Mirella et Lino Saputo, un proche partenaire de Centraide, qui s'investit entre autres dans le Projet impact collectif (PIC).

En plus de son riche parcours professionnel, M. Pinard possède les qualités d'un leader collaborateur et décisionnel faisant preuve de dynamisme et d'empathie. Sa volonté d'améliorer la vie des gens de sa communauté permettra à Centraide du Grand Montréal de poursuivre dans sa lancée tout en y injectant un souffle de renouveau.

« M. Pinard possède une solide expérience, tant dans les secteurs privés que publics, et sa grande implication dans les secteurs philanthropique et communautaire, ainsi que son leadership stratégique et novateur, ont fait de lui un candidat de choix pour poursuivre la mise en place de notre vision stratégique et la croissance de nos activités. Je tiens également à remercier Lili-Anna Pereša, présidente et directrice générale de 2013 à 2020, pour sa contribution et ses grandes réalisations », a affirmé Robert Dumas, président du conseil d'administration de Centraide du Grand Montréal.

« C'est un privilège de me joindre à Centraide et d'apporter ma contribution à sa mission de lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale dans le Grand Montréal. Je me réjouis également de poursuivre ma collaboration avec les organismes communautaires qui offrent des services essentiels aux populations vulnérables durement touchées par la crise sanitaire. Avec la pandémie, il y a eu une prise de conscience collective de l'importance du rôle du milieu communautaire. Chez Centraide, cette conviction va de soi. Centraide se consacre à aider les organismes sur le terrain depuis bientôt 50 ans, et continuera de les appuyer au-delà de la crise, et pour les générations à venir », a ajouté Claude Pinard.

Le comité de direction de Centraide du Grand Montréal tient à reconnaître le travail de Bertrand Castonguay, vice-président - Exploitation, qui a assumé l'intérim de la direction générale avec un grand leadership, ainsi que les personnes qui ont pris part au processus de sélection pour toute la rigueur et le professionnalisme dont ils ont fait preuve dans la réalisation de ce mandat.

À propos de Centraide du Grand Montréal

Centraide du Grand Montréal intervient sur le territoire de Laval, de Montréal et de la Rive-Sud. Il soutient annuellement sur une base régulière un réseau de 350 organismes et projets collectifs. Au Québec, Centraide est présent dans 18 régions et reçoit l'appui d'entreprises, d'institutions privées, publiques et parapubliques et de grandes organisations syndicales. Les fonds recueillis sont investis localement pour briser le cycle de la pauvreté et de l'exclusion sociale. Pour plus de détails : centraide-mtl.org.

SOURCE Centraide du Grand Montréal

Renseignements: Annick Gagnon, conseillère relations publiques, Centraide du Grand Montréal, 514 288-1261, [email protected]

Liens connexes

http://www.centraide-mtl.org