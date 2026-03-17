OTTAWA, ON, le 17 mars 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire (CBCB) a annoncé que Ben Gully, surintendant adjoint à la tête du Secteur de la surveillance au Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF), deviendra le nouveau secrétaire général du CBCB en août 2026. La nomination sera d'une durée initiale de 3 ans.

Ben Gully, Surintendant adjoint du Secteur de la surveillance (Groupe CNW/Bureau du surintendant des institutions financières)

M. Gully a été nommé surintendant adjoint à la tête du Secteur de la surveillance au BSIF en avril 2022. À ce titre, il encadre les activités de surveillance visant la plupart des banques et des sociétés d'assurance canadiennes ainsi que les régimes de retraite privés fédéraux. M. Gully a d'abord été embauché au BSIF en 2001. Au fil de ses années au BSIF, il a occupé divers rôles de cadre supérieur et de cadre dirigeant. Il a également travaillé à l'étranger auprès de l'Australian Prudential Regulation Authority (APRA) et de la Bank of England.

Citation

« M. Gully a été un acteur clé de l'équipe de la haute direction du BSIF. Ses réalisations furent nombreuses, à commencer par la modernisation du cadre de surveillance du BSIF, qui est la pierre angulaire sur laquelle reposent les activités de l'organisme. Sa vaste expérience de la réglementation et de la surveillance sera non seulement un atout pour le CBCB, mais aussi pour la collectivité internationale d'organismes de surveillance du secteur financier. Au nom du BSIF, je lui souhaite un franc succès dans ses nouvelles fonctions. »

- Peter Routledge, surintendant des institutions financières

Faits en bref

Le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire (CBCB) est le principal organisme d'établissement de normes prudentielles pour les banques à l'échelle mondiale et sert de tribune de collaboration régulière à l'égard des questions de surveillance liées aux banques.

Le secrétaire général du CBCB joue un rôle déterminant en orientant les travaux du secrétariat et en appuyant le président dans la réalisation du mandat du Comité, soit de resserrer la réglementation, la surveillance et les pratiques des banques dans le monde entier afin de renforcer la stabilité financière.

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SOURCE Bureau du surintendant des institutions financières

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