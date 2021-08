« Nous sommes très heureux d'accueillir Cherie au sein du conseil d'administration de la TD. Cherie est une conseillère de confiance auprès des chefs de file de l'industrie et de groupes autochtones, et le conseil d'administration ainsi que la TD tireront parti de son expertise juridique, de son expérience liée aux enjeux ESG et de sa vision unique, affirme Brian Levitt, président du conseil d'administration, Groupe Banque TD. Cherie contribuera également à renforcer nos capacités en matière de gouvernance et de risque, alors que la TD prépare l'avenir et s'adapte à un environnement en constante évolution. »

Cherie est associée et chef nationale du groupe Droit autochtone à Borden Ladner Gervais S.E.N.C.R.L., S.R.L. (BLG). Elle est membre de l'initiative Enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) du cabinet. Sa pratique commerciale s'étend à une grande variété de secteurs, notamment l'énergie et le transport d'énergie, la gestion et le financement des terres des Premières Nations, les infrastructures autochtones, ainsi que le développement économique pour les entreprises et les gouvernements autochtones. Elle fournit également des conseils stratégiques en matière de politiques et de gouvernance aux groupes autochtones qui cherchent à exercer leurs compétences et leurs pouvoirs.

En dehors de son travail à BLG, elle siège aux conseils d'Hydro One Limited, de l'Anishnawbe Health Foundation, du Conseil canadien pour l'entreprise autochtone et du Canadian Club of Toronto. De plus, elle est membre des comités consultatifs du Groupe de travail sur les initiatives énergétiques pour les Autochtones de la Société indépendante d'exploitation du réseau d'électricité (SIERE), de l'Aboriginal Education Council for Centennial College ainsi que du conseil consultatif du Nationhood Council House. Auparavant, elle a occupé les fonctions d'administratrice auprès du Women's College Hospital et du Réseau Trillium pour le don de vie.

En 2017, elle a reçu Lexpert : prix Zenith, un prix national qui récompense la contribution des femmes dans le domaine juridique. En 2012, elle a été nommée l'une des étoiles montantes de Lexpert, dans la catégorie des avocats de renom de moins de 40 ans. Cherie est titulaire d'un juris doctor de l'Université de Toronto ainsi que d'un baccalauréat en études environnementales et en aménagement urbain et régional de l'Université de Waterloo.

Cherie est à la fois membre de la nation mohawk de la baie de Quinte et de la nation ojibwée du territoire non cédé de Wikwemkoong.

Le conseil d'administration de la TD s'engage à être composé de personnes hautement qualifiées possédant un large éventail de compétences et une bonne combinaison d'expérience, de connaissances spécialisées et de points de vue. Cet engagement est essentiel pour permettre au conseil d'administration de s'acquitter de son large éventail de responsabilités. Le conseil d'administration reconnaît les avantages de la diversité au sein de ses membres. Il est conscient qu'elle représente un avantage concurrentiel et cette approche s'inscrit dans l'engagement de la Banque à promouvoir la diversité et l'inclusion à tous les échelons de son effectif.

Pour en savoir plus sur le conseil d'administration de la TD, veuillez consulter https://www.td.com/francais/a-propos-du-gfbtd/regie-dentreprise/membres-du-conseil-dadministration/boardmembers.jsp.

À propos du Groupe Banque TD

La Banque Toronto-Dominion et ses filiales sont désignées collectivement par l'appellation Groupe Banque TD (la « TD » ou la « Banque »). La TD est la cinquième banque en importance en Amérique du Nord en fonction de son actif et elle offre ses services à plus de 26 millions de clients. Ces services sont regroupés dans trois principaux secteurs qui exercent leurs activités dans plusieurs centres financiers dans le monde : Services de détail au Canada, y compris TD Canada Trust, Financement auto TD au Canada, Gestion de patrimoine TD au Canada, Placements directs TD et TD Assurance; Services de détail aux États-Unis, y compris TD BankMD, America's Most Convenient BankMD, Financement auto TD aux États-Unis, Gestion de patrimoine TD aux États-Unis et une participation dans The Charles Schwab Corporation; et Services bancaires de gros, y compris Valeurs Mobilières TD. En outre, la TD figure parmi les principales sociétés de services financiers en ligne du monde, avec plus de 15 millions de clients actifs du service en ligne et du service mobile. Au 31 juillet 2021, l'actif de la TD totalisait 1,7 billion de dollars canadiens. La Banque Toronto-Dominion est inscrite à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York sous le symbole « TD ».

SOURCE TD Bank Group

Liens connexes

https://www.td.com