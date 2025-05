Communiqué de presse sur les résultats • Trois mois et six mois clos le 30 avril 2025

Le présent communiqué sur les résultats trimestriels doit être lu avec le rapport aux actionnaires non audité du deuxième trimestre de 2025 de la Banque pour les trois mois et six mois clos le 30 avril 2025, préparé selon les Normes internationales d'information financière (IFRS) publiées par l'International Accounting Standards Board (IASB). Le présent communiqué est daté du 21 mai 2025. Sauf indication contraire, tous les montants sont en dollars canadiens et proviennent essentiellement des états financiers consolidés intermédiaires ou annuels de la Banque, qui sont dressés selon les IFRS. Certains montants comparatifs ont été révisés afin de les rendre conformes à la présentation adoptée pour la période considérée.

Les résultats comme présentés sont conformes aux principes comptables généralement reconnus (PCGR), en vertu des IFRS. Les résultats rajustés sont des mesures financières non conformes aux PCGR. Pour plus de renseignements sur l'utilisation par la Banque de mesures financières non conformes aux PCGR, se reporter à la section « Événements importants » et à la rubrique « Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières » des sections « Notre rendement » ou « Rapport de gestion des secteurs d'activité de la TD » du présent document.

POINTS SAILLANTS FINANCIERS DU DEUXIÈME TRIMESTRE en regard du deuxième trimestre de l'exercice précédent :

Le résultat dilué par action comme présenté a été de 6,27 $, par rapport à 1,35 $.

Le résultat dilué par action rajusté a été de 1,97 $, par rapport à 2,04 $.

Le résultat net comme présenté a atteint 11 129 millions de dollars, comparativement à 2 564 millions de dollars.

Le résultat net rajusté a atteint 3 626 millions de dollars, comparativement à 3 789 millions de dollars.

POINTS SAILLANTS FINANCIERS DEPUIS LE DÉBUT DE L'EXERCICE, période de six mois close le 30 avril 2025 en regard de la période correspondante de l'exercice précédent :

Le résultat dilué par action comme présenté a été de 7,81 $, par rapport à 2,89 $.

Le résultat dilué par action rajusté a été de 3,99 $, par rapport à 4,04 $.

Le résultat net comme présenté a atteint 13 922 millions de dollars, comparativement à 5 388 millions de dollars.

Le résultat net rajusté a atteint 7 249 millions de dollars, comparativement à 7 426 millions de dollars.

RAJUSTEMENTS DU DEUXIÈME TRIMESTRE (ÉLÉMENTS À NOTER)

Les chiffres du résultat comme présenté pour le deuxième trimestre comprennent les éléments à noter suivants :

Amortissement des immobilisations incorporelles acquises de 43 millions de dollars (35 millions de dollars après impôt ou 2 cents par action), comparativement à 72 millions de dollars (62 millions de dollars après impôt ou 4 cents par action) au deuxième trimestre de l'exercice précédent.

Charges d'acquisition et d'intégration liées à l'acquisition de Cowen de 34 millions de dollars (26 millions de dollars après impôt ou 2 cents par action), comparativement à 102 millions de dollars (80 millions de dollars après impôt ou 4 cents par action) au deuxième trimestre de l'exercice précédent.

Incidence de l'abandon de la stratégie de couverture des fonds propres liée à la transaction d'acquisition de First Horizon Corporation (FHN) de 47 millions de dollars (35 millions de dollars après impôt ou 2 cents par action), comparativement à 64 millions de dollars (48 millions de dollars après impôt ou 3 cents par action) au deuxième trimestre de l'exercice précédent.

Restructuration du bilan aux États- Unis de 1 129 millions de dollars (847 millions de dollars après impôt ou 49 cents par action).

Charges de restructuration de 163 millions de dollars (122 millions de dollars après impôt ou 7 cents par action), comparativement à 165 millions de dollars (122 millions de dollars après impôt ou 7 cents par action) dans le cadre d'un programme antérieur au deuxième trimestre de l'exercice précédent.

Profit à la vente des actions de Schwab de 8 975 millions de dollars (8 568 millions de dollars après impôt ou 4,92 $ par action).

TORONTO, le 22 mai 2025 /CNW/ - Le Groupe Banque TD (la « TD » ou la « Banque ») a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers pour le deuxième trimestre clos le 30 avril 2025. Le résultat net comme présenté a atteint 11,1 milliards de dollars, en hausse de 334 % par rapport à celui du deuxième trimestre de l'exercice précédent, reflétant la vente par la Banque de sa participation en actions restante dans The Charles Schwab Corporation (« Schwab »), et le résultat net rajusté s'est établi à 3,6 milliards de dollars, en baisse de 4 %.

« La TD a généré d'excellents résultats au cours du trimestre, grâce à de solides produits de négociation et produits tirés des comptes à honoraires dans les activités axées sur les marchés ainsi qu'à la croissance des dépôts et des prêts dans le secteur Services bancaires personnels et commerciaux au Canada, a déclaré Raymond Chun, président et chef de la direction, Groupe Banque TD. La restructuration du bilan aux États-Unis suit son cours, et nous progressons sans relâche dans le cadre du redressement du programme de LCBA. Nous sommes en bonne position, à l'aube du deuxième semestre de l'exercice. Nous continuons de renforcer les capacités de la Banque en investissant dans l'expérience client, en améliorant nos capacités numériques et en simplifiant nos activités afin d'accroître la rapidité et l'excellence de notre exécution. »

Les résultats du secteur Services bancaires personnels et commerciaux au Canada ont été portés par la croissance soutenue des volumes des prêts et des dépôts

Le résultat net du secteur Services bancaires personnels et commerciaux au Canada s'est établi à 1 668 millions de dollars, en baisse de 4 % par rapport à celui du deuxième trimestre de l'exercice précédent, reflétant les augmentations de la provision pour pertes sur créances et des charges autres que d'intérêts, en partie contrebalancées par une hausse des produits. Les produits ont augmenté de 3 %, reflétant essentiellement la croissance des prêts et des dépôts.

Le sous-secteur des services bancaires personnels au Canada a, pour un autre trimestre, affiché une forte croissance par acquisition de clientèle, atteignant notamment un record au chapitre des ventes numériques courantes. Il a également connu un autre excellent trimestre en matière de croissance des activités de carte de crédit et de volumes de recommandations pour les activités de gestion de patrimoine et les services bancaires aux entreprises. Au cours du trimestre, le sous-secteur des services bancaires aux entreprises a connu une forte croissance des prêts commerciaux, a réalisé un nombre record de montages de prêts de détail pour le deuxième trimestre dans Financement auto TD et a acquis de nombreux clients dans les activités de services bancaires aux petites entreprises. De plus, Financement auto TD a obtenu le meilleur résultat dans deux catégories du sondage 2025 de J.D. Power, qui évalue la satisfaction des concessionnaires en matière de financement au Canada, se classant au premier rang pour la satisfaction des concessionnaires à l'égard des prêteurs non exclusifs ayant un crédit non préférentiel ou préférentiel1.

Les Services bancaires de détail aux États-Unis ont poursuivi sur leur élan et ont continué de réaliser des progrès dans la restructuration du bilan

Le résultat net comme présenté du secteur Services de détail aux États-Unis pour le trimestre s'est élevé à 120 millions de dollars (89 millions de dollars américains), en baisse de 76 % (77 % en dollars américains), par rapport à celui du deuxième trimestre de l'exercice précédent. Sur une base rajustée, le résultat net s'est élevé à 967 millions de dollars (680 millions de dollars américains), en baisse de 19 % (23 % en dollars américains). Le résultat net comme présenté de la participation antérieure de la Banque dans Schwab pour le trimestre a été de 78 millions de dollars (54 millions de dollars américains), en baisse de 57 % (60 % en dollars américains), par rapport à celui du deuxième trimestre de l'exercice précédent, reflétant la vente par la Banque de sa participation en actions restante dans Schwab au cours du trimestre.

Les Services bancaires de détail aux États-Unis, qui ne tiennent pas compte de la participation antérieure de la Banque dans Schwab, ont présenté un résultat net de 42 millions de dollars (35 millions de dollars américains), en baisse de 87 % (86 % en dollars américains) par rapport à celui du deuxième trimestre de l'exercice précédent, reflétant essentiellement l'incidence des activités de restructuration du bilan, l'accroissement des investissements dans l'infrastructure de gouvernance et de contrôle, y compris les coûts liés au redressement du programme de LCBA-BSA aux États-Unis, et l'augmentation de la provision pour pertes sur créances, contrebalancés en partie par l'incidence des charges relatives à la résolution globale des enquêtes sur le programme de LCBA-BSA aux États-Unis de la Banque et par la charge liée à la cotisation spéciale de la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) au deuxième trimestre de l'exercice précédent. Sur une base rajustée, le résultat net s'est établi à 889 millions de dollars (626 millions de dollars américains), en baisse de 13 % (16 % en dollars américains) par rapport à celui du deuxième trimestre de l'exercice précédent, témoignant de l'accroissement des investissements dans l'infrastructure de gouvernance et de contrôle, y compris les coûts liés au redressement du programme de LCBA-BSA aux États-Unis, et de l'augmentation de la provision pour pertes sur créances, en partie contrebalancés par une augmentation des produits.

Au cours du trimestre, les Services bancaires de détail aux États-Unis ont fait preuve de résilience et ont poursuivi sur leur élan grâce à la hausse des dépôts de particuliers pour un sixième trimestre de suite et à la croissance sur un an supérieure à 10 % des actifs dans le sous-secteur de la gestion de patrimoine aux États-Unis. Au cours du trimestre, TD BankMD, America's Most Convenient BankMD, a été classée au premier rang en Floride pour la satisfaction de la clientèle à l'égard des services bancaires de détail selon le sondage de 2025 de J.D. Power, qui évalue la satisfaction à l'égard des services bancaires de détail aux États‑Unis2.

Le secteur Gestion de patrimoine et Assurance a généré de solides résultats dans l'ensemble de ses activités diversifiées

Le résultat net du secteur Gestion de patrimoine et Assurance s'est établi à 707 millions de dollars, en hausse de 14 % par rapport à celui du deuxième trimestre de l'exercice précédent, grâce à une forte croissance des produits dans les deux sous-secteurs d'activité. La croissance de 12 % des produits ce trimestre reflète l'augmentation des primes d'assurance, la hausse de produits tirés des comptes à honoraires et l'augmentation des produits tirés des transactions.

Au cours du trimestre, le secteur Gestion de patrimoine et Assurance a continué d'investir dans la mise en œuvre d'innovations centrées sur le client et d'afficher une croissance. Gestion de Placements TD (GPTD) a lancé le fonds TD Greystone Infrastructure iCapital Canada Access Fund, qui donne aux investisseurs de détail un accès à un portefeuille d'actifs directs liés aux infrastructures privées. GPTD a également ajouté à sa plateforme des actifs institutionnels nets de plus de 5 milliards de dollars, reflet de sa solidité en tant que plus grand gestionnaire d'actifs institutionnels au Canada parmi les cinq grandes banques. Les activités de Services privés, Gestion de patrimoine TD et de Planification financière, Gestion de patrimoine TD ont généré une forte croissance de l'actif net au cours du trimestre. En outre, TD Assurance a continué d'afficher une croissance des primes supérieure à 10 %, augmentant davantage sa part de marché3.

Le secteur Services bancaires de gros a généré des produits records, qui comprennent les honoraires liés à la vente par la TD de sa participation en actions restante dans Schwab

Le résultat net comme présenté du secteur Services bancaires de gros pour le trimestre s'est établi à 419 millions de dollars, une hausse de 16 % par rapport à celui du deuxième trimestre de l'exercice précédent, reflétant principalement une hausse des produits, en partie contrebalancée par les augmentations de la provision pour pertes sur créances et des charges autres que d'intérêts. Sur une base rajustée, le résultat net s'est établi à 445 millions de dollars, en hausse de 1 % par rapport à celui du deuxième trimestre de l'exercice précédent. Les produits pour le trimestre se sont établis à un montant record de 2 129 millions de dollars, en hausse de 10 % par rapport à ceux du deuxième trimestre de l'exercice précédent, reflétant essentiellement des augmentations des produits liés aux activités de négociation et des honoraires de prise ferme, y compris ceux liés à la vente par la Banque de sa participation en actions restante dans Schwab.

Au cours du trimestre, le secteur Services bancaires de gros a réalisé le plus important placement de titres convertibles à gestion individuelle aux États-Unis depuis 2020, témoignant de ses solides capacités et de son influence sur le marché. Le secteur Services bancaires de gros a été nommé le meilleur courtier de produits de base dans le palmarès de 2025 sur les produits de base d'Energy Risk, présenté par Risk.net, en reconnaissance de sa position de chef de file mondial, de sa fiabilité et de la confiance des clients.

Fonds propres

Le ratio de fonds propres de catégorie 1 sous forme d'actions ordinaires de la TD a été de 14,9 %.

Conclusion

« Nous exerçons nos activités dans un contexte macroéconomique instable. En cette période d'incertitude, la TD est très bien capitalisée et prête à faire face à divers scénarios économiques. De plus, nous demeurons concentrés sur les besoins et les objectifs de nos clients, a ajouté M. Chun. Je tiens à remercier nos collègues pour leurs efforts soutenus visant à renforcer les capacités de la Banque et à préparer l'avenir. »

TABLEAU 1 : FAITS SAILLANTS FINANCIERS





























(en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire) Trois mois clos les Six mois clos les





30 avril

31 janvier

30 avril

30 avril

30 avril





2025

2025

2024

2025

2024

Résultats d'exploitation





























Total des produits - comme présenté

22 937 $

14 049 $

13 819 $

36 986 $

27 533 $ Total des produits - rajusté1

15 138



15 030



13 883



30 168



27 654

Provision (reprise de provision) pour pertes sur créances

1 341



1 212



1 071



2 553



2 072

Charges afférentes aux activités d'assurance

1 417



1 507



1 248



2 924



2 614

Charges autres que d'intérêts - comme présentées

8 139



8 070



8 401



16 209



16 431

Charges autres que d'intérêts - rajustées1

7 908



7 983



7 084



15 891



14 209

Résultat net - comme présenté

11 129



2 793



2 564



13 922



5 388

Résultat net - rajusté1

3 626



3 623



3 789



7 249



7 426

Situation financière (en milliards de dollars canadiens)





























Total des prêts, déduction faite de la provision pour pertes sur prêts

936,4 $

965,3 $

928,1 $

936,4 $

928,1 $ Total de l'actif

2 064,3



2 093,6



1 966,7



2 064,3



1 966,7

Total des dépôts

1 267,7



1 290,5



1 203,8



1 267,7



1 203,8

Total des capitaux propres

126,1



119,0



112,0



126,1



112,0

Total des actifs pondérés en fonction des risques2

624,6



649,0



602,8



624,6



602,8

Ratios financiers





























Rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires - comme présenté3

39,1 %

10,1 %

9,5 %

24,8 %

10,2 % Rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires - rajusté1

12,3



13,2



14,5



12,7



14,3

Rendement des capitaux propres corporels attribuables aux actionnaires ordinaires (RCPCAAO)1, 3

48,0



13,4



13,0



31,3



13,9

Rendement des capitaux propres corporels attribuables aux actionnaires ordinaires - rajusté1

15,0



17,2



19,2



15,9



18,9

Ratio d'efficience - comme présenté3

35,5



57,4



60,8



43,8



59,7

Ratio d'efficience - rajusté, compte tenu des charges afférentes aux activités d'assurance1, 3, 4

57,6



59,0



56,1



58,3



56,7

Provision (reprise de provision) pour pertes sur créances en % de la moyenne des prêts et acceptations nets

0,58



0,50



0,47



0,54



0,45

Information sur les actions ordinaires - comme présentée

(en dollars canadiens)





























Résultat par action































De base

6,28 $

1,55 $

1,35 $

7,81 $

2,90 $

Dilué

6,27



1,55



1,35



7,81



2,89

Dividendes par action

1,05



1,05



1,02



2,10



2,04

Valeur comptable par action3

66,75



61,61



57,69



66,75



57,69

Cours de clôture (TSX)5

88,09



82,91



81,67



88,09



81,67

Actions en circulation (en millions)































Nombre moyen - de base

1 740,5



1 749,9



1 762,8



1 745,3



1 769,8



Nombre moyen - dilué

1 741,7



1 750,7



1 764,1



1 746,3



1 771,2



Fin de période

1 722,5



1 751,7



1 759,3



1 722,5



1 759,3

Capitalisation boursière (en milliards de dollars canadiens)

151,7 $

145,2 $

143,7 $

151,7 $

143,7 $ Rendement en dividendes3

5,0 %

5,4 %

5,1 %

5,2 %

5,0 % Ratio de versement de dividendes3

16,6



67,8



75,6



26,8



70,3

Ratio cours/bénéfice3

9,1



17,5



13,8



9,1



13,8

Rendement total pour les actionnaires (1 an)3

13,6



6,9



4,5



13,6



4,5

Information sur les actions ordinaires - rajustée

(en dollars canadiens)



























Résultat par action































De base

1,97 $

2,02 $

2,04 $

3,99 $

4,05 $

Dilué

1,97



2,02



2,04



3,99



4,04

Ratio de versement de dividendes

53,0 %

51,9 %

49,9 %

52,4 %

50,3 % Ratio cours/bénéfice

11,4



10,6



10,5



11,4



10,5

Ratios des fonds propres3





























Ratio de fonds propres de catégorie 1 sous forme d'actions ordinaires

14,9 %

13,1 %

13,4 %

14,9 %

13,4 % Ratio de fonds propres de catégorie 1

16,6



14,7



15,1



16,6



15,1

Ratio du total des fonds propres

18,5



17,0



17,1



18,5



17,1

Ratio de levier

4,7



4,2



4,3



4,7



4,3

Ratio TLAC

31,0



29,5



30,6



31,0



30,6

Ratio de levier TLAC

8,7



8,5



8,7



8,7



8,7







1 La Banque Toronto-Dominion (la « TD » ou la « Banque ») dresse ses états financiers consolidés intermédiaires selon les IFRS, les PCGR actuels, et désigne les résultats établis selon les IFRS « comme présentés ». La Banque utilise également des mesures financières non conformes aux PCGR, telles que des résultats « rajustés » et des ratios non conformes aux PCGR, afin d'évaluer chacun de ses secteurs d'exploitation et de mesurer la performance globale de la Banque. Pour obtenir les résultats rajustés, la Banque retranche les « éléments à noter » des résultats comme présentés. Pour obtenir plus de renseignements et consulter une liste des éléments à noter et un rapprochement entre les résultats rajustés et les résultats comme présentés, se reporter aux sections « Événements importants », « Notre rendement » ou « Rapport de gestion des secteurs d'activité de la TD » du présent document. Les mesures financières et les ratios non conformes aux PCGR utilisés dans le présent document ne sont pas définis aux termes des IFRS et, par conséquent, pourraient ne pas être comparables à des termes similaires utilisés par d'autres émetteurs. 2 Ces mesures ont été incluses dans le présent document conformément aux lignes directrices sur les normes de fonds propres, les exigences de levier et la ligne directrice sur la capacité totale d'absorption des pertes (TLAC) du Bureau du surintendant des institutions financières Canada (BSIF). Pour plus de renseignements, se reporter à la section « Situation des fonds propres » du rapport de gestion du deuxième trimestre de 2025. 3 Pour des renseignements additionnels sur ces mesures, se reporter à la section « Glossaire » du rapport de gestion du deuxième trimestre de 2025, qui est intégrée par renvoi. 4 Le ratio d'efficience - rajusté, compte tenu des charges afférentes aux activités d'assurance est calculé en divisant les charges autres que d'intérêts rajustées par le total des produits rajusté, déduction faite des charges afférentes aux activités d'assurance. Total des produits rajusté, déduction faite des charges afférentes aux activités d'assurance - deuxième trimestre de 2025 : 13 721 millions de dollars; premier trimestre de 2025 : 13 523 millions de dollars; deuxième trimestre de 2024 : 12 635 millions de dollars; cumul de l'exercice 2025 : 27 244 millions de dollars; cumul de l'exercice 2024 : 25 040 millions de dollars. 5 Cours de clôture à la Bourse de Toronto.

ÉVÉNEMENTS IMPORTANTS

a) Vente des actions de Schwab

Le 12 février 2025, la Banque a vendu la totalité de sa participation en actions restante dans The Charles Schwab Corporation (« Schwab ») dans le cadre d'une offre enregistrée et d'un rachat d'actions par Schwab. Immédiatement avant la vente, la TD détenait 184,7 millions d'actions ordinaires de Schwab, ce qui représentait une participation économique de 10,1 %. Le produit tiré de la vente des actions s'est établi à environ 21,0 milliards de dollars (14,6 milliards de dollars américains), et la Banque a comptabilisé un profit net à la vente d'environ 8,6 milliards de dollars (5,8 milliards de dollars américains). Ce profit est présenté déduction faite de la réalisation du cumul des écarts de conversion connexe comptabilisé auparavant dans le cumul des autres éléments du résultat global, de la réalisation du cumul des autres éléments du résultat global lié aux éléments désignés comme couvertures d'investissement net, des coûts de transactions directs et de l'impôt. La Banque a également comptabilisé des honoraires de prise ferme de 184 millions de dollars dans le secteur Services bancaires de gros par suite du rôle de Valeurs Mobilières TD en tant que chef de file responsable des registres dans le cadre de la transaction.

La transaction a entraîné une hausse d'environ 238 points de base (pdb) des fonds propres de catégorie 1 sous forme d'actions ordinaires. La Banque a cessé de comptabiliser sa quote-part du résultat attribuable aux actionnaires ordinaires lié à sa participation dans Schwab par suite de la vente. La Banque continue d'avoir une relation d'affaires avec Schwab dans le cadre de la convention sur les CDA.

b) Charges de restructuration

Au deuxième trimestre de 2025, la Banque a entrepris un nouveau programme de restructuration afin de réduire les coûts et d'atteindre une plus grande efficience. Dans le cadre de ce programme, la Banque a engagé des charges de restructuration de 163 millions de dollars avant impôt au deuxième trimestre de 2025. Ces charges sont principalement liées aux initiatives d'optimisation des biens immobiliers, aux indemnités de départ et à d'autres charges du personnel, et à la dépréciation d'actifs et à d'autres mesures de rationalisation, y compris la liquidation de certaines activités. La Banque prévoit engager des charges de restructuration totales se situant entre 600 millions de dollars et 700 millions de dollars avant impôt au cours des prochains trimestres, de manière à réaliser des économies d'environ 100 millions de dollars avant impôt au cours de l'exercice 2025 et des économies totales de 550 millions de dollars à 650 millions de dollars avant impôt par année, y compris des économies découlant d'une réduction d'environ 2 % de la main-d'œuvre4.

MISE À JOUR SUR LES ACTIVITÉS DE REDRESSEMENT DU PROGRAMME DE LCBA-BSA AUX ÉTATS-UNIS DE LA BANQUE ET D'AMÉLIORATION DU PROGRAMME DE LCBA À L'ÉCHELLE DE L'ENTREPRISE

Comme il a été présenté précédemment dans le rapport de gestion de 2024 de la Banque, le 10 octobre 2024, la Banque a annoncé qu'à la suite d'une collaboration et d'une communication actives avec les autorités et les organismes de réglementation, elle est parvenue à une résolution des enquêtes sur ses programmes de LCBA et de conformité à la BSA aux États-Unis dont il a déjà été fait mention (la « résolution globale »). La Banque et certaines de ses filiales américaines ont consenti à des ordonnances auprès de l'Office of the Comptroller of the Currency (OCC), de la Réserve fédérale (Federal Reserve Board ou FRB) et du Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), et elles ont conclu des ententes sur le plaidoyer avec la Money Laundering and Asset Recovery Section, Criminal Division du département de la Justice des États-Unis et le bureau du procureur fédéral du district du New Jersey. La Banque s'emploie à se conformer aux modalités des ordonnances sur consentement et des ententes de plaidoyer, notamment aux exigences relatives aux mesures correctives à apporter au programme de LCBA-BSA aux États-Unis de la Banque. De plus, la Banque travaille également à améliorer plusieurs éléments des programmes de LCBA, de lutte contre le financement des activités terroristes et de sanctions à l'échelle de l'entreprise de la Banque (le « programme de LCBA à l'échelle de l'entreprise »).

Pour plus de renseignements sur la résolution globale, les activités de redressement du programme de LCBA-BSA aux États-Unis de la Banque, les activités visant l'amélioration du programme de LCBA de la Banque à l'échelle de l'entreprise et les risques qui y sont associés, se reporter à la rubrique « Résolution globale des enquêtes sur le programme de LCBA-BSA aux États-Unis de la Banque » des sections « Événements importants » et « Facteurs de risque qui pourraient avoir une incidence sur les résultats futurs » du rapport de gestion de 2024 de la Banque.

Redressement du programme de LCBA-BSA aux États-Unis

La Banque demeure déterminée à redresser son programme de LCBA-BSA aux États-Unis afin de satisfaire aux exigences de la résolution globale. Comme il est indiqué dans son rapport de gestion du premier trimestre de 2025, la Banque prévoit toujours que la majorité des mesures correctives en matière de gestion seront mises en œuvre au cours de l'année civile 2025, la mise en œuvre des autres mesures étant prévue au cours des années civiles 2026 et 2027. Des activités de durabilité et de tests sont prévues pour les années civiles 2026 et 2027 à la suite de la mise en œuvre des mesures de gestion et la Banque vise également à ce que l'examen rétrospectif des processus à l'égard des activités douteuses soit terminé au cours de l'année civile 2027 conformément à l'ordonnance sur consentement de l'OCC. La Banque s'attend toujours à des coûts liés au redressement du programme de LCBA-BSA aux États-Unis et à des investissements connexes en matière de gouvernance et de contrôle d'environ 500 millions de dollars américains avant impôt pour l'exercice 2025 et s'attend à des investissements similaires pour l'exercice 20265. Comme il est indiqué dans le rapport de gestion de 2024 de la Banque, toutes les mesures de redressement en matière de gestion seront assujetties à la validation par le groupe d'audit interne de la Banque, puis à l'examen et à l'acceptation par le contrôleur désigné, à la démonstration de la durabilité et, ultimement, à l'examen et à l'approbation des organismes de réglementation des banques aux États-Unis et du département de la Justice. À la suite des examens indépendants, des tests et de la validation, la Banque pourrait devoir prendre d'autres mesures de redressement, qui seraient mises en œuvre après l'année civile 2027. En outre, à mesure que la Banque réalisera les examens rétrospectifs, elle pourrait être tenue d'élargir davantage l'étendue de l'examen, que ce soit en ce qui concerne les sujets abordés et/ou la période visée par l'examen. Le graphique suivant présente le plan de redressement et les progrès prévus de la Banque par année civile, à la lumière des travaux qu'elle a réalisés jusqu'à présent :

Comme il est présenté dans le rapport de gestion de 2024 de la Banque, notamment à la rubrique « Résolution globale des enquêtes sur le programme de LCBA‑BSA aux États-Unis de la Banque » de la section « Facteurs de risque qui pourraient avoir une incidence sur les résultats futurs », le calendrier de redressement de la Banque est fondé sur les plans actuels de la Banque, ainsi que sur des hypothèses liées à la durée des activités de planification, y compris l'achèvement de l'analyse comparative externe et des examens rétrospectifs. La capacité de la Banque de respecter les étapes de redressement clés prévues suppose que la Banque sera en mesure de mettre en œuvre avec succès son plan de redressement du programme de LCBA-BSA aux États-Unis, lequel est assujetti à des risques et incertitudes, y compris la capacité de la Banque de recruter des employés clés et de les maintenir en poste, la capacité de tiers de se conformer à leurs obligations contractuelles, ainsi que l'élaboration et la mise en œuvre efficaces des solutions technologiques requises. De plus, la mise en œuvre du plan de redressement du programme de LCBA-BSA aux États-Unis, y compris ces étapes clés, ne sera pas entièrement sous le contrôle de la Banque, en raison de divers facteurs, notamment : i) l'obligation d'obtenir l'approbation des organismes de réglementation ou de déterminer l'absence d'opposition de ceux-ci avant de procéder aux diverses étapes, et ii) l'obligation que les divers livrables soient jugés acceptables par les organismes de réglementation et/ou le contrôleur. À la date des présentes, la Banque estime qu'elle-même est ses filiales concernées aux États-Unis ont pris les mesures qui leur ont été demandées jusqu'à maintenant en vertu des modalités des ordonnances sur consentement et des ententes sur le plaidoyer et n'est au courant d'aucun manquement à leur égard.

Bien qu'il reste beaucoup de travail à faire, en plus des travaux accomplis qui ont été présentés dans le rapport de gestion de 2024 et le rapport de gestion du premier trimestre de 2025 de la Banque, la Banque a continué de réaliser des progrès à l'égard des activités de redressement et d'amélioration de son programme de LCBA-BSA aux États-Unis au cours du deuxième trimestre de l'exercice 2025, y compris :

1) la mise en œuvre d'améliorations progressives pour la surveillance des opérations, notamment la mise en œuvre de la dernière série de scénarios planifiés dans le système de surveillance des opérations aux États-Unis de la Banque, comme il est indiqué dans le plan de redressement du programme de LCBA-BSA aux États-Unis;

2) la poursuite de la mise en place de pratiques d'enquête améliorées et rationalisées, notamment l'intégration de procédures mises à jour d'analyse des activités de la clientèle;

3) la réalisation de progrès à l'égard de la préparation des données dans le cadre des examens rétrospectifs;

4) la mise en œuvre d'améliorations supplémentaires aux exigences en matière de dépôts en trésorerie dans les succursales;

5) la mise à jour de politiques, dont celles portant sur les activités pour connaître son client, et la révision des normes de signalement dans l'ensemble du groupe Gestion des risques liés aux crimes financiers aux États-Unis;

6) l'embauche, comme prévu, d'analystes d'enquête supplémentaires aux États-Unis pour aider à gérer l'augmentation des volumes de cas découlant des capacités de suivi supplémentaires qui ont été mises en œuvre.

Pour le reste de l'exercice 2025, la Banque se concentrera sur la mise en œuvre d'améliorations progressives aux mécanismes de surveillance des opérations et de communication d'information à leur égard, notamment :

1) l'amélioration continue des normes, des procédures et des formations en matière de surveillance des opérations;

2) la mise en œuvre d'obligations d'information et de contrôles supplémentaires pour les activités de gestion de la trésorerie;

3) la poursuite des progrès à l'égard de la préparation et de l'analyse des données dans le cadre des examens rétrospectifs;

4) le déploiement de capacités en matière d'analyse de l'apprentissage machine à compter du troisième trimestre de l'exercice 2025.

Comme il est indiqué dans le rapport de gestion de 2024 de la Banque, pour s'assurer que la Banque puisse être en mesure de continuer à répondre aux besoins financiers de la clientèle américaine sans dépasser la limite de l'actif total combiné de la Banque aux États-Unis, la Banque a l'intention de prendre de multiples mesures de restructuration du bilan aux États-Unis au cours de l'exercice 2025. Se reporter à la rubrique « Mise à jour sur les activités de restructuration du bilan aux États‑Unis » du secteur Services de détail aux États-Unis pour plus de renseignements sur ces mesures. Pour plus de renseignements sur les charges liées aux activités de redressement du programme de LCBA-CBA aux États-Unis de la Banque, se reporter à la rubrique « Services de détail aux États-Unis ».



















4 Les attentes de la Banque à l'égard du programme de restructuration sont soumises à des incertitudes inhérentes et s'appuient sur les hypothèses de la Banque à l'égard de certains facteurs, notamment les taux historiques d'attrition naturelle, les possibilités de redéploiement des talents, les années de service, le calendrier d'exécution des mesures, les décisions d'élargir ou de réduire la portée des mesures de restructuration (p. ex., l'étendue de l'optimisation des biens immobiliers, les rationalisations supplémentaires) et l'incidence de la conversion des monnaies étrangères. Se reporter à la section « Facteurs de risque qui pourraient avoir une incidence sur les résultats futurs » du présent document pour plus de renseignements sur les risques et les incertitudes susceptibles d'avoir une incidence sur les estimations de la Banque. 5 Le montant total prévu des investissements en matière de mesures correctives et de gouvernance et de contrôle est assujetti à des incertitudes et peut varier en fonction de l'étendue des travaux dans le cadre du plan de redressement du programme de LCBA-BSA aux États-Unis, qui pourrait faire l'objet de modifications en raison de constatations supplémentaires effectuées au fil de l'avancement des travaux et de la capacité de la Banque de mener à bien le redressement du programme de LCBA-BSA aux États-Unis conformément au plan financier du secteur Services de détail aux États-Unis pour l'exercice 2025 et à moyen terme.

Évaluation et renforcement du programme de LCBA de la Banque à l'échelle de l'entreprise

La Banque continue de travailler à améliorer le programme de LCBA à l'échelle de l'entreprise. Elle prévoit toujours mettre en œuvre la majorité des mesures correctives et d'amélioration du programme de LCBA à l'échelle de l'entreprise d'ici la fin de l'année civile 2025. Comme il est indiqué dans le rapport de gestion du premier trimestre de 2025 de la Banque, une fois mises en œuvre, ces mesures seront soumises à la révision interne, à la validation et à l'évaluation des activités. Après la fin du premier trimestre de l'exercice, le Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada (« CANAFE ») a entrepris un examen de certaines mesures correctives que la Banque a prises jusqu'à présent pour remédier aux violations constatées par le CANAFE. Cet examen est en cours et, selon les résultats obtenus, il pourrait donner lieu à des procédures administratives supplémentaires.

Comme il est indiqué également à la rubrique « Résolution globale des enquêtes sur le programme de LCBA-BSA aux États-Unis de la Banque » de la section « Facteurs de risque qui pourraient avoir une incidence sur les résultats futurs » du rapport de gestion de 2024 de la Banque, les mesures correctives et d'amélioration du programme de LCBA à l'échelle de l'entreprise l'exposeront à des risques semblables à ceux mentionnés dans le cadre du redressement du programme de LCBA-BSA aux États-Unis de la Banque. En particulier, à mesure qu'elle continue d'apporter les mesures correctives et les améliorations au programme de LCBA à l'échelle de l'entreprise, la Banque s'attend à une augmentation du nombre d'opérations et/ou d'événements à déclarer, ce qui s'ajoutera au retard opérationnel de traitement des enquêtes du groupe Gestion des risques liés aux crimes financiers (GRCF) auquel la Banque fait actuellement face, mais qu'elle s'efforce de rattraper, à l'échelle de l'entreprise. De plus, elle continue d'évaluer i) si les questions qui ont été et qui continuent d'être relevées dans le programme de LCBA-BSA aux États-Unis existent dans le programme de LCBA à l'échelle de l'entreprise au Canada, en Europe ou en Asie, et ii) l'incidence de ces questions. Les résultats de ces évaluations peuvent également élargir la portée des mesures correctives et d'amélioration requises pour le programme de LCBA à l'échelle de l'entreprise. En outre, les organismes de réglementation ou les organismes chargés de l'application des lois de la Banque peuvent soulever d'autres questions relativement au programme de LCBA de la Banque à l'échelle de l'entreprise, ce qui pourrait donner lieu à des procédures administratives supplémentaires.

Bien qu'il lui reste encore beaucoup à faire, la Banque a réalisé des progrès en ce qui a trait aux améliorations du programme de LCBA à l'échelle de l'entreprise au cours du deuxième trimestre de l'exercice 2025, notamment :

1) l'introduction de nouveaux rapports sur la charge de travail, qui ont amélioré la capacité de la Banque à prévoir les besoins en ressources, et la communication de rapports produits par le groupe GRCF aux conseils d'administration et aux cadres supérieurs de la Banque;

2) la mise en œuvre d'initiatives en matière de technologie dans le but d'accroître la disponibilité de documents et de données électroniques afin d'améliorer la qualité et de pouvoir surveiller plus rapidement les problèmes signalés en matière de LCBA;

3) la mise en œuvre d'autres améliorations dans les lignes directrices de la Banque en matière de processus et procédures, appuyée par de la formation ciblée au sein du groupe GRCF et de chaque secteur d'exploitation;

4) l'embauche d'analystes d'enquête supplémentaires, afin d'améliorer la gestion des volumes de cas, l'équipe devant continuer de s'élargir au cours de l'exercice.

Pour le reste de l'exercice 2025, la Banque travaillera à apporter les améliorations suivantes au programme de LCBA à l'échelle de l'entreprise :

1) l'adoption à l'échelle de l'entreprise d'un nouvel outil centralisé de gestion des cas, lequel est déjà en production aux États-Unis, en vue de renforcer la surveillance et les enquêtes à l'égard des risques relevés dans le cadre de la gestion des risques liés aux crimes financiers;

2) la poursuite de la mise en œuvre de méthodes et d'outils de gestion des risques pour renforcer la détection et l'évaluation des risques relevés dans le cadre de la gestion des risques liés aux crimes financiers pour l'ensemble des clients, des produits et des opérations, grâce au renforcement des capacités en matière de données.

NOTRE RENDEMENT

SOMMAIRE ET PERSPECTIVES ÉCONOMIQUES

Les perspectives économiques mondiales se sont détériorées en raison des tarifs à l'importation historiquement élevés imposés par les États-Unis à leurs partenaires commerciaux dans le monde. La trajectoire future de la politique tarifaire est hautement incertaine et la volatilité des marchés des capitaux s'est accentuée. Parallèlement, les attentes à l'égard de l'inflation ont augmenté, les tarifs imposés par les États-Unis et les mesures de représailles qui s'en sont suivies devant faire augmenter les prix et complexifier les chaînes d'approvisionnement mondiales, ce qui place les banques centrales mondiales dans une position difficile pour évaluer si les pressions inflationnistes qui découlent de ces facteurs sont uniques ou persistantes. Les Services économiques TD s'attendent toujours à d'autres réductions de taux d'intérêt à l'avenir, mais l'incertitude à l'égard des perspectives s'est accrue.

Après avoir affiché une saine progression à un rythme annuel de 2,8 % au cours de l'année civile 2024, l'économie américaine a subi une petite contraction au cours du premier trimestre de l'année civile 2025. La croissance économique a été freinée par une hausse des importations de biens, les entreprises s'empressant d'accumuler des stocks en prévision des tarifs. Les ménages et les entreprises aux États-Unis se sont précipités pour acheter des biens coûteux tels que des automobiles et du matériel, avant que les tarifs n'entraînent une hausse des prix ou ne rendent certains biens plus difficiles à obtenir. Ce contexte a eu pour effet de propulser la croissance de l'économie à l'échelle nationale à un rythme annuel de 3 % au cours du premier trimestre de l'année civile 2025. Ces tendances devraient s'inverser au cours du deuxième trimestre civil, plaçant l'économie américaine sur la bonne voie pour enregistrer une légère amélioration de la croissance économique, malgré le ralentissement de l'élan dans l'économie intérieure. Les Services économiques TD prévoient que les tarifs imposés par les États-Unis seront partiellement réduits au cours du deuxième semestre de 2025, à mesure que les accords commerciaux seront conclus entre les États-Unis et de nombreux autres pays. En raison de l'incertitude accrue et des tarifs, les Services économiques TD ont considérablement revu à la baisse leur prévision à l'égard de la croissance économique aux États-Unis pour l'année civile 2025, suivie par une légère reprise à l'année civile suivante.

D'après les données d'avril 2025, le marché de l'emploi aux États-Unis est demeuré résilient jusqu'à présent cette année. Le taux de chômage est demeuré largement stable à environ 4,2 %. L'économie américaine était en bonne voie d'un « atterrissage en douceur » il y a quelques mois à peine, alors que les pressions inflationnistes devaient diminuer progressivement. L'augmentation des tarifs a accru l'incertitude quant à la probabilité d'un atterrissage en douceur, et la Réserve fédérale a maintenu les taux d'intérêt inchangés tandis qu'elle évalue l'incidence des tarifs sur l'économie.

Les Services économiques TD s'attendent à ce que d'ici juillet 2025, la banque centrale des États-Unis dispose de suffisamment de clarté quant aux perspectives économiques pour reprendre l'assouplissement monétaire, et que le taux des fonds fédéraux soit abaissé à 3,50 %-3,75 % d'ici la fin de l'année civile 2025, un niveau qui demeure restrictif.

Les perspectives économiques au Canada pour 2025 se sont détériorées en raison de l'incidence des tarifs imposés par les États-Unis. L'économie canadienne a progressé à un rythme soutenu au cours de l'année civile 2024, stimulée par de fortes augmentations de la population et la baisse des taux d'intérêt. Les tarifs imposés par les États-Unis au Canada sont moins élevés que ceux qui avaient été proposés initialement. Toutefois, l'incidence de l'incertitude élevée entourant la politique tarifaire a entraîné une détérioration de la confiance des entreprises à l'égard de l'avenir, ce qui devrait freiner les investissements des entreprises et peser sur l'économie canadienne pendant un certain temps. Les Services économiques TD prévoient que l'économie canadienne traversera une légère récession à compter du deuxième trimestre de l'année civile 2025, avant de probablement connaître une légère croissance d'ici la fin de l'année. Ce contexte de faiblesse devrait faire passer le taux de chômage de 6,9 % en avril à 7,2 % d'ici la fin de l'année (civile). Les Services économiques TD s'attendent également à ce que la croissance démographique ralentisse fortement au cours des prochaines années en raison des nouvelles politiques qui réduisent les niveaux d'immigration.

La banque centrale canadienne a encore réduit son taux de financement à un jour, pour le porter à 2,75 % en mars 2025, avant de s'arrêter pour évaluer l'incidence des tarifs imposés par les États-Unis sur les perspectives économiques. Les Services économiques TD s'attendent à ce que la Banque du Canada continue de réduire son taux d'intérêt directeur, de sorte qu'il s'établisse à 2,25 % d'ici le troisième trimestre de l'année civile 2025. Les inquiétudes à l'égard des perspectives économiques aux États-Unis et des déficits plus importants du gouvernement américain ont affaibli le dollar américain, renforçant le dollar canadien. Les Services économiques TD prévoient que le dollar canadien se négociera dans une fourchette de 72 à 73 cents américains au cours des prochains trimestres, bien que cela soit probablement influencé par la trajectoire de la politique commerciale américaine.

PRÉSENTATION DE L'INFORMATION FINANCIÈRE DE LA BANQUE

La Banque dresse ses états financiers consolidés intermédiaires selon les IFRS, les PCGR actuels, et désigne les résultats établis selon les IFRS « comme présentés ».

Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières

En plus des résultats comme présentés, la Banque présente également certaines mesures financières, notamment des mesures financières non conformes aux PCGR qui sont historiques, des ratios non conformes aux PCGR, des mesures financières supplémentaires et des mesures de gestion du capital, pour évaluer ses résultats. Les mesures financières non conformes aux PCGR, telles que les résultats « rajustés », sont utilisées afin d'évaluer les secteurs d'exploitation et de mesurer la performance globale de la Banque. Pour obtenir les résultats rajustés, la Banque retranche les « éléments à noter » des résultats comme présentés. Les éléments à noter comprennent des éléments que la direction n'estime pas révélateurs du rendement sous-jacent; ces éléments sont présentés dans le tableau 3. Les ratios non conformes aux PCGR sont des ratios dont une ou plusieurs des composantes sont des mesures financières non conformes aux PCGR. Les exemples de ratios non conformes aux PCGR comprennent la marge d'intérêts nette rajustée, le résultat de base par action rajusté et le résultat dilué par action rajusté, le ratio de versement de dividendes rajusté, le ratio d'efficience rajusté, compte tenu des charges afférentes aux activités d'assurance et le taux d'imposition effectif rajusté. La Banque croit que les mesures financières non conformes aux PCGR et les ratios non conformes aux PCGR permettent au lecteur de mieux comprendre comment la direction évalue la performance de la Banque. Les mesures financières non conformes aux PCGR et les ratios non conformes aux PCGR utilisés dans le présent document ne sont pas définis aux termes des IFRS et, par conséquent, pourraient ne pas être comparables à des termes similaires utilisés par d'autres émetteurs. Les mesures financières supplémentaires servent à décrire la performance et la situation financières de la Banque, et les mesures de gestion du capital servent à décrire la situation des fonds propres de la Banque, et elles sont toutes deux expliquées là où elles apparaissent pour la première fois dans le présent document.

Cartes stratégiques aux États-Unis

Le portefeuille de cartes stratégiques aux États-Unis de la Banque comprend des conventions conclues avec certains détaillants américains en vertu desquelles la TD est l'émetteur aux États-Unis de cartes de crédit de marque privée et comarquées à l'intention de leurs clients américains. En vertu des modalités de ces conventions individuelles, la Banque et les détaillants partagent les profits générés par les portefeuilles concernés après déduction des pertes sur créances. Selon les IFRS, la TD est tenue de présenter les montants bruts des produits et des provisions pour pertes sur créances liés à ces portefeuilles dans l'état du résultat consolidé intermédiaire de la Banque. À l'échelle des secteurs d'exploitation, la part des produits et des pertes sur créances revenant aux partenaires des programmes de détaillants est présentée dans le secteur Siège social et un montant correspondant (représentant la quote-part nette des partenaires) est comptabilisé dans les charges autres que d'intérêts, de sorte à éliminer toute incidence sur le résultat net comme présenté du secteur Siège social. Le résultat net présenté dans le secteur Services de détail aux États-Unis ne comprend que la part des produits et des pertes sur créances attribuables à la TD en vertu des conventions.

Participation dans The Charles Schwab Corporation et convention sur les CDA

Le 12 février 2025, la Banque a vendu la totalité de sa participation en actions restante dans Schwab dans le cadre d'une offre enregistrée et d'un rachat d'actions par Schwab. Pour de plus amples renseignements, se reporter à la section « Événements importants » du présent document. La Banque a cessé de comptabiliser sa quote-part du résultat attribuable aux actionnaires ordinaires lié à sa participation dans Schwab après la vente.

Avant la vente, la Banque comptabilisait sa participation dans Schwab selon la méthode de la mise en équivalence. Le secteur Services de détail aux États‑Unis comprenait la quote-part de la Banque du résultat net de sa participation dans Schwab. Le résultat net du secteur Siège social comprenait les montants pour l'amortissement des immobilisations incorporelles acquises, les charges d'acquisition et d'intégration liées à la transaction avec Schwab ainsi que la quote‑part de la Banque des charges de restructuration et autres charges engagées par Schwab. La quote-part de la Banque du résultat attribuable aux actionnaires ordinaires de Schwab était présentée avec un décalage d'un mois. Pour plus de renseignements, se reporter à la note 12 des états financiers consolidés annuels de 2024 de la Banque.

Le 25 novembre 2019, la Banque et Schwab ont conclu une convention sur les comptes de dépôt assurés (la « convention sur les CDA avec Schwab de 2019 »), dont la date d'échéance initiale était le 1er juillet 2031. En vertu de la convention sur les CDA avec Schwab de 2019, à partir du 1er juillet 2021, Schwab avait l'option de réduire les dépôts d'un montant maximal de 10 milliards de dollars américains par an (sous réserve de certaines limites et de certains ajustements), jusqu'à un plancher de 50 milliards de dollars américains. De plus, Schwab a demandé à bénéficier d'une plus grande souplesse opérationnelle de sorte que les soldes des comptes de dépôt de passage puissent fluctuer au fil du temps, selon certaines conditions et sous réserve de certaines limites.

Le 4 mai 2023, la Banque et Schwab ont conclu une convention révisée sur les comptes de dépôt assurés (la « convention sur les CDA avec Schwab de 2023 » ou la « convention sur les CDA avec Schwab »), laquelle remplace la convention sur les CDA avec Schwab de 2019. Selon la convention sur les CDA avec Schwab de 2023, la Banque continue de mettre des comptes de dépôt de passage à la disposition des clients de Schwab. Schwab désigne une tranche des dépôts auprès de la Banque comme des obligations à taux fixe. La tranche restante des dépôts est désignée comme des obligations à taux variable. Par rapport à la convention sur les CDA avec Schwab de 2019, la convention sur les CDA avec Schwab de 2023 prolonge la date d'expiration initiale de trois ans, jusqu'au 1er juillet 2034, et prévoit des soldes de dépôts moins élevés au cours des six premières années et des soldes plus élevés pour les dernières années. Plus précisément, jusqu'en septembre 2025, le montant total des obligations à taux fixe servira de niveau plancher. Par la suite, le niveau plancher sera établi à 60 milliards de dollars américains. De plus, Schwab avait l'option de racheter jusqu'à 6,8 milliards de dollars (5 milliards de dollars américains) d'obligations à taux fixe en versant à la Banque certains frais conformément à la convention sur les CDA avec Schwab de 2023, sous réserve de certaines limites.

Au cours du premier trimestre de l'exercice 2024, Schwab a exercé son option de racheter la tranche restante de 0,7 milliard de dollars (0,5 milliard de dollars américains) du montant prévu pour le rachat d'obligations à taux fixe de 5 milliards de dollars américains et a versé des frais de résiliation de 32 millions de dollars (23 millions de dollars américains) à la Banque conformément à la convention sur les CDA avec Schwab de 2023. À la fin du premier trimestre de l'exercice 2024, Schwab avait racheté la totalité du montant prévu pour le rachat d'obligations à taux fixe de 5 milliards de dollars américains et avait versé des frais de résiliation totaux de 337 millions de dollars (250 millions de dollars américains) à la Banque. Ces frais visaient à compenser les pertes subies par la Banque en raison de l'abandon de certaines relations de couverture ainsi que la perte de revenus. L'incidence nette a été comptabilisée dans les produits d'intérêts nets.

Après la vente de la totalité de sa participation en actions restante dans Schwab, la Banque continue d'avoir une relation d'affaires avec Schwab dans le cadre de la convention sur les CDA. Pour plus de renseignements sur la convention sur les CDA avec Schwab, se reporter à la note 27 des états financiers consolidés annuels de 2024 de la Banque.

Mise à jour concernant l'examen stratégique

La Banque procède actuellement à un examen stratégique, lequel repose sur quatre piliers :

1) Ajuster la composition des activités et répartir le capital - réaffecter le capital et investir massivement dans des secteurs ciblés;

2) Simplifier le portefeuille et mettre l'accent sur le rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires - simplifier, optimiser et repositionner les portefeuilles pour générer des rendements;

3) Faire progresser les activités la Banque et accélérer les capacités - simplifier le modèle opérationnel et renforcer les capacités afin de fournir une expérience exceptionnelle à la clientèle;

4) Innover pour favoriser l'efficacité et l'excellence opérationnelle - redéfinir les activités et les processus.

La Banque fournira une mise à jour concernant son examen stratégique et ses cibles financières à moyen terme au deuxième semestre de 2025. Pour plus de renseignements sur les initiatives en cours qui font partie de l'examen stratégique, se reporter à la rubrique « Vente des actions de Schwab » de la section « Événements importants », aux rubriques « Services bancaires de détail aux États-Unis » et « Mise à jour des activités de restructuration du bilan aux États‑Unis » de la section « Rapport de gestion des secteurs d'activité de la TD » ainsi qu'à la rubrique « Charges de restructuration » de la section « Événements importants » du présent document.

Le tableau qui suit détaille les résultats d'exploitation comme présentés de la Banque.

TABLEAU 2 : RÉSULTATS D'EXPLOITATION - Comme présentés





















(en millions de dollars canadiens) Trois mois clos les Six mois clos les





30 avril 31 janvier 30 avril 30 avril 30 avril





2025 2025 2024 2025 2024

Produits d'intérêts nets

8 125 $ 7 866 $ 7 465 $ 15 991 $ 14 953 $ Produits autres que d'intérêts

14 812

6 183

6 354

20 995

12 580

Total des produits

22 937

14 049

13 819

36 986

27 533

Provision (reprise de provision) pour pertes sur créances

1 341

1 212

1 071

2 553

2 072

Charges afférentes aux activités d'assurance

1 417

1 507

1 248

2 924

2 614

Charges autres que d'intérêts

8 139

8 070

8 401

16 209

16 431

Résultat avant impôt sur le résultat et quote-part du résultat net de la participation dans Schwab

12 040

3 260

3 099

15 300

6 416

Charge (recouvrement) d'impôt sur le résultat

985

698

729

1 683

1 363

Quote-part du résultat net de la participation dans Schwab

74

231

194

305

335

Résultat net - comme présenté

11 129

2 793

2 564

13 922

5 388

Dividendes sur actions privilégiées et distributions sur autres instruments de capitaux propres

200

86

190

286

264

Résultat net attribuable aux actionnaires ordinaires

10 929 $ 2 707 $ 2 374 $ 13 636 $ 5 124 $

Le tableau qui suit présente un rapprochement entre les résultats rajustés et les résultats comme présentés de la Banque. Pour de plus amples renseignements, se reporter aux sections « Événements importants », « Notre rendement » ou « Rapport de gestion des secteurs d'activité de la TD ».

TABLEAU 3 : MESURES FINANCIÈRES NON CONFORMES AUX PCGR - Rapprochement du résultat net rajusté et du résultat net comme présenté

(en millions de dollars canadiens) Trois mois clos les Six mois clos les





30 avril 31 janvier 30 avril 30 avril 30 avril



2025 2025 2024 2025 2024

Résultats d'exploitation - rajustés





















Produits d'intérêts nets1, 2

8 208 $ 7 920 $ 7 529 $ 16 128 $ 15 074 $ Produits autres que d'intérêts3

6 930

7 110

6 354

14 040

12 580

Total des produits

15 138

15 030

13 883

30 168

27 654

Provision (reprise de provision) pour pertes sur créances

1 341

1 212

1 071

2 553

2 072

Charges afférentes aux activités d'assurance

1 417

1 507

1 248

2 924

2 614

Charges autres que d'intérêts4

7 908

7 983

7 084

15 891

14 209

Résultat avant impôt sur le résultat et quote-part du résultat net de la participation dans Schwab

4 472

4 328

4 480

8 800

8 759

Charge d'impôt sur le résultat

929

962

920

1 891

1 792

Quote-part du résultat net de la participation dans Schwab5

83

257

229

340

459

Résultat net - rajusté

3 626

3 623

3 789

7 249

7 426

Dividendes sur actions privilégiées et distributions sur autres instruments de capitaux propres

200

86

190

286

264

Résultat net attribuable aux actionnaires ordinaires - rajusté

3 426

3 537

3 599

6 963

7 162

Rajustements pour les éléments à noter, avant impôt sur le résultat





















Amortissement des immobilisations incorporelles acquises6

(43)

(61)

(72)

(104)

(166)

Charges d'acquisition et d'intégration liées à la transaction avec Schwab4, 5

-

-

(21)

-

(53)

Quote-part des charges de restructuration et autres charges liées à la participation dans Schwab5

-

-

-

-

(49)

Charges de restructuration4

(163)

-

(165)

(163)

(456)

Charges d'acquisition et d'intégration4

(34)

(52)

(102)

(86)

(219)

Incidence de l'abandon de la stratégie de couverture des fonds propres liée à la transaction d'acquisition de FHN1

(47)

(54)

(64)

(101)

(121)

Profit à la vente des actions de Schwab3

8 975

-

-

8 975

-

Restructuration du bilan aux États-Unis2, 3

(1 129)

(927)

-

(2 056)

-

Provision relative à une affaire civile4

-

-

(274)

-

(274)

Cotisation spéciale de la FDIC4

-

-

(103)

-

(514)

Résolution globale des enquêtes sur le programme LCBA-BSA aux États-Unis

de la Banque 4

-

-

(615)

-

(615)

Moins l'incidence de l'impôt sur le résultat





















Amortissement des immobilisations incorporelles acquises

(8)

(9)

(10)

(17)

(25)

Charges d'acquisition et d'intégration liées à la transaction avec Schwab

-

-

(5)

-

(11)

Charge de restructuration

(41)

-

(43)

(41)

(121)

Charges d'acquisition et d'intégration

(8)

(11)

(22)

(19)

(46)

Incidence de l'abandon de la stratégie de couverture des fonds propres liée à la transaction d'acquisition de FHN

(12)

(13)

(16)

(25)

(30)

Profit à la vente des actions de Schwab

407

-

-

407

-

Restructuration du bilan aux États-Unis

(282)

(231)

-

(513)

-

Provision relative à une affaire civile

-

-

(69)

-

(69)

Cotisation spéciale de la FDIC

-

-

(26)

-

(127)

Total des rajustements pour les éléments à noter

7 503

(830)

(1 225)

6 673

(2 038)

Résultat net attribuable aux actionnaires ordinaires - comme présenté

10 929 $ 2 707 $ 2 374 $ 13 636 $ 5 124 $





























Après la résiliation de l'entente de fusion conclue entre la Banque et FHN le 4 mai 2023, l'effet résiduel de la stratégie est contrepassé dans les produits d'intérêts nets - deuxième trimestre de 2025 : (47) millions de dollars; premier trimestre de 2025 : (54) millions de dollars; cumul de l'exercice 2025 : (101) millions de dollars; deuxième trimestre de 2024 : (64) millions de dollars; cumul de l'exercice 2024 : (121) millions de dollars, montants présentés dans le secteur Siège social. Les produits d'intérêts nets rajustés excluent l'élément à noter suivant : Restructuration du bilan aux États-Unis - deuxième trimestre de 2025 : 36 millions de dollars; cumul de l'exercice 2025 : 36 millions de dollars, montants présentés dans le secteur Services de détail aux États‑Unis. Les produits autres que d'intérêts rajustés excluent les éléments à noter suivants : La Banque a vendu des actions ordinaires de Schwab et a comptabilisé un profit à la vente - deuxième trimestre de 2025 : 8 975 millions de dollars; cumul de l'exercice 2025 : 8 975 millions de dollars, présenté dans le secteur Siège social. Restructuration du bilan aux États-Unis - deuxième trimestre de 2025 : 1 093 millions de dollars; premier trimestre de 2025 : 927 millions de dollars; cumul de l'exercice 2025 : 2 020 millions de dollars, montants présentés dans le secteur Services de détail aux États‑Unis. Les charges autres que d'intérêts rajustées excluent les éléments à noter suivants : Amortissement des immobilisations incorporelles acquises - deuxième trimestre de 2025 : 34 millions de dollars; premier trimestre de 2025 : 35 millions de dollars; cumul de l'exercice 2025 : 69 millions de dollars; deuxième trimestre de 2024 : 42 millions de dollars; cumul de l'exercice 2024 : 105 millions de dollars, présenté dans le secteur Siège social; Charges d'intégration et d'acquisition propres à la Banque liées à la transaction avec Schwab - deuxième trimestre de 2024 : 16 millions de dollars; cumul de l'exercice 2024 : 39 millions de dollars, présentées dans le secteur Siège social; Charges de restructuration - deuxième trimestre de 2025 : 163 millions de dollars; cumul de l'exercice 2025 : 163 millions de dollars; par rapport au deuxième trimestre de 2024 : 165 millions de dollars; cumul de l'exercice 2024 : 456 millions de dollars dans le cadre d'un programme antérieur, présentées dans le secteur Siège social; Charges d'acquisition et d'intégration - deuxième trimestre de 2025 : 34 millions de dollars; premier trimestre de 2025 : 52 millions de dollars; cumul de l'exercice 2025 : 86 millions de dollars; deuxième trimestre de 2024 : 102 millions de dollars; cumul de l'exercice 2024 : 219 millions de dollars, présentées dans le secteur Services bancaires de gros. Provision relative à une affaire civile - deuxième trimestre de 2024 : 274 millions de dollars; cumul de l'exercice 2024 : 274 millions de dollars, présentée dans le secteur Siège social; Cotisation spéciale de la FDIC - deuxième trimestre de 2024 : 103 millions de dollars; cumul de l'exercice 2024 : 514 millions de dollars, présentée dans le secteur Services de détail aux États-Unis; Charges relatives à la résolution globale des enquêtes sur le programme de LCBA-BSA aux États-Unis de la Banque - deuxième trimestre de 2024 : 615 millions de dollars; cumul de l'exercice 2024 : 615 millions de dollars, présentées dans le secteur Services de détail aux États-Unis. La quote-part du résultat net rajustée de la participation dans Schwab exclut les éléments à noter suivants (après impôt). L'incidence de ces éléments est présentée dans le secteur Siège social. Amortissement des immobilisations incorporelles acquises liées à Schwab - deuxième trimestre de 2025 : 9 millions de dollars; premier trimestre de 2025 : 26 millions de dollars; cumul de l'exercice 2025 : 35 millions de dollars; deuxième trimestre de 2024 : 30 millions de dollars; cumul de l'exercice 2024 : 61 millions de dollars; Quote-part de la Banque des charges d'acquisition et d'intégration liées à l'acquisition par Schwab de TD Ameritrade - deuxième trimestre de 2024 : 5 millions de dollars; cumul de l'exercice 2024 : 14 millions de dollars; Quote-part de la Banque des charges de restructuration engagées par Schwab - cumul de l'exercice 2024 : 27 millions de dollars; Quote-part de la Banque de la charge liée à la cotisation spéciale de la FDIC engagée par Schwab - cumul de l'exercice 2024 : 22 millions de dollars; L'amortissement des immobilisations incorporelles acquises se rapporte aux immobilisations incorporelles acquises dans le cadre d'acquisitions d'actifs ou de regroupements d'entreprises, y compris aux montants après impôt pour l'amortissement des immobilisations incorporelles acquises attribuables à la quote-part du résultat net de la participation dans Schwab présentés dans le secteur Siège social. Se reporter aux notes de bas de tableau 4 et 5 pour les montants.



TABLEAU 4 : RAPPROCHEMENT DU RÉSULTAT PAR ACTION COMME PRÉSENTÉ ET DU RÉSULTAT PAR ACTION RAJUSTÉ1

(en dollars canadiens)

Trois mois clos les Six mois clos les



30 avril 31 janvier 30 avril 30 avril 30 avril



2025 2025 2024 2025 2024

Résultat de base par action - comme présenté

6,28 $ 1,55 $ 1,35 $ 7,81 $ 2,90 $ Rajustements pour les éléments à noter

(4,31)

0,47

0,69

(3,82)

1,15

Résultat de base par action - rajusté

1,97 $ 2,02 $ 2,04 $ 3,99 $ 4,05 $























Résultat dilué par action - comme présenté

6,27 $ 1,55 $ 1,35 $ 7,81 $ 2,89 $ Rajustements pour les éléments à noter

(4,30)

0,47

0,69

(3,82)

1,15

Résultat dilué par action - rajusté

1,97 $ 2,02 $ 2,04 $ 3,99 $ 4,04 $





1 Le résultat par action est calculé en divisant le résultat net attribuable aux actionnaires ordinaires par le nombre moyen pondéré d'actions en circulation au cours de la période. Les totaux peuvent ne pas correspondre à la somme des chiffres, qui ont été arrondis.

Rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires

Le rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires de la Banque consolidée correspond au résultat net comme présenté attribuable aux actionnaires ordinaires, exprimé en pourcentage des capitaux propres moyens attribuables aux actionnaires ordinaires. Le rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires rajusté de la Banque consolidée correspond au résultat net rajusté attribuable aux actionnaires ordinaires exprimé en pourcentage des capitaux propres moyens attribuables aux actionnaires ordinaires. Le rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires rajusté est un ratio financier non conforme aux PCGR et peut être utilisé pour évaluer l'utilisation des capitaux propres par la Banque.

Le rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires pour les secteurs d'exploitation correspond au résultat net attribuable aux actionnaires ordinaires d'un secteur d'exploitation donné exprimé en pourcentage de son capital attribué moyen. La méthode de répartition du capital de la Banque à ses secteurs d'exploitation est essentiellement alignée sur les exigences de Bâle III en matière de fonds propres sous forme d'actions ordinaires. Le ratio de fonds propres de catégorie 1 sous forme d'actions ordinaires utilisé aux fins de la répartition du capital aux secteurs d'exploitation a été de 11,5 % à compter de l'exercice 2024.

TABLEAU 5 : RENDEMENT DES CAPITAUX PROPRES ATTRIBUABLES AUX ACTIONNAIRES ORDINAIRES

(en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire)

Trois mois clos les

Six mois clos les





30 avril

31 janvier

30 avril

30 avril

30 avril





2025

2025

2024

2025

2024

Capitaux propres moyens attribuables aux actionnaires ordinaires

114 585 $

106 133 $

101 137 $

110 708 $

100 573 $ Résultat net attribuable aux actionnaires ordinaires - comme présenté

10 929



2 707



2 374



13 636



5 124

Éléments à noter, après impôt sur le résultat

(7 503)



830



1 225



(6 673)



2 038

Résultat net attribuable aux actionnaires ordinaires - rajusté

3 426 $

3 537 $

3 599 $

6 963 $

7 162 $ Rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires - comme présenté

39,1 %

10,1 %

9,5 %

24,8 %

10,2 % Rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires - rajusté

12,3



13,2



14,5



12,7



14,3



Rendement des capitaux propres corporels attribuables aux actionnaires ordinaires

Les capitaux propres corporels attribuables aux actionnaires ordinaires correspondent aux capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires moins le goodwill, le goodwill théorique et les immobilisations incorporelles théoriques liés aux participations dans Schwab, et d'autres immobilisations incorporelles acquises, déduction faite des passifs d'impôt différé connexes. Le rendement des capitaux propres corporels attribuables aux actionnaires ordinaires (RCPCAAO) correspond au résultat net comme présenté attribuable aux actionnaires ordinaires après ajustement pour exclure l'amortissement après impôt des immobilisations incorporelles acquises, qui sont traitées comme un élément à noter, et exprimé en pourcentage des capitaux propres corporels moyens attribuables aux actionnaires ordinaires. Le RCPCAAO rajusté est calculé à partir du résultat net comme présenté attribuable aux actionnaires ordinaires après ajustement pour exclure tous les éléments à noter et exprimé en pourcentage des capitaux propres corporels moyens attribuables aux actionnaires ordinaires. Les capitaux propres corporels attribuables aux actionnaires ordinaires, le RCPCAAO et le RCPCAAO rajusté peuvent être utilisés pour évaluer l'utilisation des capitaux propres par la Banque. Les capitaux propres corporels attribuables aux actionnaires ordinaires sont une mesure non conforme aux PCGR, et le RCPCAAO et le RCPCAAO rajusté sont des ratios non conformes aux PCGR.

TABLEAU 6 : RENDEMENT DES CAPITAUX PROPRES CORPORELS ATTRIBUABLES AUX ACTIONNAIRES ORDINAIRES

(en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire)

Trois mois clos les

Six mois clos les





30 avril

31 janvier

30 avril

30 avril

30 avril





2025

2025

2024

2025

2024

Capitaux propres moyens attribuables aux actionnaires ordinaires

114 585 $

106 133 $

101 137 $

110 708 $

100 573 $ Goodwill moyen

19 302



19 205



18 380



19 207



18 322

Goodwill théorique et immobilisations incorporelles théoriques moyens liés aux participations dans Schwab

1 304



5 116



6 051



2 924



6 062

Autres immobilisations incorporelles acquises moyennes1

450



482



574



456



595

Passifs d'impôt différé connexes moyens

(236)



(237)



(228)



(236)



(230)

Capitaux propres corporels moyens attribuables aux actionnaires ordinaires

93 765



81 567



76 360



88 357



75 824

Résultat net attribuable aux actionnaires ordinaires -

comme présenté

10 929



2 707



2 374



13 636



5 124

Amortissement des immobilisations incorporelles acquises, après impôt sur le résultat

35



52



62



87



141

Résultat net attribuable aux actionnaires ordinaires après ajustement pour exclure

l'amortissement des immobilisations incorporelles acquises, après impôt sur le résultat

10 964



2 759



2 436



13 723



5 265

Autres éléments à noter, après impôt sur le résultat

(7 538)



778



1 163



(6 760)



1 897

Résultat net attribuable aux actionnaires ordinaires - rajusté

3 426 $

3 537 $

3 599 $

6 963 $

7 162 $ Rendement des capitaux propres corporels attribuables aux actionnaires ordinaires

48,0 %

13,4 %

13,0 %

31,3 %

13,9 % Rendement des capitaux propres corporels attribuables aux actionnaires ordinaires - rajusté

15,0



17,2



19,2



15,9



18,9











































1 Excluent les immobilisations incorporelles liées aux logiciels et aux droits de gestion d'actifs.

RAPPORT DE GESTION DES SECTEURS D'ACTIVITÉ DE LA TD

Aux fins de la présentation de l'information de gestion, l'exploitation et les activités de la Banque s'articulent autour des quatre grands secteurs d'exploitation suivants : Services bancaires personnels et commerciaux au Canada, Services de détail aux États-Unis, Gestion de patrimoine et Assurance et Services bancaires de gros. Les autres activités de la Banque sont regroupées au sein du secteur Siège social.

Les résultats de chaque secteur reflètent les produits, les charges, les actifs et les passifs du secteur. Le cas échéant, la Banque mesure et évalue le rendement de chaque secteur d'après les résultats rajustés et le rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires, et, pour ces secteurs, la Banque indique que la mesure est rajustée. Pour plus de renseignements, se reporter à la section « Notre rendement » du présent document, à la section « Aperçu des résultats financiers » du rapport de gestion de 2024 de la Banque et à la note 28 des états financiers consolidés annuels de la Banque pour l'exercice clos le 31 octobre 2024. À compter du premier trimestre de 2025, certains investissements dans l'infrastructure de gouvernance et de contrôle aux États-Unis, y compris les coûts liés au redressement du programme de LCBA-BSA aux États-Unis, qui étaient précédemment présentés dans le secteur Siège social sont maintenant présentés dans le secteur Services de détails aux États-Unis. Les montants comparatifs ont été reclassés afin de les rendre conformes à la présentation adoptée pour la période considérée.

La provision pour pertes sur créances relative aux actifs financiers productifs (étape 1 et étape 2) et dépréciés (étape 3), aux engagements de prêt et aux contrats de garantie financière est comptabilisée dans les secteurs respectifs.

Les produits d'intérêts nets au sein du secteur Services bancaires de gros sont présentés en équivalence fiscale, ce qui signifie que la valeur d'un produit non imposable ou exonéré d'impôt, comme les dividendes, est ajustée à la valeur équivalente avant impôt. L'équivalence fiscale permet à la Banque de mesurer les produits tirés de toutes les valeurs mobilières et de tous les prêts de manière uniforme. Elle procure en outre des éléments de comparaison plus significatifs des produits d'intérêts nets avec ceux d'institutions semblables. La majoration en équivalence fiscale des produits d'intérêts nets et de la charge d'impôt sur le résultat présentée dans le secteur Services bancaires de gros est reprise dans le secteur Siège social. Le rajustement de l'équivalence fiscale pour le trimestre s'est établi à 13 millions de dollars, par rapport à 15 millions de dollars pour le trimestre précédent et à 4 millions de dollars au deuxième trimestre de l'exercice précédent.

Le 12 février 2025, la Banque a vendu la totalité de sa participation en actions restante dans Schwab. Avant la vente, la Banque comptabilisait sa participation dans Schwab selon la méthode de la mise en équivalence et la quote-part du résultat net de sa participation dans Schwab était présentée dans le secteur Services de détail aux États-Unis. Les montants pour l'amortissement des immobilisations incorporelles acquises, les charges d'acquisition et d'intégration liées à la transaction avec Schwab et la quote-part de la Banque des charges de restructuration et autres charges engagées par Schwab sont comptabilisés dans le secteur Siège social. Pour de plus amples renseignements, se reporter à la section « Événements importants ».

TABLEAU 7 : SERVICES BANCAIRES PERSONNELS ET COMMERCIAUX AU CANADA













(en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire)



Trois mois clos les

Six mois clos les





30 avril

31 janvier

30 avril

30 avril

30 avril





2025

2025

2024

2025

2024

Produits d'intérêts nets

4 023 $

4 135 $

3 812 $

8 158 $

7 645 $ Produits autres que d'intérêts

968



1 014



1 027



1 982



2 078

Total des produits

4 991



5 149



4 839



10 140



9 723

Provision (reprise de provision) pour pertes sur créances -

actifs dépréciés

428



459



397



887



761

Provision (reprise de provision) pour pertes sur créances -

actifs productifs

194



62



70



256



129

Total de la provision (reprise de provision) pour pertes sur créances

622



521



467



1 143



890

Charges autres que d'intérêts

2 052



2 086



1 957



4 138



3 941

Charge (recouvrement) d'impôt sur le résultat

649



711



676



1 360



1 368

Résultat net

1 668 $

1 831 $

1 739 $

3 499 $

3 524 $

































Principaux volumes et ratios





























Rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires1

28,9 %

31,4 %

32,9 %

30,2 %

33,8 % Marge d'intérêts nette (y compris sur les actifs titrisés)2

2,82



2,81



2,84



2,82



2,84

Ratio d'efficience

41,1



40,5



40,4



40,8



40,5

Nombre de succursales de détail au Canada

1 059



1 063



1 062



1 059



1 062

Nombre moyen d'équivalents temps plein

27 371



27 422



29 053



27 397



29 163







1 Le ratio de fonds propres de catégorie 1 sous forme d'actions ordinaires utilisé aux fins de la répartition du capital aux secteurs d'exploitation était de 11,5 %. 2 La marge d'intérêts nette est calculée en divisant les produits d'intérêts nets par les actifs productifs d'intérêts moyens. Les actifs productifs d'intérêts moyens utilisés dans le calcul de la marge d'intérêts nette sont une mesure financière non conforme aux PCGR. Pour plus de renseignements sur ces mesures, se reporter à la rubrique « Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières » de la section « Notre rendement » du présent document et à la section « Glossaire » du rapport de gestion du deuxième trimestre de 2025 de la Banque.

Par rapport au trimestre correspondant de l'exercice précédent - T2 2025 par rapport au T2 2024

Le résultat net du secteur Services bancaires personnels et commerciaux au Canada pour le trimestre s'est établi à 1 668 millions de dollars, en baisse de 71 millions de dollars, ou 4 %, par rapport à celui du deuxième trimestre de l'exercice précédent, reflétant principalement une augmentation de la provision pour pertes sur créances et une hausse des charges autres que d'intérêts, en partie contrebalancées par la hausse des produits. Le rendement annualisé des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires pour le trimestre a été de 28,9 %, contre 32,9 % pour le deuxième trimestre de l'exercice précédent.

Les produits pour le trimestre se sont élevés à 4 991 millions de dollars, en hausse de 152 millions de dollars, ou 3 %, par rapport à ceux du deuxième trimestre de l'exercice précédent. Les produits d'intérêts nets se sont établis à 4 023 millions de dollars, en hausse de 211 millions de dollars, ou 6 %, reflétant essentiellement la croissance des volumes. Le volume moyen des prêts a augmenté de 21 milliards de dollars, ou 4 %, témoignant de la croissance de 3 % des prêts aux particuliers et de 6 % des prêts aux entreprises. Le volume moyen des dépôts a progressé de 25 milliards de dollars, ou 5 %, reflétant la croissance de 4 % des dépôts de particuliers et de 8 % des dépôts d'entreprises. La marge d'intérêts nette s'est établie à 2,82 %, une diminution de 2 pdb attribuable principalement aux changements apportés à la composition du bilan reflétant la transition des prêts indexés au taux des acceptations bancaires vers le taux canadien moyen des opérations de pension à un jour (CORRA). Les produits autres que d'intérêts se sont établis à 968 millions de dollars, en baisse de 59 millions de dollars, ou 6 %, par rapport à ceux du deuxième trimestre de l'exercice précédent, reflétant essentiellement la baisse des frais en raison de la transition des prêts indexés au taux des acceptations bancaires vers le taux CORRA à l'exercice précédent, l'incidence connexe étant compensée dans les produits d'intérêts nets.

La provision pour pertes sur créances pour le trimestre s'est établie à 622 millions de dollars, en hausse de 155 millions de dollars par rapport à celle du deuxième trimestre de l'exercice précédent. La provision pour pertes sur créances relative aux actifs dépréciés s'est établie à 428 millions de dollars, en hausse de 31 millions de dollars, ou 8 %, reflétant essentiellement la migration du crédit dans les portefeuilles de prêts à la consommation. La provision pour pertes sur créances relative aux actifs productifs s'est établie à 194 millions de dollars, en hausse de 124 millions de dollars par rapport à celle de la période correspondante de l'exercice précédent. Les provisions relatives aux actifs productifs pour le trimestre considéré reflètent essentiellement l'incidence de l'incertitude politique et commerciale sur le crédit, y compris les superpositions et une mise à jour des prévisions macroéconomiques. Le total de la provision pour pertes sur créances, exprimé en pourcentage annualisé du volume des prêts, s'est établi à 0,44 %, en hausse de 10 pdb par rapport à celui du deuxième trimestre de l'exercice précédent.

Les charges autres que d'intérêts pour le trimestre se sont élevées à 2 052 millions de dollars, en hausse de 95 millions de dollars, ou 5 %, par rapport à celles du deuxième trimestre de l'exercice précédent, reflétant principalement l'accroissement des coûts liés à la technologie et des autres charges d'exploitation.

Le ratio d'efficience pour le trimestre s'est établi à 41,1 %, contre 40,4 % pour le deuxième trimestre de l'exercice précédent.

Par rapport au trimestre précédent - T2 2025 par rapport au T1 2025

Le résultat net du secteur Services bancaires personnels et commerciaux au Canada pour le trimestre s'est établi à 1 668 millions de dollars, en baisse de 163 millions de dollars, ou 9 %, par rapport à celui du trimestre précédent, reflétant principalement la baisse des produits et l'augmentation de la provision pour pertes sur créances, en partie contrebalancées par une diminution des charges autres que d'intérêts. Le rendement annualisé des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires pour le trimestre a été de 28,9 %, contre 31,4 % pour le trimestre précédent.

Les produits ont diminué de 158 millions de dollars, ou 3 %, en regard de ceux du trimestre précédent. Les produits d'intérêts nets ont diminué de 112 millions de dollars, ou 3 %, en raison du fait que le deuxième trimestre comptait moins de jours, en partie contrebalancé par la croissance des volumes. Le volume moyen des prêts a augmenté de 2 milliards de dollars, demeurant relativement stable par rapport à celui du trimestre précédent. Le volume moyen des dépôts a augmenté de 1 milliard de dollars, demeurant pratiquement inchangé par rapport à celui du trimestre précédent. La marge d'intérêts nette s'est établie à 2,82 %, une augmentation de 1 pdb attribuable principalement à l'augmentation des marges sur les prêts. À l'aube du troisième trimestre, bien que de nombreux facteurs puissent avoir une incidence sur les marges, nous nous attendons une fois de plus à ce que la marge d'intérêts nette demeure relativement stable6. Les produits autres que d'intérêts ont diminué de 46 millions de dollars, ou 5 %, par rapport à ceux du trimestre précédent, reflétant une baisse des produits tirés des comptes à honoraires.

La provision pour pertes sur créances pour le trimestre s'est établie à 622 millions de dollars, en hausse de 101 millions de dollars par rapport à celle du trimestre précédent. La provision pour pertes sur créances relative aux actifs dépréciés s'est établie à 428 millions de dollars, une baisse de 31 millions de dollars, ou 7 %, constatée dans les portefeuilles de prêts à la consommation et aux entreprises. La provision pour pertes sur créances relative aux actifs productifs s'est établie à 194 millions de dollars, en hausse de 132 millions de dollars. Les provisions relatives aux actifs productifs pour le trimestre considéré reflètent essentiellement l'incidence de l'incertitude politique et commerciale sur le crédit, y compris les superpositions et une mise à jour des prévisions macroéconomiques. Le total de la provision pour pertes sur créances, exprimé en pourcentage annualisé du volume des prêts, s'est établi à 0,44 %, en hausse de 9 pdb par rapport à celui du trimestre précédent.

Les charges autres que d'intérêts ont diminué de 34 millions de dollars, ou 2 %, par rapport à celles du trimestre précédent, en raison surtout du fait que le deuxième trimestre comptait moins de jours, de l'incidence de l'initiative de rémunération fondée sur des actions de la TD du trimestre précédent et de la baisse des autres charges d'exploitation.

Le ratio d'efficience a été de 41,1 %, contre 40,5 % pour le trimestre précédent.

Depuis le début de l'exercice - T2 2025 par rapport au T2 2024

Le résultat net du secteur Services bancaires personnels et commerciaux au Canada pour les six mois clos le 30 avril 2025 s'est établi à 3 499 millions de dollars, en baisse de 25 millions de dollars, ou 1 %, par rapport à celui de la période correspondante de l'exercice précédent, reflétant des augmentations de la provision pour pertes sur créances et des charges autres que d'intérêts, en partie contrebalancées par la hausse des produits. Le rendement annualisé des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires pour la période a été de 30,2 %, contre 33,8 % pour la période correspondante de l'exercice précédent.

Les produits pour la période ont été de 10 140 millions de dollars, en hausse de 417 millions de dollars, ou 4 %, en regard de ceux de la période correspondante de l'exercice précédent. Les produits d'intérêts nets se sont établis à 8 158 millions de dollars, en hausse de 513 millions de dollars, ou 7 %, par rapport à ceux de la période correspondante de l'exercice précédent, reflétant principalement la croissance des volumes. Le volume moyen des prêts a augmenté de 23 milliards de dollars, ou 4 %, témoignant de la croissance de 4 % des prêts aux particuliers et de 6 % des prêts aux entreprises. Le volume moyen des dépôts a progressé de 25 milliards de dollars, ou 5 %, reflétant la croissance de 4 % des dépôts de particuliers et de 8 % des dépôts d'entreprises. La marge d'intérêts nette s'est établie à 2,82 %, une diminution de 2 pdb attribuable principalement aux changements apportés à la composition du bilan reflétant la transition des prêts indexés au taux des acceptations bancaires vers le taux CORRA. Les produits autres que d'intérêts se sont établis à 1 982 millions de dollars, en baisse de 96 millions de dollars, ou 5 %, reflétant la baisse des frais en raison de la transition des prêts indexés au taux des acceptations bancaires vers le taux CORRA à l'exercice précédent, l'incidence connexe étant compensée dans les produits d'intérêts nets, le tout en partie contrebalancé par la hausse de produits tirés des comptes à honoraires.

La provision pour pertes sur créances s'est établie à 1 143 millions de dollars, en hausse de 253 millions de dollars par rapport à celle de la période correspondante de l'exercice précédent. La provision pour pertes sur créances relative aux actifs dépréciés s'est établie à 887 millions de dollars, en hausse de 126 millions de dollars, ou 17 %, reflet essentiellement d'une migration du crédit dans les portefeuilles de prêts à la consommation. La provision pour pertes sur créances relative aux actifs productifs s'est établie à 256 millions de dollars, en hausse de 127 millions de dollars par rapport à celle de la période correspondante de l'exercice précédent. Les provisions relatives aux actifs productifs pour l'exercice considéré reflètent essentiellement l'incidence de l'incertitude politique et commerciale sur le crédit, y compris les superpositions et une mise à jour des prévisions macroéconomiques, ainsi que la croissance des volumes. Le total de la provision pour pertes sur créances, exprimé en pourcentage annualisé du volume des prêts, s'est établi à 0,39 %, en hausse de 7 pdb par rapport à celui de la période correspondante de l'exercice précédent.

Les charges autres que d'intérêts se sont élevées à 4 138 millions de dollars, en hausse de 197 millions de dollars, ou 5 %, par rapport à celles de la période correspondante de l'exercice précédent, reflétant l'accroissement des coûts liés à la technologie et des autres charges d'exploitation.

Le ratio d'efficience a été de 40,8 %, contre 40,5 % pour la période correspondante de l'exercice précédent.

Services de détail aux États-Unis

Mise à jour sur les activités de restructuration du bilan aux États-Unis

La Banque a continué de se concentrer sur la mise en œuvre de ses mesures de restructuration du bilan présentées dans le rapport de gestion de 2024 pour s'assurer de pouvoir continuer de répondre aux besoins financiers des clients aux États-Unis sans dépasser la limite s'appliquant à l'actif total combiné de TD Bank, N.A. et TD Bank USA, N.A. (la « Banque aux États-Unis »).

Comme il a été présenté précédemment, la Banque prévoit repositionner son portefeuille de placements aux États-Unis en vendant jusqu'à 50 milliards de dollars américains de titres de placement dégageant un rendement plus faible et en réinvestissant le produit de la vente dans des actifs ayant une composition similaire, mais dégageant un rendement plus élevé. Au cours du deuxième trimestre de l'exercice 2025, la Banque a vendu environ 3,1 milliards de dollars américains d'obligations, ce qui a entraîné une perte de 199 millions de dollars américains avant impôt. Dans l'ensemble, depuis l'annonce des activités de restructuration du bilan aux États-Unis le 10 octobre 2024, jusqu'au 30 avril 2025, la Banque a vendu environ 19 milliards de dollars américains d'obligations de son portefeuille de placements aux États-Unis, entraînant une perte totale de 1,1 milliard de dollars américains avant impôt. Entre le 1er mai 2025 et le 21 mai 2025, la Banque a vendu une autre tranche de 4,3 milliards de dollars américains d'obligations, entraînant une perte de 178 millions de dollars américains avant impôt. La Banque prévoit conclure le repositionnement de son portefeuille de placements au plus tard au cours du premier semestre de l'année civile 2025 et estime que l'avantage découlant de ces ventes sur les produits d'intérêts nets pour l'exercice 2025 devrait se situer dans le haut de la fourchette de 300 millions de dollars américains à 500 millions de dollars américains avant impôt7 indiquée précédemment.

De plus, la Banque vise toujours à réduire les actifs de la Banque aux États-Unis d'environ 10 % par rapport au niveau des actifs au 30 septembre 2024, principalement au moyen de la vente ou de la liquidation de certains portefeuilles de prêts américains non évolutifs ou secondaires qui ne cadrent pas avec la stratégie ciblée du secteur Services de détail aux États-Unis ou dont le rendement des placements est plus faible, notamment les portefeuilles de prêts correspondants, de prêts hypothécaires résidentiels géants, de prêts relatifs aux exportations et importations et de services commerciaux aux concessionnaires. Cette réduction d'actifs ainsi que la diminution naturelle du bilan devraient être en grande partie achevées d'ici la fin de l'exercice 2025 et réduire les produits d'intérêts nets de l'exercice 2025 du secteur Services de détail aux États-Unis d'environ 200 millions de dollars américains à 225 millions de dollars américains avant impôt8.

Au cours du trimestre, la Banque a conclu la vente de 8,6 milliards de dollars américains de certains prêts hypothécaires résidentiels aux États-Unis (les « prêts correspondants »), ce qui a donné lieu à la comptabilisation d'une perte, y compris les coûts de transaction, de 564 millions de dollars américains avant impôt; les produits d'intérêts nets ont baissé de 25 millions de dollars américains en raison du rééquilibrage des couvertures connexes avant la conclusion de la vente de prêts correspondants. De plus, les prêts ont été réduits de 2 milliards de dollars américains par suite de la liquidation et de la vente de prêts dans les portefeuilles de prêts américains secondaires. La Banque a affecté le produit tiré de la vente des prêts et des échéances des placements, ainsi que les fonds en caisse, au remboursement d'un montant de 4 milliards de dollars américains d'emprunts à court terme. Par conséquent, au 30 avril 2025, l'actif total combiné de la Banque aux États-Unis s'élevait à 399 milliards de dollars américains. Entre le 1er mai 2025 et le 21 mai 2025, la Banque a remboursé un montant supplémentaire de 7 milliards de dollars américains au titre d'emprunts bancaires à l'aide de la vente de prêts, des échéances de placement et des niveaux de trésorerie normalisés.

Au 31 mars 2025, l'actif total combiné de la Banque aux États-Unis, mesuré conformément à l'ordonnance sur consentement de l'OCC qui utilise la moyenne des soldes au comptant au 31 décembre 2024 et au 31 mars 2025, s'élevait à 405 milliards de dollars américains.

En tout, le total des pertes associées aux activités de restructuration du bilan aux États-Unis de la Banque du 10 octobre 2024 au 30 avril 2025 s'élève à 1 666 millions de dollars américains avant impôt ou 1 250 millions de dollars américains après impôt. Dans l'ensemble, les mesures de restructuration du bilan de la Banque devraient entraîner une perte pouvant atteindre 1,5 milliard de dollars américains après impôt et avoir une incidence sur les fonds propres à mesure qu'elles sont réalisées7, 8.

Outre les réductions d'actifs communiquées le 10 octobre 2024, la Banque a pris la décision stratégique de liquider progressivement les activités de financement offert aux points de vente s'élevant à environ 3 milliards de dollars américains, destinées aux détaillants tiers. Cette décision s'inscrit dans les efforts de la Banque visant à réduire les portefeuilles spécialisés et non évolutifs qui ne cadrent pas avec la stratégie ciblée de la Banque.

TABLEAU 8 : SERVICES DE DÉTAIL AUX ÉTATS-UNIS















(en millions de dollars, sauf indication contraire)



Trois mois clos les

Six mois clos les







30 avril

31 janvier

30 avril

30 avril

30 avril



Dollars canadiens 2025

2025

2024

2025

2024



Produits d'intérêts nets - comme présentés

3 038 $

3 064 $

2 841 $

6 102 $

5 740 $

Produits d'intérêts nets - rajustés1, 2

3 074



3 064



2 841



6 138



5 740



Produits (pertes) autres que d'intérêts - comme présentés

(445)



(282)



606



(727)



1 210



Produits autres que d'intérêts - rajustés1, 3

648



645



606



1 293



1 210



Total des produits - comme présenté

2 593



2 782



3 447



5 375



6 950



Total des produits - rajusté1, 2, 3

3 722



3 709



3 447



7 431



6 950



Provision (reprise de provision) pour pertes sur créances - actifs dépréciés

309



529



311



838



688



Provision (reprise de provision) pour pertes sur créances - actifs productifs

133



(78)



69



55



77



Total de la provision (reprise de provision) pour pertes sur créances

442



451



380



893



765



Charges autres que d'intérêts - comme présentées

2 338



2 380



2 694



4 718



5 153



Charges autres que d'intérêts - rajustées1, 4

2 338



2 380



1 976



4 718



4 024



Charge (recouvrement) d'impôt sur le résultat - comme présenté

(229)



(192)



49



(421)



32



Charge (recouvrement) d'impôt sur le résultat - rajusté1

53



39



75



92



159



Résultat net des Services bancaires de détail aux

États-Unis - comme présenté

42



143



324



185



1 000



Résultat net des Services bancaires de détail aux

États-Unis - rajusté1

889



839



1 016



1 728



2 002



Quote-part du résultat net de la participation dans Schwab5, 6

78



199



183



277



377



Résultat net - comme présenté

120 $

342 $

507 $

462 $

1 377 $

Résultat net - rajusté1

967



1 038



1 199



2 005



2 379







































Dollars américains

Produits d'intérêts nets - comme présentés

2 136 $

2 160 $

2 094 $

4 296 $

4 235 $

Produits d'intérêts nets - rajustés1, 2

2 161



2 160



2 094



4 321



4 235



Produits (pertes) autres que d'intérêts - comme présentés

(306)



(198)



446



(504)



892



Produits autres que d'intérêts - rajustés1, 3

457



454



446



911



892



Total des produits - comme présenté

1 830



1 962



2 540



3 792



5 127



Total des produits - rajusté1, 2, 3

2 618



2 614



2 540



5 232



5 127



Provision (reprise de provision) pour pertes sur créances - actifs dépréciés

216



371



229



587



508



Provision (reprise de provision) pour pertes sur créances - actifs productifs

95



(53)



51



42



57



Total de la provision (reprise de provision) pour pertes sur créances

311



318



280



629



565



Charges autres que d'intérêts - comme présentées

1 644



1 675



1 980



3 319



3 795



Charges autres que d'intérêts - rajustées1, 4

1 644



1 675



1 455



3 319



2 970



Charge (recouvrement) d'impôt sur le résultat - comme présenté

(160)



(136)



37



(296)



25



Charge (recouvrement) d'impôt sur le résultat - rajusté1

37



27



56



64



118



Résultat net des Services bancaires de détail aux

États-Unis - comme présenté

35



105



243



140



742



Résultat net des Services bancaires de détail aux

États-Unis - rajusté1

626



594



749



1 220



1 474



Quote-part du résultat net de la participation dans Schwab5, 6

54



142



136



196



280



Résultat net - comme présenté

89 $

247 $

379 $

336 $

1 022 $

Résultat net - rajusté1

680



736



885



1 416



1 754







































Principaux volumes et ratios































Rendement des capitaux propres attribuables aux

actionnaires ordinaires - comme présenté7

1,1 %

2,9 %

4,7 %

2,1 %

6,4 %

Rendement des capitaux propres attribuables aux

actionnaires ordinaires - rajusté1, 7

8,8



8,6



11,0



8,7



11,0



Marge d'intérêts nette - comme présentée1, 8

3,00



2,86



2,99



2,93



3,01



Marge d'intérêts nette - rajustée1, 8

3,04



2,86



2,99



2,95



3,01



Ratio d'efficience - comme présenté

89,8



85,4



78,0



87,5



74,0



Ratio d'efficience - rajusté1

62,8



64,1



57,3



63,4



57,9



Actifs administrés (en milliards de dollars américains)9

45 $

43 $

40 $

45 $

40 $

Actifs gérés (en milliards de dollars américains)9

9



9



7



9



7



Nombre de succursales de détail aux États-Unis

1 137



1 134



1 167



1 137



1 167



Nombre moyen d'équivalents temps plein

28 604



28 276



27 957



28 437



27 971





















































Pour plus de renseignements sur l'utilisation par la Banque de mesures financières non conformes aux PCGR, se reporter à la rubrique « Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières » de la section « Notre rendement » du présent document. Les produits d'intérêts nets rajustés excluent l'élément à noter suivant : Restructuration du bilan aux États-Unis (incidence du rééquilibrage des couvertures de prêt avant la conclusion de la vente de prêts correspondants) - deuxième trimestre de 2025 : 36 millions de dollars ou 25 millions de dollars américains (26 millions de dollars après impôt ou 19 millions de dollars américains après impôt); cumul de l'exercice 2025 : 36 millions de dollars ou 25 millions de dollars américains (26 millions de dollars après impôt ou 19 millions de dollars américains après impôt). Les produits autres que d'intérêts rajustés excluent l'élément à noter suivant : Restructuration du bilan aux États-Unis - deuxième trimestre de 2025 : 1 093 millions de dollars ou 763 millions de dollars américains (821 millions de dollars après impôt ou 572 millions de dollars américains après impôt); premier trimestre de 2025 : 927 millions de dollars ou 652 millions de dollars américains (696 millions de dollars après impôt ou 489 millions de dollars américains après impôt); cumul de l'exercice 2025 : 2 020 millions de dollars ou 1 415 millions de dollars américains (1 517 millions de dollars après impôt ou 1 061 millions de dollars américains après impôt). Les charges autres que d'intérêts rajustées excluent les éléments à noter suivants : Cotisation spéciale de la FDIC - deuxième trimestre de 2024 : 103 millions de dollars ou 75 millions de dollars américains (77 millions de dollars après impôt ou 56 millions de dollars américains après impôt); cumul de l'exercice 2024 : 514 millions de dollars ou 375 millions de dollars américains (387 millions de dollars après impôt ou 282 millions de dollars américains après impôt). Charges relatives à la résolution globale des enquêtes sur le programme de LCBA-BSA aux États-Unis de la Banque - deuxième trimestre de 2024 : 615 millions de dollars ou 450 millions de dollars américains (avant et après impôt); cumul de l'exercice 2024 : 615 millions de dollars ou 450 millions de dollars américains (avant et après impôt). La quote-part de la Banque du résultat de Schwab est présentée avec un décalage d'un mois. Pour plus de renseignements, se reporter à la note 7 des états financiers consolidés intermédiaires du deuxième trimestre de 2025 de la Banque. Les montants après impôt pour l'amortissement des immobilisations incorporelles acquises, la quote-part de la Banque des charges d'acquisition et d'intégration liées à l'acquisition de TD Ameritrade par Schwab, la quote-part de la Banque des charges de restructuration de Schwab et la quote-part de la Banque de la charge liée à la cotisation spéciale de la FDIC de Schwab sont comptabilisés dans le secteur Siège social. Le ratio de fonds propres de catégorie 1 sous forme d'actions ordinaires utilisé aux fins de la répartition du capital aux secteurs d'exploitation était de 11,5 %. La marge d'intérêts nette est calculée en divisant les produits d'intérêts nets du secteur Services de détail aux États-Unis par les actifs productifs d'intérêts moyens, sans tenir compte de l'incidence liée aux conventions sur les comptes de passage et de l'incidence des dépôts intersociétés et des sûretés sous forme de trésorerie, ce qui, selon la direction, reflète mieux la performance du secteur. En outre, la valeur des produits d'intérêts exonérés d'impôt est rajustée à la valeur équivalente avant impôt. En ce qui a trait aux titres de placement, l'ajustement de réévaluation à la juste valeur est compris dans le calcul des actifs productifs d'intérêts moyens. Les produits d'intérêts nets et les actifs productifs d'intérêts moyens utilisés dans le calcul sont des mesures financières non conformes aux PCGR. La direction est d'avis que ce mode de calcul reflète mieux le rendement du secteur. Pour des renseignements additionnels sur cette mesure, se reporter à la section « Glossaire » du rapport de gestion du deuxième trimestre de 2025 de la Banque.

Par rapport au trimestre correspondant de l'exercice précédent - T2 2025 par rapport au T2 2024

Le résultat net comme présenté du secteur Services de détail aux États-Unis pour le trimestre s'est élevé à 120 millions de dollars (89 millions de dollars américains), en baisse de 387 millions de dollars (290 millions de dollars américains), ou 76 % (77 % en dollars américains), par rapport à celui du deuxième trimestre de l'exercice précédent. Sur une base rajustée, le résultat net pour le trimestre s'est élevé à 967 millions de dollars (680 millions de dollars américains), en baisse de 232 millions de dollars (205 millions de dollars américains), ou 19 % (23 % en dollars américains). Le rendement annualisé des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires comme présenté et rajusté pour le trimestre a été respectivement de 1,1 % et 8,8 %, contre respectivement 4,7 % et 11,0 % pour le deuxième trimestre de l'exercice précédent.

Le résultat net du secteur Services de détail aux États-Unis tient compte de la contribution des Services bancaires de détail aux États-Unis et de la participation de la Banque dans Schwab. Le résultat net comme présenté de la participation de la Banque dans Schwab pour le trimestre s'est élevé à 78 millions de dollars (54 millions de dollars américains), en baisse de 105 millions de dollars (82 millions de dollars américains), ou 57 % (60 % en dollars américains), par rapport à celui du deuxième trimestre de l'exercice précédent.

Le résultat net comme présenté des Services bancaires de détail aux États-Unis s'est établi à 42 millions de dollars (35 millions de dollars américains), en baisse de 282 millions de dollars (208 millions de dollars américains), ou 87 % (86 % en dollars américains) par rapport à celui du deuxième trimestre de l'exercice précédent, reflétant principalement l'incidence des activités de restructuration du bilan aux États-Unis, l'accroissement des investissements dans l'infrastructure de gouvernance et de contrôle, y compris les coûts liés au redressement du programme de LCBA-BSA aux États-Unis, et l'augmentation de la provision pour pertes sur créances, le tout en partie contrebalancé par l'incidence des charges relatives à la résolution globale des enquêtes sur le programme de LCBA-BSA aux États‑Unis de la Banque et la charge liée à la cotisation spéciale de la FDIC au deuxième trimestre de l'exercice précédent. Le résultat net rajusté des Services bancaires de détail aux États-Unis s'est établi à 889 millions de dollars (626 millions de dollars américains), en baisse de 127 millions de dollars (123 millions de dollars américains), ou 13 % (16 % en dollars américains) par rapport à celui du deuxième trimestre de l'exercice précédent, témoignant de l'accroissement des investissements dans l'infrastructure de gouvernance et de contrôle, y compris les coûts liés au redressement du programme de LCBA-BSA aux États-Unis, et de l'augmentation de la provision pour pertes sur créances, en partie contrebalancés par l'augmentation des produits.

Les produits comme présentés pour le trimestre se sont élevés à 1 830 millions de dollars américains, en baisse de 710 millions de dollars américains, ou 28 %, par rapport à ceux du deuxième trimestre de l'exercice précédent. Sur une base rajustée, les produits pour le trimestre se sont établis à 2 618 millions de dollars américains, en hausse de 78 millions de dollars américains, ou 3 %. Les produits d'intérêts nets comme présentés se sont chiffrés à 2 136 millions de dollars américains, en hausse de 42 millions de dollars américains, ou 2 %, et les produits d'intérêts nets rajustés se sont chiffrés à 2 161 millions de dollars américains, en hausse de 67 millions de dollars américains, ou 3 %, en raison de l'incidence des activités de restructuration du bilan aux États-Unis et de l'augmentation des marges sur les dépôts, en partie contrebalancées par l'ajustement lié à certains coûts différés d'acquisition de produits (l'« ajustement des coûts différés »). La marge d'intérêts nette comme présentée a augmenté de 1 pdb pour s'établir à 3,00 %, et la marge d'intérêts nette rajustée a augmenté de 5 pdb pour s'établir à 3,04 %, en raison de l'incidence des activités de restructuration du bilan aux États-Unis et de l'augmentation des marges sur les dépôts, en partie contrebalancées par le maintien des niveaux de liquidités élevés (ce qui a eu une incidence défavorable de 8 pdb sur la marge d'intérêts nette) et l'ajustement des coûts différés. Les produits autres que d'intérêts comme présentés correspondaient à une perte de 306 millions de dollars américains, soit des produits autres que d'intérêts en baisse de 752 millions de dollars américains par rapport à ceux du deuxième trimestre de l'exercice précédent témoignant de l'incidence des activités de restructuration du bilan aux États‑Unis, en partie contrebalancée par la croissance des produits tirés des comptes à honoraires. Sur une base rajustée, les produits autres que d'intérêts se sont établis à 457 millions de dollars américains, en hausse de 11 millions de dollars américains, ou 2 %, par rapport à ceux du deuxième trimestre de l'exercice précédent, reflet de la croissance des produits tirés des comptes à honoraires.

Le volume moyen des prêts a diminué de 6 milliards de dollars américains, ou 3 %, en regard de celui du deuxième trimestre de l'exercice précédent. Les prêts aux particuliers ont diminué de 2 % et les prêts aux entreprises, de 4 %, reflet des activités de restructuration du bilan aux États-Unis. Compte non tenu de l'incidence des portefeuilles de prêts identifiés comme destinés à la vente ou à la liquidation dans le cadre de notre programme de restructuration du bilan aux États-Unis, les volumes moyens de prêts ont augmenté de 3 milliards de dollars américains, ou 2 %9, 10. Les volumes moyens des dépôts ont diminué de 7 milliards de dollars américains, ou 2 %, reflet d'une baisse de 7 % des dépôts des comptes de passage et d'une baisse de 4 % des dépôts d'entreprises, en partie contrebalancées par une hausse de 3 % des dépôts de particuliers.

Au 30 avril 2025, les actifs administrés s'élevaient à 45 milliards de dollars américains, en hausse de 5 milliards de dollars américains, ou 13 %, par rapport à ceux du deuxième trimestre de l'exercice précédent, reflétant la croissance de l'actif net. Les actifs gérés s'élevaient à 9 milliards de dollars américains au 30 avril 2025, en hausse de 2 milliards de dollars américains, ou 29 %, par rapport à ceux du deuxième trimestre de l'exercice précédent.

La provision pour pertes sur créances pour le trimestre s'est établie à 311 millions de dollars américains, en hausse de 31 millions de dollars américains par rapport à celle du deuxième trimestre de l'exercice précédent. La provision pour pertes sur créances relative aux actifs dépréciés s'est établie à 216 millions de dollars américains, en baisse de 13 millions de dollars américains, ou 6 %, en grande partie constatée dans les portefeuilles de prêts à la consommation. La provision pour pertes sur créances relative aux actifs productifs s'est établie à 95 millions de dollars américains, en hausse de 44 millions de dollars américains par rapport à celle de la période correspondante de l'exercice précédent. Les provisions relatives aux actifs productifs pour le trimestre considéré reflètent essentiellement l'incidence de l'incertitude politique et commerciale sur le crédit, y compris les superpositions et une mise à jour des prévisions macroéconomiques, en partie contrebalancée par la baisse des volumes. Exprimée en pourcentage annualisé du volume des prêts, la provision pour pertes sur créances du secteur Services de détail aux États‑Unis, qui comprend uniquement la quote-part de la Banque de la provision pour pertes sur créances du portefeuille de cartes stratégiques aux États-Unis, s'est élevée à 0,70 %, en hausse de 10 pdb par rapport à celle du deuxième trimestre de l'exercice précédent.

À compter du premier trimestre de 2025, les charges autres que d'intérêts du secteur Services de détail aux États-Unis comprennent certains investissements dans l'infrastructure de gouvernance et de contrôle aux États-Unis, y compris les coûts liés au redressement du programme de LCBA-BSA aux États-Unis, qui étaient précédemment présentés dans le secteur Siège social. Les montants comparatifs ont été reclassés afin de les rendre conformes à la présentation adoptée pour la période considérée. Les charges autres que d'intérêts comme présentées pour le trimestre se sont établies à 1 644 millions de dollars américains, en baisse de 336 millions de dollars américains, ou 17 %, par rapport à celles du deuxième trimestre de l'exercice précédent, reflétant l'incidence des charges relatives à la résolution globale des enquêtes sur le programme de LCBA-BSA aux États-Unis de la Banque et la charge liée à la cotisation spéciale de la FDIC au deuxième trimestre de l'exercice précédent, le tout en partie contrebalancé par l'accroissement des investissements dans l'infrastructure de gouvernance et de contrôle, notamment les coûts de 110 millions de dollars américains liés au redressement du programme de LCBA-BSA aux États-Unis, et par la hausse des charges de personnel au cours du trimestre considéré. Nos investissements dans l'infrastructure de gouvernance et de contrôle au cours du trimestre ont été plus élevés en regard de ceux du deuxième trimestre de l'exercice précédent en raison des efforts de redressement qui se sont poursuivis au cours de la période considérée. Sur une base rajustée, les charges autres que d'intérêts ont augmenté de 189 millions de dollars américains, ou 13 %, reflétant l'accroissement des investissements dans l'infrastructure de gouvernance et de contrôle, y compris les coûts liés au redressement du programme de LCBA-BSA, et la hausse des charges de personnel.

Le ratio d'efficience comme présenté et le ratio d'efficience rajusté pour le trimestre se sont établis respectivement à 89,8 % et 62,8 %, contre respectivement 78,0 % et 57,3 % pour le deuxième trimestre de l'exercice précédent.

Par rapport au trimestre précédent - T2 2025 par rapport au T1 2025

Le résultat net comme présenté du secteur Services de détail aux États-Unis s'est élevé à 120 millions de dollars (89 millions de dollars américains), en baisse de 222 millions de dollars (158 millions de dollars américains), ou 65 % (64 % en dollars américains), par rapport à celui du trimestre précédent. Sur une base rajustée, le résultat net pour le trimestre s'est élevé à 967 millions de dollars (680 millions de dollars américains), en baisse de 71 millions de dollars (56 millions de dollars américains), ou 7 % (8 % en dollars américains). Le rendement annualisé des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires comme présenté et rajusté pour le trimestre a été respectivement de 1,1 % et 8,8 %, contre respectivement 2,9 % et 8,6 % pour le trimestre précédent.

La contribution de Schwab s'est élevée à 78 millions de dollars (54 millions de dollars américains), une diminution de 121 millions de dollars (88 millions de dollars américains), ou 61 % (62 % en dollars américains), par rapport à celle du trimestre précédent.

Le résultat net comme présenté des Services bancaires de détail aux États-Unis s'est établi à 42 millions de dollars (35 millions de dollars américains), en baisse de 101 millions de dollars (70 millions de dollars américains), ou 71 % (67 % en dollars américains), par rapport à celui du trimestre précédent, reflétant principalement l'incidence des activités de restructuration du bilan aux États-Unis et l'augmentation de la provision pour pertes sur créances, en partie contrebalancées par l'incidence du nombre de jours moins élevé au cours du trimestre considéré. Le résultat net rajusté des Services bancaires de détail aux États-Unis s'est établi à 889 millions de dollars (626 millions de dollars américains), en hausse de 50 millions de dollars (32 millions de dollars américains), ou 6 % (5 % en dollars américains) par rapport à celui du trimestre précédent, reflétant essentiellement la baisse des charges, la diminution de la provision pour pertes sur créances et la hausse des produits autres que d'intérêts.

Les produits comme présentés se sont élevés à 1 830 millions de dollars américains, en baisse de 132 millions de dollars américains, ou 7 %, par rapport à ceux du trimestre précédent. Sur une base rajustée, les produits se sont établis à 2 618 millions de dollars américains, en hausse de 4 millions de dollars américains, demeurant relativement stables par rapport à ceux du trimestre précédent. Les produits d'intérêts nets comme présentés se sont chiffrés à 2 136 millions de dollars américains, en baisse de 24 millions de dollars américains, ou 1 %, en raison de l'ajustement des coûts différés et du nombre de jours moins élevé au cours du trimestre, le tout en partie contrebalancé par l'incidence des activités de restructuration du bilan aux États-Unis. Sur une base rajustée, les produits d'intérêts nets se sont chiffrés à 2 161 millions de dollars américains, demeurant relativement stables par rapport à ceux du trimestre précédent, l'incidence des activités de restructuration du bilan aux États-Unis ayant été contrebalancée par l'ajustement des coûts différés et le nombre de jours moins élevé au cours du trimestre. La marge d'intérêts nette comme présentée s'est établie à 3,00 %, en hausse de 14 pdb, et la marge d'intérêts nette rajustée s'est établie à 3,04 %, en hausse de 18 pdb, par rapport à celles du trimestre précédent en raison de l'incidence des activités de restructuration du bilan aux États-Unis, de la normalisation des niveaux de liquidités élevés (ce qui a eu une incidence positive de 11 pdb sur la marge d'intérêts nette) et de l'augmentation des marges sur les dépôts, en partie contrebalancées par l'ajustement des coûts différés. Au troisième trimestre, la marge d'intérêts nette devrait connaître une hausse considérable, en raison des avantages découlant des activités soutenues de restructuration du bilan aux États-Unis et d'une plus grande normalisation de nos niveaux de liquidités élevés11. Les produits autres que d'intérêts comme présentés correspondaient à une perte de 306 millions de dollars américains, contre une perte de 198 millions de dollars américains au trimestre précédent, témoignant de l'incidence des activités de restructuration du bilan aux États-Unis, en partie contrebalancée par la croissance des produits tirés des comptes à honoraires. Sur une base rajustée, les produits autres que d'intérêts se sont établis à 457 millions de dollars américains, en hausse de 3 millions de dollars américains, ou 1 %, par rapport à ceux du trimestre précédent, reflet de la croissance des produits tirés des comptes à honoraires.

Le volume moyen des prêts a diminué de 6 milliards de dollars américains, ou 3 %, par rapport à celui du trimestre précédent, reflétant une baisse de 5 % des prêts aux particuliers et une baisse de 2 % des prêts aux entreprises. Compte non tenu de l'incidence des portefeuilles de prêts qui ont été identifiés comme destinés à la vente ou à la liquidation dans le cadre de notre programme de restructuration du bilan aux États-Unis, les volumes moyens de prêts sont demeurés stables9, 10. Le volume moyen des dépôts est demeuré relativement stable par rapport à celui du trimestre précédent, reflétant une baisse de 2 % des dépôts d'entreprises et une baisse de 1 % des dépôts des comptes de passage, en partie contrebalancées par une hausse de 1 % des dépôts de particuliers.

Au 30 avril 2025, les actifs administrés s'élevaient à 45 milliards de dollars américains, en hausse de 2 milliards de dollars américains, ou 5 %, par rapport à ceux du trimestre précédent. Les actifs gérés s'établissaient à 9 milliards de dollars américains, demeurant stables par rapport à ceux du trimestre précédent.

La provision pour pertes sur créances pour le trimestre s'est établie à 311 millions de dollars américains, en baisse de 7 millions de dollars américains par rapport à celle du trimestre précédent. La provision pour pertes sur créances relative aux actifs dépréciés s'est établie à 216 millions de dollars américains, une baisse de 155 millions de dollars américains, ou 42 %, constatée dans les portefeuilles de prêts à la consommation et de prêts aux entreprises, et reflétant les tendances saisonnières dans les portefeuilles de cartes de crédit et de prêts-auto et l'incidence au trimestre précédent de l'adoption d'une mise à jour du modèle dans le portefeuille de cartes de crédit. La provision pour pertes sur créances relative aux actifs productifs a consisté en une constitution de provision de 95 millions de dollars américains, par rapport à une reprise de provision de 53 millions de dollars américains au trimestre précédent. Les provisions relatives aux actifs productifs pour le trimestre considéré reflètent essentiellement l'incidence de l'incertitude politique et commerciale sur le crédit, y compris les superpositions et une mise à jour des prévisions macroéconomiques, en partie contrebalancée par la baisse des volumes. Exprimée en pourcentage annualisé du volume des prêts, la provision pour pertes sur créances du secteur Services de détail aux États‑Unis, qui comprend uniquement la quote-part de la Banque de la provision pour pertes sur créances du portefeuille de cartes stratégiques aux États-Unis, s'est élevée à 0,70 %, en hausse de 3 pdb par rapport à celle au trimestre précédent.

Les charges autres que d'intérêts pour le trimestre se sont établies à 1 644 millions de dollars américains, en baisse de 31 millions de dollars américains, ou 2 %, par rapport à celles du trimestre précédent, en raison du fait que le trimestre comptait moins de jours et de la diminution des charges d'exploitation, le tout en partie contrebalancé par l'accroissement des investissements dans l'infrastructure de gouvernance et de contrôle, notamment les coûts liés au redressement du programme de LCBA-BSA aux États-Unis.

Le ratio d'efficience comme présenté et le ratio d'efficience rajusté pour le trimestre ont été respectivement de 89,8 % et 62,8 %, contre respectivement 85,4 % et 64,1 % pour le trimestre précédent.

Depuis le début de l'exercice - T2 2025 par rapport au T2 2024

Le résultat net comme présenté du secteur Services de détail aux États-Unis pour les six mois clos le 30 avril 2025 s'est élevé à 462 millions de dollars (336 millions de dollars américains), en baisse de 915 millions de dollars (686 millions de dollars américains), ou 66 % (67 % en dollars américains), par rapport à celui de la période correspondante de l'exercice précédent. Sur une base rajustée, le résultat net pour la période s'est élevé à 2 005 millions de dollars (1 416 millions de dollars américains), en baisse de 374 millions de dollars (338 millions de dollars américains), ou 16 % (19 % en dollars américains). Le rendement annualisé des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires comme présenté et rajusté pour la période a été respectivement de 2,1 % et 8,7 %, contre respectivement 6,4 % et 11,0 % pour la période correspondante de l'exercice précédent.

La contribution de Schwab s'est élevée à 277 millions de dollars (196 millions de dollars américains), une diminution de 100 millions de dollars (84 millions de dollars américains), ou 27 % (30 % en dollars américains).

Le résultat net comme présenté des Services bancaires de détail aux États-Unis pour la période s'est établi à 185 millions de dollars (140 millions de dollars américains), en baisse de 815 millions de dollars (602 millions de dollars américains), ou 82 % (81 % en dollars américains), par rapport à celui de la période correspondante de l'exercice précédent, reflétant l'incidence des activités de restructuration du bilan aux États-Unis, l'augmentation de la provision pour pertes sur créances et l'augmentation des charges autres que d'intérêts, en partie contrebalancées par l'incidence des charges relatives à la résolution globale des enquêtes sur le programme de LCBA-BSA aux États-Unis de la Banque, par la charge liée à la cotisation spéciale de la FDIC à la période correspondante de l'exercice précédent, et par la hausse des produits. Le résultat net rajusté des Services bancaires de détail aux États-Unis s'est établi à 1 728 millions de dollars (1 220 millions de dollars américains), en baisse de 274 millions de dollars (254 millions de dollars américains), ou 14 % (17 % en dollars américains), reflétant essentiellement la hausse des charges autres que d'intérêts et l'augmentation de la provision pour pertes sur créances, en partie contrebalancées par la hausse des produits.

Les produits comme présentés pour la période ont été de 3 792 millions de dollars américains, en baisse de 1 335 millions de dollars américains, ou 26 %, en regard de ceux de la période correspondante de l'exercice précédent. Sur une base rajustée, les produits pour la période ont été de 5 232 millions de dollars américains, en hausse de 105 millions de dollars américains, ou 2 %, en regard de ceux de la période correspondante de l'exercice précédent. Les produits d'intérêts nets comme présentés se sont chiffrés à 4 296 millions de dollars américains, en hausse de 61 millions de dollars américains, ou 1 %, et les produits d'intérêts nets rajustés se sont chiffrés à 4 321 millions de dollars américains, en hausse de 86 millions de dollars américains, ou 2 %, en raison de l'incidence des activités de restructuration du bilan aux États-Unis et de l'augmentation des marges sur les dépôts, en partie contrebalancées par l'ajustement des coûts différés. La marge d'intérêts nette comme présentée a diminué de 8 pdb pour s'établir à 2,93 %, et la marge d'intérêts nette rajustée a diminué de 6 pdb pour s'établir à 2,95 %, en raison du maintien des niveaux de liquidités élevés (ce qui a eu une incidence défavorable de 13 pdb sur la marge d'intérêts nette) et de l'ajustement des coûts différés, en partie contrebalancés par l'incidence des activités de restructuration du bilan aux États-Unis et à l'augmentation des marges sur les dépôts. Les produits autres que d'intérêts comme présentés correspondaient à une perte de 504 millions de dollars américains, soit des produits autres que d'intérêts en baisse de 1 396 millions de dollars américains par rapport à ceux de la période correspondante de l'exercice précédent témoignant principalement de l'incidence des activités de restructuration du bilan aux États-Unis, en partie contrebalancée par la croissance des produits tirés des comptes à honoraires. Sur une base rajustée, les produits autres que d'intérêts se sont établis à 911 millions de dollars américains, en hausse de 19 millions de dollars américains, ou 2 %, reflétant essentiellement la croissance des produits tirés des comptes à honoraires.

Le volume moyen des prêts pour la période a diminué de 2 milliards de dollars, ou 1 %, par rapport à celui de la période correspondante de l'exercice précédent, reflet d'une baisse de 3 % des prêts aux entreprises, en partie contrebalancée par une hausse de 1 % des prêts aux particuliers. Compte non tenu de l'incidence des portefeuilles de prêts identifiés comme destinés à la vente ou à la liquidation dans le cadre de notre programme de restructuration du bilan, les volumes moyens de prêts pour la période ont augmenté de 4 milliards de dollars américains, ou 3 %, par rapport à ceux de la période correspondante de l'exercice précédent9, 10. Le volume moyen des dépôts a diminué de 8 milliards de dollars américains, ou 3 %, par rapport à celui de la période correspondante de l'exercice précédent, reflet d'une baisse de 9 % des dépôts des comptes de passage et d'une baisse de 4 % des dépôts d'entreprises, en partie contrebalancées par une hausse de 3 % des dépôts de particuliers.

La provision pour pertes sur créances s'est établie à 629 millions de dollars américains, soit une hausse de 64 millions de dollars américains par rapport à celle de la période correspondante de l'exercice précédent. La provision pour pertes sur créances relative aux actifs dépréciés s'est établie à 587 millions de dollars américains, en hausse de 79 millions de dollars américains, ou 16 %, témoignant en grande partie de la migration du crédit dans le portefeuille de prêts aux entreprises et de l'incidence de l'adoption d'une mise à jour du modèle dans le portefeuille de cartes de crédit. La provision pour pertes sur créances relative aux actifs productifs s'est établie à 42 millions de dollars américains, en baisse de 15 millions de dollars américains par rapport à celle de la période correspondante de l'exercice précédent. Les provisions relatives aux actifs productifs pour l'exercice considéré reflètent essentiellement l'incidence de l'incertitude politique et commerciale sur le crédit, y compris les superpositions et une mise à jour des prévisions macroéconomiques, en partie contrebalancée par la baisse des volumes et l'incidence de l'adoption d'une mise à jour du modèle dans le portefeuille de cartes de crédit. Exprimée en pourcentage annualisé du volume des prêts, la provision pour pertes sur créances du secteur Services de détail aux États‑Unis, qui comprend uniquement la quote-part de la Banque de la provision pour pertes sur créances du portefeuille de cartes stratégiques aux États-Unis, s'est élevée à 0,68 %, en hausse de 8 pdb par rapport à celle de la période correspondante de l'exercice précédent.

Les charges autres que d'intérêts comme présentées pour la période se sont établies à 3 319 millions de dollars américains, en baisse de 476 millions de dollars américains, ou 13 %, par rapport à celles de la période correspondante de l'exercice précédent, reflétant l'incidence des charges relatives à la résolution globale des enquêtes sur le programme de LCBA-BSA aux États-Unis de la Banque et la charge liée à la cotisation spéciale de la FDIC au cours de la période correspondante de l'exercice précédent, le tout en partie contrebalancé par l'accroissement des investissements dans l'infrastructure de gouvernance et de contrôle, notamment les coûts liés au redressement du programme de LCBA-BSA aux États-Unis, et par la hausse des charges de personnel. Sur une base rajustée, les charges autres que d'intérêts ont augmenté de 349 millions de dollars américains, ou 12 %, reflétant les coûts liés aux investissements dans l'infrastructure de gouvernance et de contrôle de la Banque, y compris les coûts liés au redressement du programme de LCBA-BSA, et la hausse des charges de personnel.

Le ratio d'efficience comme présenté et le ratio d'efficience rajusté pour la période se sont établis respectivement à 87,5 % et 63,4 %, contre respectivement 74,0 % et 57,9 % pour la période correspondante de l'exercice précédent.















6 Les attentes de la Banque à l'égard de la marge d'intérêts nette au troisième trimestre de 2025 pour le secteur sont fondées sur les hypothèses de la Banque ayant trait à des facteurs comme les baisses de taux d'intérêt de la Banque du Canada, la dynamique concurrentielle sur le marché ainsi que les taux de réinvestissement et les profils d'échéance des dépôts, et sont assujetties à des risques et à des incertitudes, notamment ceux qui sont décrits à la section « Facteurs de risque qui pourraient avoir une incidence sur les résultats futurs » du rapport annuel 2024 et du rapport de gestion du deuxième trimestre de 2025 de la Banque. 7 Le montant des obligations vendues par la Banque et le moment de la vente sont assujettis aux conditions du marché et à d'autres facteurs. Par conséquent, le montant de la perte correspondante prévu de même que l'avantage au niveau des produits d'intérêts nets prévu sont assujettis à des risques et à des incertitudes et sont fondés sur des hypothèses concernant le moment de la vente des obligations, les taux d'intérêt en vigueur au moment de la vente et d'autres facteurs et conditions du marché qui ne sont pas entièrement sous le contrôle de la Banque. 8 Les estimations de la Banque concernant l'incidence sur les produits d'intérêts nets sont fondées sur des hypothèses quant au moment où ces actifs seront vendus ou liquidés. La capacité de la Banque de céder les actifs est assujettie à des risques et à des incertitudes; rien ne garantit que la Banque vendra les actifs selon le calendrier présenté ou obtiendra le prix de vente escompté. La capacité de vendre les actifs dépendra de facteurs et de conditions du marché, et toute vente sera probablement assujettie aux modalités de clôture habituelles, pouvant comprendre des approbations des organismes de réglementation, qui ne sont pas entièrement sous le contrôle de la Banque. 9 Les portefeuilles de prêts identifiés comme destinés à la vente ou à la liquidation comprennent les activités de financement offert aux points de vente visant les détaillants tiers, les portefeuilles de prêts correspondants, de prêts hypothécaires résidentiels géants, de prêts relatifs aux exportations et importations et de services commerciaux aux concessionnaires, ainsi que d'autres portefeuilles secondaires. Volume moyen des prêts pour le deuxième trimestre de 2025 : 187 milliards de dollars américains (premier trimestre de 2025 : 193 milliards de dollars américains; cumul de l'exercice 2025 : 190 milliards de dollars américains; deuxième trimestre de 2024 : 193 milliards de dollars américains; cumul de l'exercice 2024 : 192 milliards de dollars américains). Volume moyen des prêts pour les portefeuilles de prêts identifiés comme destinés à la vente ou à la liquidation pour le deuxième trimestre de 2025 : 31 milliards de dollars américains (premier trimestre de 2025 : 37 milliards de dollars américains; cumul de l'exercice 2025 : 34 milliards de dollars américains; deuxième trimestre de 2024 : 40 milliards de dollars américains; cumul de l'exercice 2024 : 40 milliards de dollars américains). Volume moyen des prêts, compte non tenu des portefeuilles de prêts identifiés comme destinés à la vente ou à la liquidation, pour le deuxième trimestre de 2025 : 156 milliards de dollars américains (premier trimestre de 2025 : 156 milliards de dollars américains; cumul de l'exercice 2025 : 156 milliards de dollars américains; deuxième trimestre de 2024 : 153 milliards de dollars américains; cumul de l'exercice 2024 : 152 milliards de dollars américains). 10 Pour plus de renseignements sur l'utilisation par la Banque de mesures financières non conformes aux PCGR, se reporter à la rubrique « Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières » de la section « Notre rendement » du présent document. 11 Les attentes de la Banque à l'égard de la marge d'intérêts nette au troisième trimestre de 2025 pour le secteur sont fondées sur les hypothèses de la Banque concernant les taux d'intérêt, les taux de réinvestissement des dépôts, les niveaux moyens des actifs, la mise en œuvre des possibilités de restructuration prévues et d'autres variables, et sont assujetties à des risques et à des incertitudes, notamment ceux décrits à la section « Facteurs de risque qui pourraient avoir une incidence sur les résultats futurs » du présent document.

TABLEAU 9 : GESTION DE PATRIMOINE ET ASSURANCE





























(en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire)

Trois mois clos les



Six mois clos les



30 avril

31 janvier

30 avril

30 avril

30 avril



2025

2025

2024

2025

2024

Produits d'intérêts nets

362 $

369 $

304 $

731 $

589 $ Produits autres que d'intérêts

3 141



3 229



2 810



6 370



5 660

Total des produits

3 503



3 598



3 114



7 101



6 249

Charges afférentes aux activités d'assurance1

1 417



1 507



1 248



2 924



2 614

Charges autres que d'intérêts

1 131



1 173



1 027



2 304



2 074

Charge (recouvrement) d'impôt sur le résultat

248



238



218



486



385

Résultat net

707 $

680 $

621 $

1 387 $

1 176 $































Principaux volumes et ratios





























Rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires

46,8 %

42,7 %

40,8 %

44,7 %

39,2 % Rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires - activités de gestion de patrimoine2

57,8



61,9



54,4



59,9



49,4

Rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires - activités d'assurance

33,5



21,9



26,9



27,3



28,0

Ratio d'efficience

32,3



32,6



33,0



32,4



33,2

Ratio d'efficience, compte tenu des charges afférentes aux

activités d'assurance3

54,2



56,1



55,0



55,2



57,1

Actifs administrés (en milliards de dollars canadiens)4

654 $

687 $

596 $

654 $

596 $ Actifs gérés (en milliards de dollars canadiens)

542



556



489



542



489

Nombre moyen d'équivalents temps plein

15 077



15 059



15 163



15 068



15 276







1 Comprennent des pertes estimées découlant des sinistres liés aux catastrophes - deuxième trimestre de 2025 : 50 millions de dollars; premier trimestre de 2025 : néant; deuxième trimestre de 2024 : 7 millions de dollars; cumul de l'exercice 2025 : 50 millions de dollars; cumul de l'exercice 2024 : 17 millions de dollars. 2 Le ratio de fonds propres de catégorie 1 sous forme d'actions ordinaires utilisé aux fins de la répartition du capital au sous-secteur était de 11,5 %. 3 Le ratio d'efficience, compte tenu des charges afférentes aux activités d'assurance, est calculé en divisant les charges autres que d'intérêts par le total des produits, déduction faite des charges afférentes aux activités d'assurance. Total des produits, déduction faite des charges afférentes aux activités d'assurance - deuxième trimestre de 2025 : 2 086 millions de dollars; premier trimestre de 2025 : 2 091 millions de dollars; deuxième trimestre de 2024 : 1 866 millions de dollars; cumul de l'exercice 2025 : 4 177 millions de dollars, cumul de l'exercice 2024 : 3 635 millions de dollars. Le total des produits, déduction faite des charges afférentes aux activités d'assurance, est une mesure financière non conforme aux PCGR. Pour plus de renseignements, se reporter à la rubrique « Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières » de la section « Notre rendement » et à la section « Glossaire » du rapport de gestion du deuxième trimestre de 2025 de la Banque. 4 Comprennent les actifs administrés par Services d'investissement TD Inc., qui fait partie du secteur Services bancaires personnels et commerciaux au Canada.

Par rapport au trimestre correspondant de l'exercice précédent - T2 2025 par rapport au T2 2024

Le résultat net du secteur Gestion de patrimoine et Assurance pour le trimestre s'est établi à 707 millions de dollars, en hausse de 86 millions de dollars, ou 14 %, par rapport à celui du deuxième trimestre de l'exercice précédent, reflétant le résultat net lié aux activités de gestion de patrimoine de 480 millions de dollars, en hausse de 62 millions de dollars, ou 15 %, par rapport à celui du deuxième trimestre de l'exercice précédent, et le résultat net lié aux activités d'assurance de 227 millions de dollars, en hausse de 24 millions de dollars, ou 12 %, par rapport à celui du deuxième trimestre de l'exercice précédent. Le rendement annualisé des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires pour le trimestre a été de 46,8 %, contre 40,8 % pour le deuxième trimestre de l'exercice précédent. Le rendement annualisé des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires lié aux activités de gestion de patrimoine pour le trimestre a été de 57,8 %, contre 54,4 % pour le deuxième trimestre de l'exercice précédent, et le rendement annualisé des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires lié aux activités d'assurance pour le trimestre a été de 33,5 %, contre 26,9 % pour le deuxième trimestre de l'exercice précédent.

Les produits pour le trimestre se sont élevés à 3 503 millions de dollars, en hausse de 389 millions de dollars, ou 12 %, par rapport à ceux du deuxième trimestre de l'exercice précédent. Les produits autres que d'intérêts se sont établis à 3 141 millions de dollars, en hausse de 331 millions de dollars, ou 12 %, du fait de la hausse des primes d'assurance, de l'augmentation des produits tirés des comptes à honoraires et de la progression des produits tirés des transactions. Les produits d'intérêts nets se sont établis à 362 millions de dollars, en hausse de 58 millions de dollars, ou 19 %, par rapport à ceux du deuxième trimestre de l'exercice précédent, reflétant une hausse des volumes et des marges sur les dépôts.

Au 30 avril 2025, les actifs administrés s'élevaient à 654 milliards de dollars, en hausse de 58 milliards de dollars, ou 10 %, et les actifs gérés s'établissaient à 542 milliards de dollars, en hausse de 53 milliards de dollars, ou 11 %, par rapport à ceux du deuxième trimestre de l'exercice précédent, reflétant dans les deux cas l'appréciation des marchés et la croissance de l'actif net.

Les charges afférentes aux activités d'assurance pour le trimestre se sont établies à 1 417 millions de dollars, une hausse de 169 millions de dollars, ou 14 %, par rapport à celles du deuxième trimestre de l'exercice précédent, témoignant essentiellement de l'accroissement de la gravité des sinistres.

Les charges autres que d'intérêts pour le trimestre se sont établies à 1 131 millions de dollars, en hausse de 104 millions de dollars, ou 10 %, par rapport à celles du deuxième trimestre de l'exercice précédent, reflétant la hausse de la rémunération variable et l'augmentation des dépenses relatives aux coûts liés à la technologie et aux charges de personnel en vue de soutenir les initiatives de croissance des activités.

Le ratio d'efficience pour le trimestre s'est établi à 32,3 %, contre 33,0 % pour le deuxième trimestre de l'exercice précédent. Le ratio d'efficience, compte tenu des charges afférentes aux activités d'assurance s'est établi à 54,2 % pour le trimestre, par rapport à 55,0 % pour le deuxième trimestre de l'exercice précédent.

Par rapport au trimestre précédent - T2 2025 par rapport au T1 2025

Le résultat net du secteur Gestion de patrimoine et Assurance pour le trimestre s'est établi à 707 millions de dollars, en hausse de 27 millions de dollars, ou 4 %, par rapport à celui du trimestre précédent, reflétant le résultat net lié aux activités de gestion de patrimoine de 480 millions de dollars, en baisse de 32 millions de dollars, ou 6 %, par rapport à celui du trimestre précédent, et le résultat net lié aux activités d'assurance de 227 millions de dollars, en hausse de 59 millions de dollars, ou 35 %, par rapport à celui du trimestre précédent. Le rendement annualisé des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires pour le trimestre a été de 46,8 %, contre 42,7 % au trimestre précédent. Le rendement annualisé des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires lié aux activités de gestion de patrimoine pour le trimestre a été de 57,8 %, contre 61,9 % au trimestre précédent, et le rendement annualisé des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires lié aux activités d'assurance pour le trimestre a été de 33,5 %, contre 21,9 % au trimestre précédent.

Les produits ont diminué de 95 millions de dollars, ou 3 %, en regard de ceux du trimestre précédent. Les produits autres que d'intérêts ont diminué de 88 millions de dollars, ou 3 %, du fait de la diminution des produits tirés des comptes à honoraires et des produits tirés des transactions. Les produits d'intérêts nets ont diminué de 7 millions de dollars, ou 2 %, en raison du fait que le deuxième trimestre comptait moins de jours.

Les actifs administrés ont diminué de 33 milliards de dollars, ou 5 %, et les actifs gérés ont diminué de 14 milliards de dollars, ou 3 %, par rapport à ceux du trimestre précédent, reflétant dans les deux cas la dépréciation des marchés et le ralentissement de la croissance de l'actif net.

Les charges afférentes aux activités d'assurance pour le trimestre ont diminué de 90 millions de dollars, ou 6 %, par rapport à celles du trimestre précédent, en raison principalement de la baisse saisonnière des sinistres.

Les charges autres que d'intérêts ont diminué de 42 millions de dollars, ou 4 %, par rapport à celles du trimestre précédent, reflétant surtout une baisse des charges de personnel et une baisse de la rémunération variable.

Le ratio d'efficience pour le trimestre s'est établi à 32,3 %, par rapport à 32,6 % au trimestre précédent. Le ratio d'efficience, compte tenu des charges afférentes aux activités d'assurance s'est établi à 54,2 % pour le trimestre, par rapport à 56,1 % pour le trimestre précédent.

Depuis le début de l'exercice - T2 2025 par rapport au T2 2024

Le résultat net du secteur Gestion de patrimoine et Assurance pour les six mois clos le 30 avril 2025 s'est établi à 1 387 millions de dollars, en hausse de 211 millions de dollars, ou 18 %, par rapport à celui de la période correspondante de l'exercice précédent, reflétant le résultat net lié aux activités de gestion de patrimoine de 992 millions de dollars, en hausse de 219 millions de dollars, ou 28 %, par rapport à celui de la période correspondante de l'exercice précédent, et le résultat net lié aux activités d'assurance de 395 millions de dollars, en baisse de 8 millions de dollars, ou 2 %, par rapport à celui de la période correspondante de l'exercice précédent. Le rendement annualisé des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires pour la période a été de 44,7 %, contre 39,2 % pour la période correspondante de l'exercice précédent. Le rendement annualisé des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires lié aux activités de gestion de patrimoine pour la période a été de 59,9 %, contre 49,4 % pour la période correspondante de l'exercice précédent, et le rendement annualisé des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires lié aux activités d'assurance pour la période a été de 27,3 %, contre 28,0 % pour la période correspondante de l'exercice précédent.

Les produits pour la période ont été de 7 101 millions de dollars, en hausse de 852 millions de dollars, ou 14 %, en regard de ceux de la période correspondante de l'exercice précédent. Les produits autres que d'intérêts ont augmenté de 710 millions de dollars, ou 13 %, du fait de la hausse des primes d'assurance, de l'augmentation des produits tirés des comptes à honoraires proportionnelle à la croissance du marché et de la progression des produits tirés des transactions. Les produits d'intérêts nets ont augmenté de 142 millions de dollars, ou 24 %, reflétant une hausse des volumes et des marges sur les dépôts.

Les charges afférentes aux activités d'assurance se sont établies à 2 924 millions de dollars, en hausse de 310 millions de dollars, ou 12 %, par rapport à celles de la période correspondante de l'exercice précédent, témoignant de la croissance des activités, de l'accroissement de la gravité des sinistres et du nombre plus élevé de sinistres liés aux catastrophes.

Les charges autres que d'intérêts ont atteint 2 304 millions de dollars, en hausse de 230 millions de dollars, ou 11 %, par rapport à celles de la période correspondante de l'exercice précédent, reflétant une hausse de la rémunération variable proportionnelle à la hausse des produits et l'accroissement des coûts liés à la technologie afin de soutenir les initiatives stratégiques.

Le ratio d'efficience pour la période a été de 32,4 %, contre 33,2 % pour la période correspondante de l'exercice précédent. Le ratio d'efficience, compte tenu des charges afférentes aux activités d'assurance pour la période a été de 55,2 %, contre 57,1 % pour la période correspondante de l'exercice précédent.

TABLEAU 10 : SERVICES BANCAIRES DE GROS1





























(en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire)

Trois mois clos les



Six mois clos les



30 avril

31 janvier

30 avril

30 avril

30 avril



2025

2025

2024

2025

2024

Produits (pertes) d'intérêts nets (équivalence fiscale)

45 $

(107) $

189 $

(62) $

387 $ Produits autres que d'intérêts

2 084



2 107



1 751



4 191



3 333

Total des produits

2 129



2 000



1 940



4 129



3 720

Provision (reprise de provision) pour pertes sur créances - actifs dépréciés

61



33



(1)



94



4

Provision (reprise de provision) pour pertes sur créances - actifs productifs

62



39



56



101



61

Total de la provision (reprise de provision) pour pertes sur créances

123



72



55



195



65

Charges autres que d'intérêts - comme présentées

1 461



1 535



1 430



2 996



2 930

Charges autres que d'intérêts - rajustées1, 2

1 427



1 483



1 328



2 910



2 711

Charge (recouvrement) d'impôt sur le résultat (équivalence fiscale) - comme présenté

126



94



94



220



159

Charge (recouvrement) d'impôt sur le résultat (équivalence fiscale) -

rajusté1

134



105



116



239



205

Résultat net - comme présenté

419 $

299 $

361 $

718 $

566 $ Résultat net - rajusté1

445



340



441



785



739

































Principaux volumes et ratios





























Produits liés aux activités de négociation (équivalence fiscale)3

856 $

904 $

693 $

1 760 $

1 423 $ Moyenne brute du portefeuille de prêts (en milliards de dollars canadiens)4

103,1



100,9



96,3



102,0



96,3

Rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires - comme présenté5

10,2 %

7,3 %

9,2 %

8,8 %

7,3 % Rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires - rajusté1, 5

10,9



8,3



11,3



9,6



9,5

Ratio d'efficience - comme présenté

68,6



76,8



73,7



72,6



78,8

Ratio d'efficience - rajusté1

67,0



74,2



68,5



70,5



72,9

Nombre moyen d'équivalents temps plein

6 970



6 919



7 077



6 944



7 089







1 Pour plus de renseignements sur l'utilisation par la Banque de mesures financières non conformes aux PCGR, se reporter à la rubrique « Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières » de la section « Notre rendement » du présent document. 2 Les charges autres que d'intérêts rajustées ne tiennent pas compte des charges d'acquisition et d'intégration liées à l'acquisition de Cowen - deuxième trimestre de 2025 : 34 millions de dollars (26 millions de dollars après impôt); premier trimestre de 2025 : 52 millions de dollars (41 millions de dollars après impôt); cumul de l'exercice 2025 : 86 millions de dollars (67 millions de dollars après impôt); deuxième trimestre de 2024 : 102 millions de dollars (80 millions de dollars après impôt); cumul de l'exercice 2024 : 219 millions de dollars (173 millions de dollars après impôt). 3 Comprennent des produits (pertes) d'intérêts nets en équivalence fiscale de (272) millions de dollars (premier trimestre de 2025 : (404) millions de dollars; cumul de l'exercice 2025 : (676) millions de dollars; deuxième trimestre de 2024 : (118) millions de dollars; cumul de l'exercice 2024 : (172) millions de dollars), et des produits (pertes) de négociation de 1 128 millions de dollars (premier trimestre de 2025 : 1 308 millions de dollars; cumul de l'exercice 2025 : 2 436 millions de dollars; deuxième trimestre de 2024 : 811 millions de dollars; cumul de l'exercice 2024 : 1 595 millions de dollars). Les produits liés aux activités de négociation (équivalence fiscale) sont une mesure financière non conforme aux PCGR. Pour plus de renseignements, se reporter à la rubrique « Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières » de la section « Notre rendement » et à la section « Glossaire » du rapport de gestion du deuxième trimestre de 2025 de la Banque. 4 Comprend les prêts bruts et les acceptations bancaires liés au secteur Services bancaires de gros, compte non tenu des lettres de crédit, des garanties sous forme de trésorerie, des swaps sur défaillance de crédit et de la provision pour pertes sur créances. 5 Le ratio de fonds propres de catégorie 1 sous forme d'actions ordinaires utilisé aux fins de la répartition du capital aux secteurs d'exploitation était de 11,5 %.

Par rapport au trimestre correspondant de l'exercice précédent - T2 2025 par rapport au T2 2024

Le résultat net comme présenté du secteur Services bancaires de gros pour le trimestre s'est établi à 419 millions de dollars, en hausse de 58 millions de dollars, ou 16 %, par rapport à celui du deuxième trimestre de l'exercice précédent, reflétant principalement une hausse des produits, en partie contrebalancée par des augmentations de la provision pour pertes sur créances, de l'impôt sur le résultat et des charges autres que d'intérêts. Sur une base rajustée, le résultat net s'est établi à 445 millions de dollars, en hausse de 4 millions de dollars, ou 1 %, par rapport à celui du deuxième trimestre de l'exercice précédent.

Les produits pour le trimestre se sont élevés à 2 129 millions de dollars, en hausse de 189 millions de dollars, ou 10 %, par rapport à ceux du deuxième trimestre de l'exercice précédent. La hausse des produits s'explique principalement par les augmentations des produits liés aux activités de négociation et des honoraires de prise ferme, notamment ceux associés à la vente des actions de Schwab, en partie contrebalancées par la variation nette de la juste valeur des engagements de souscription de prêts et du portefeuille de placements en actions, ainsi que par la diminution des honoraires de services-conseils.

La provision pour pertes sur créances pour le trimestre s'est établie à 123 millions de dollars, en hausse de 68 millions de dollars par rapport à celle du deuxième trimestre de l'exercice précédent. La provision pour pertes sur créances relative aux actifs dépréciés a totalisé 61 millions de dollars, en hausse de 62 millions de dollars par rapport à celle de la période correspondante de l'exercice précédent, en raison essentiellement de quelques dépréciations dans divers secteurs. La provision pour pertes sur créances relative aux actifs productifs s'est établie à 62 millions de dollars, en hausse de 6 millions de dollars par rapport à celle de la période correspondante de l'exercice précédent. La constitution d'une provision pour pertes sur créances relative aux actifs productifs pour le trimestre considéré reflète l'incidence de l'incertitude politique et commerciale sur le crédit, y compris les superpositions et une mise à jour des prévisions macroéconomiques.

Les charges autres que d'intérêts comme présentées pour le trimestre se sont établies à 1 461 millions de dollars, en hausse de 31 millions de dollars, ou 2 %, par rapport à celles du deuxième trimestre de l'exercice précédent, reflétant principalement une hausse des coûts liés à la technologie et au service à la clientèle, et l'incidence de la conversion des monnaies étrangères, le tout en partie contrebalancé par les baisses des charges d'acquisition et d'intégration, et de la rémunération variable. Sur une base rajustée, les charges autres que d'intérêts se sont établies à 1 427 millions de dollars, en hausse de 99 millions de dollars, ou 7 %.

Par rapport au trimestre précédent - T2 2025 par rapport au T1 2025

Le résultat net comme présenté du secteur Services bancaires de gros pour le trimestre a été de 419 millions de dollars, en hausse de 120 millions de dollars, ou 40 %, par rapport à celui du trimestre précédent, reflétant principalement une augmentation des produits et une baisse des charges autres que d'intérêts, en partie contrebalancées par une augmentation de la provision pour pertes sur créances. Sur une base rajustée, le résultat net s'est établi à 445 millions de dollars, en hausse de 105 millions de dollars, ou 31 %.

Les produits pour le trimestre ont augmenté de 129 millions de dollars, ou 6 %, par rapport à ceux du trimestre précédent. La hausse des produits s'explique principalement l'augmentation des honoraires de prise ferme, notamment ceux associés à la vente des actions de Schwab, en partie contrebalancée par la baisse des produits liés aux activités de négociation.

La provision pour pertes sur créances pour le trimestre s'est établie à 123 millions de dollars, en hausse de 51 millions de dollars par rapport à celle du trimestre précédent. La provision pour pertes sur créances relative aux actifs dépréciés a totalisé 61 millions de dollars, en hausse de 28 millions de dollars, en raison essentiellement de quelques dépréciations dans divers secteurs. La provision pour pertes sur créances relative aux actifs productifs s'est établie à 62 millions de dollars, en hausse de 23 millions de dollars. La constitution d'une provision pour pertes sur créances relative aux actifs productifs pour le trimestre considéré reflète l'incidence de l'incertitude politique et commerciale sur le crédit, y compris les superpositions et une mise à jour des prévisions macroéconomiques.

Les charges autres que d'intérêts comme présentées pour le trimestre ont diminué de 74 millions de dollars, ou 5 %, en regard de celles du trimestre précédent, en raison surtout d'une baisse de la rémunération variable et des charges d'acquisition et d'intégration. Sur une base rajustée, les charges autres que d'intérêts ont diminué de 56 millions de dollars, ou 4 %.

Depuis le début de l'exercice - T2 2025 par rapport au T2 2024

Le résultat net comme présenté du secteur Services bancaires de gros pour les six mois clos le 30 avril 2025 s'est établi à 718 millions de dollars, en hausse de 152 millions de dollars, ou 27 %, par rapport à celui de la période correspondante de l'exercice précédent, reflétant une augmentation des produits, en partie contrebalancée par des augmentations de la provision pour pertes sur créances, des charges autres que d'intérêts et de l'impôt sur le résultat. Sur une base rajustée, le résultat net s'est établi à 785 millions de dollars, en hausse de 46 millions de dollars, ou 6 %.

Les produits pour la période ont été de 4 129 millions de dollars, en hausse de 409 millions de dollars, ou 11 %, en regard de ceux de la période correspondante de l'exercice précédent. La hausse des produits s'explique principalement par les augmentations des produits liés aux activités de négociation et des honoraires de prise ferme, notamment ceux associés à la vente des actions de Schwab, en partie contrebalancées par la variation nette de la juste valeur des engagements de souscription de prêts et du portefeuille de placements en actions, ainsi que par la diminution des honoraires de services-conseils.

La provision pour pertes sur créances s'est établie à 195 millions de dollars, en hausse de 130 millions de dollars par rapport à celle de la période correspondante de l'exercice précédent. La provision pour pertes sur créances relative aux actifs dépréciés a totalisé 94 millions de dollars, en hausse de 90 millions de dollars, en raison essentiellement de quelques dépréciations dans divers secteurs. La provision pour pertes sur créances relative aux actifs productifs s'est établie à 101 millions de dollars, en hausse de 40 millions de dollars. La provision pour pertes sur créances relative aux actifs productifs pour l'exercice considéré reflète l'incidence de l'incertitude politique et commerciale sur le crédit, y compris les superpositions et une mise à jour des prévisions macroéconomiques.

Les charges autres que d'intérêts comme présentées se sont établies à 2 996 millions de dollars, en hausse de 66 millions de dollars, ou 2 %, par rapport à celles de la période correspondante de l'exercice précédent, reflétant l'augmentation des coûts liés à la technologie et au service à la clientèle ainsi que l'incidence de la conversion des monnaies étrangères, en partie contrebalancées par la baisse des charges d'acquisition et d'intégration, et l'incidence d'une provision pour les questions réglementaires relatives à la tenue de registres et aux activités de négociation aux États-Unis comptabilisée au cours de la période correspondante de l'exercice précédent. Sur une base rajustée, les charges autres que d'intérêts se sont établies à 2 910 millions de dollars, en hausse de 199 millions de dollars, ou 7 %.

TABLEAU 11 : SIÈGE SOCIAL





















(en millions de dollars canadiens) Trois mois clos les Six mois clos les





30 avril 31 janvier 30 avril 30 avril 30 avril





2025 2025 2024 2025 2024

Résultat net - comme présenté

8 215 $ (359) $ (664) $ 7 856 $ (1 255) $ Rajustements pour les éléments à noter





















Amortissement des immobilisations incorporelles acquises

43

61

72

104

166

Charges d'acquisition et d'intégration liées à la transaction avec Schwab

-

-

21

-

53

Quote-part des charges de restructuration et autres charges liées à la participation dans Schwab

-

-

-

-

49

Charges de restructuration

163

-

165

163

456

Incidence de l'abandon de la stratégie de couverture des fonds propres liée à la transaction d'acquisition de FHN

47

54

64

101

121

Profit à la vente des actions de Schwab

(8 975)

-

-

(8 975)

-

Provision liée à une affaire civile

-

-

274

-

274

Moins : incidence de l'impôt sur le résultat

(346)

22

143

(324)

256

Résultat net - rajusté1

(161) $ (266) $ (211) $ (427) $ (392) $























Ventilation des éléments inclus dans le résultat net - rajusté





















Charges nettes du Siège social2

(431) $ (370) $ (338) $ (801) $ (555) $ Autres

270

104

127

374

163

Résultat net - rajusté1

(161) $ (266) $ (211) $ (427) $ (392) $























Principaux volumes





















Nombre moyen d'équivalents temps plein

23 250

22 748

23 270

22 995

23 354







1 Pour plus de renseignements sur l'utilisation par la Banque de mesures financières non conformes aux PCGR, se reporter à la rubrique « Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières » de la section « Notre rendement » du présent document. 2 Pour des renseignements additionnels sur cette mesure, se reporter à la section « Glossaire » du rapport de gestion du deuxième trimestre de 2025 de la Banque, qui est intégrée par renvoi.

Par rapport au trimestre correspondant de l'exercice précédent - T2 2025 par rapport au T2 2024

Le résultat net comme présenté du secteur Siège social pour le trimestre s'est établi à 8 215 millions de dollars, en comparaison d'une perte nette comme présentée de 664 millions de dollars pour le deuxième trimestre de l'exercice précédent. La hausse du résultat net reflète principalement le profit à la vente des actions de Schwab, l'incidence à l'exercice précédent de la provision relative à une affaire civile et la hausse des produits tirés des activités de gestion de la trésorerie et du bilan au trimestre considéré. Les charges nettes du Siège social ont augmenté de 93 millions de dollars par rapport à celles du deuxième trimestre de l'exercice précédent, reflétant principalement une hausse des coûts liés à l'infrastructure de gouvernance et de contrôle. La perte nette rajustée pour le trimestre s'est élevée à 161 millions de dollars, comparativement à une perte nette rajustée de 211 millions de dollars pour le deuxième trimestre de l'exercice précédent.

Par rapport au trimestre précédent - T2 2025 par rapport au T1 2025

Le résultat net comme présenté du secteur Siège social pour le trimestre s'est établi à 8 215 millions de dollars, en comparaison d'une perte nette comme présentée de 359 millions de dollars pour le trimestre précédent. La hausse du résultat net reflète principalement le profit à la vente des actions de Schwab et la hausse des produits tirés des activités de gestion de la trésorerie et du bilan, en partie contrebalancés par les charges de restructuration. Les charges nettes du Siège social ont augmenté de 61 millions de dollars par rapport à celles du trimestre précédent. La perte nette rajustée pour le trimestre s'est élevée à 161 millions de dollars, comparativement à une perte nette rajustée de 266 millions de dollars au trimestre précédent.

Depuis le début de l'exercice - T2 2025 par rapport au T2 2024

Le résultat net comme présenté du secteur Siège social pour les six mois clos le 30 avril 2025 s'est établi à 7 856 millions de dollars, en comparaison d'une perte nette comme présentée de 1 255 millions de dollars pour la période correspondante de l'exercice précédent. La hausse du résultat net reflète principalement le profit à la vente des actions de Schwab, la hausse des produits tirés des activités de gestion de la trésorerie et du bilan et la baisse des charges de restructuration comparativement aux charges engagées à la période correspondante de l'exercice précédent dans le cadre du programme antérieur. Les charges nettes du Siège social ont augmenté de 246 millions de dollars par rapport à celles de la période correspondante de l'exercice précédent, reflétant principalement une hausse des coûts liés à l'infrastructure de gouvernance et de contrôle. La perte nette rajustée pour les six mois clos le 30 avril 2025 s'est établie à 427 millions de dollars, en comparaison d'une perte nette rajustée de 392 millions de dollars pour la période correspondante de l'exercice précédent.

RENSEIGNEMENTS À L'INTENTION DES ACTIONNAIRES ET DES INVESTISSEURS

