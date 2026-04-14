OTTAWA, ON, le 14 avril 2026 /CNW/ - Le Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) a publié aujourd'hui son Regard annuel sur le risque (RAR) pour l'exercice 2026-2027. Le RAR expose les risques prépondérants qui pèsent sur les institutions financières au Canada et énonce les mesures de surveillance et de réglementation que prend le BSIF pour les gérer.

Cette année, le RAR porte sur les 4 risques prépondérants suivants :

Regard annuel sur le risque pour l’exercice 2026-2027. (Groupe CNW/Bureau du surintendant des institutions financières)

Risque lié aux prêts garantis par un bien immobilier (prêts RESL)

Risque lié aux institutions financières non bancaires (IFNB)

Risque de liquidité et de financement

Si deux des risques mis en lumière dans le RAR de cette année l'étaient déjà dans l'édition de l'année dernière, leur environnement a changé. De fait, les pressions sur les marchés de l'habitation et du crédit hypothécaire se sont accentuées dans certaines régions du pays. Par ailleurs, les risques provenant de l'extérieur du système bancaire classique se sont accrus, y compris dans des segments où les prêteurs non bancaires et les fonds d'investissement occupent de plus en plus de place sur le marché de l'emprunt. En outre, l'incertitude à l'échelle mondiale pourrait miner la confiance dans les marchés de financement. Si le coût et la disponibilité du financement sont demeurés stables, la vitesse à laquelle un problème de liquidité pourrait survenir demeure une préoccupation majeure.

Le BSIF s'attache toujours à ajuster les exigences de fonds propres réglementaires pour garantir leur adéquation par rapport à l'évolution des risques. Au fil du temps, il pourrait augmenter les coefficients de pondération du risque dans certains domaines et en abaisser d'autres. Le BSIF considère ce type d'ajustement comme des adaptations normales qui permettent de veiller à ce que les niveaux de fonds propres restent adaptés aux risques.

Citation

« La population canadienne peut être convaincue que le BSIF intervient tôt, qu'il agit avec transparence et qu'il prend des mesures décisives pour renforcer la résilience du système financier dans un contexte économique et géopolitique incertain. »

- Peter Routledge, surintendant des institutions financières

Faits en bref

Le Regard annuel sur le risque paraît annuellement, au printemps. Si les risques touchant le système financier viennent à changer de manière significative en cours d'année, une mise à jour peut être publiée à l'automne.

Le BSIF travaille à l'élaboration d'une ligne directrice exhaustive sur la gestion du risque de crédit (GRC) qui visera à renforcer les pratiques de gestion du risque de crédit des institutions. Il souhaite recevoir les commentaires sur le document de consultation d'ici le 29 juillet 2026.

Des normes de liquidité révisées pour certaines catégories de dépôts de détail entreront en vigueur le 1er mai 2026. D'autres révisions tiendront compte des propositions formulées par le secteur pour améliorer la sensibilité au risque. Une consultation sera lancée dans le cadre de la deuxième publication trimestrielle, soit le 21 mai 2026.

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SOURCE Bureau du surintendant des institutions financières

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